OBC、2026年4月施行の法改正対応と企業価値向上のための女性活躍推進セミナーを開催

株式会社オービックビジネスコンサルタント

勘定奉行をはじめとする奉行クラウドなどの基幹業務システムを開発・販売する株式会社オービックビジネスコンサルタント（代表取締役社長：和田 成史／本社：東京都新宿区／以下OBC）は、「2026年4月施行！法改正対応と企業価値向上のための女性活躍推進セミナー」と題した無料オンラインセミナーを開催いたします。

■開催の背景

2026年4月施行の改正女性活躍推進法では、常時雇用する労働者が101人以上の企業も、「男女の賃金の差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務化されます。

こうした改正を前に、

「何から始めればよいのか分からない」

「実務としてどう落とし込めばよいのか不安」

と感じている方も多いのではないでしょうか。

女性活躍推進は、単なる法令遵守の取り組みではありません。この改正により、企業の多様性や働き方の実態がより明確に可視化されることとなり、離職防止・人材確保・企業価値向上といった、企業の持続的成長に直結する経営課題となっています。

こうした課題を放置すれば、優秀な人材の流出や採用難の深刻化を招きかねません。

そこで！

今回、OBCでは「実務担当者様」と「人事部門管理者様・経営者様」向けとなる2つのセミナーをご用意しました。

本セミナーを通じて、女性活躍推進を法令対応で終わらせず、「企業価値向上」につながる女性活躍推進の第一歩を踏み出しましょう。

＜A-1：実務担当者様向け 13:00～13:50（50分）＞

【従業員101人以上の企業様必見】

2026年4月施行！ 改正女性活躍推進法実務対応セミナー

汐留社会保険労務士法人 役員 社会保険労務士／キャリアコンサルタント 池田 優子 氏を講師に迎え、2026年4月施行の改正女性活躍推進法の内容だけでなく、関連法の改正によりこれから対応が求められる求職者へのセクハラや顧客等からのハラスメント（カスハラ）防止措置、プラチナえるぼし認定要件の追加についても、社労士の視点から総務人事部門が押さえるべき実務ポイントをあわせて解説します。

どんな改正があるのか、どのように対応するのか。実務ご担当者様が困らないための、実践的な手引きをお届けします。

＜A-2：人事部門管理者様・経営者様向け 14:00～15:20（80分）＞

女性活躍推進はなぜ企業成長のカギになるのか

～離職防止・人材確保を実現するための実践方法とは～

スリール株式会社 代表取締役 堀江 敦子 氏を講師に迎え、「なぜ女性活躍推進が企業成長のカギなのか」を解説し、女性管理職比率などの目標に対する具体的な取り組み方法をお伝えします。さらに、OBCパートでは、人的資本経営を支える人事マスター整備の重要性と、『奉行V ERPクラウド』による即時活用の仕組みをご紹介します。

女性活躍推進は、企業の未来を左右する戦略です。今こそ、経営層・人事管理職が取り組むべき理由と実践のヒントをお届けします。

■セミナー概要

2026年4月施行！法改正対応と企業価値向上のための女性活躍推進セミナー

＜A-1：実務担当者様向け 13:00～13:50（50分）＞

【従業員101人以上の企業様必見】2026年4月施行！改正女性活躍推進法実務対応セミナー

●講師：汐留社会保険労務士法人 役員 社会保険労務士／キャリアコンサルタント 池田 優子 氏

株式会社オービックビジネスコンサルタント

＜A-2：人事部門管理者様・経営者様向け 14:00～15:20（80分）＞

女性活躍推進はなぜ企業成長のカギになるのか ～離職防止・人材確保を実現するための実践方法とは～

●講師：スリール株式会社 代表取締役 堀江 敦子 氏

株式会社オービックビジネスコンサルタント

日時：2月24日（火）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0148/260224/?p=OBC2601)

3月 4日（水）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0148/260304/?p=OBC2601)

3月25日（水）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0148/260325/?p=OBC2601)

4月16日（木）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0148/260416/?p=OBC2601)

5月12日（火）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0148/260512/?p=OBC2601)

6月24日（水）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0148/260624/?p=OBC2601)

7月15日（水）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0148/260715/?p=OBC2601)

【A-1】13:00～13:50（50分） 【A-2】14:00～15:20（80分）

※全日程、同じ内容をお届けします。ご都合の良い日程でお申込みください。

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料（事前登録制）

★特典：セミナー終了後アンケートご回答でレジュメダウンロードURLをご提供いたします。

▼こんな方におすすめ

【A-1】

・改正女性活躍推進法の内容と、実務対応ポイントを整理したい方

・公表指標（男女の賃金差異・女性管理職比率）の算出・公開手順を短時間で把握したい方

【A-2】

・経営者目線で「女性活躍推進」がなぜ企業成長のカギになるのかを知りたい方

・人事データ整備やシステム活用により“困らない”運用体制を構築したい方

詳細を見る :https://www.obc.co.jp/landing/sem-womenssuccess/?p=OBC2601

■今後の展望

OBCは今後も、法改正対応をきっかけに生まれる「何から始めればよいのか分からない」という企業の悩みに寄り添いながら、「次に何をすべきか」を具体化できるよう、継続的な情報提供と『奉行クラウドシリーズ』を通じて、業務効率化および運用体制の構築支援を行ってまいります。