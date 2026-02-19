洗車やガーデニングで面倒な「ホースの収納」が巻き取り不要の「スプリング状ホース」で大解決！

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年3月より順次、ねじれにくいコイル状の「スプリングコイルホース10m」や、開封した袋を熱でピタッと密封できる「充電式ハンディシーラー」また、電池式で災害時に便利な「電池式2WAYライト」と「電池式コンビライト」を新発売します。

巻き取り不要でコンパクトにまとまるホースは、庭やベランダの散水に最適です。ハンディシーラーは食品保存や小分けに便利で、繰り返し使えて経済的。ライト2種はアウトドアや災害時にも大活躍。日常からもしもの備えまでサポートする実用アイテムです。

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：スプリングコイルホース10m

特徴：絡まりにくく、ねじれにくいコイル状ホースが便利なスプリングコイルホース。最長約10mまで伸長し、洗車や庭の水やり、ベランダ清掃など幅広いシーンで活躍します。使用後は自然に元の長さへ戻るため、収納場所を取らずスッキリ片付きます。シャワーノズルは用途に合わせた5種類の散水パターンでとっても便利。

商品ページ：https://hac72.jp/item/spring_coil_hose/

小売参考価格：\1,980(税込)

※3月発売

商品名：充電式ハンディシーラー

特徴：開封した袋を熱でピタッと密封。鮮度をしっかりキープできる、便利な充電式ハンディシーラーです。スナック菓子や調味料の袋など、再密封にとっても便利！湿気を防いで保存できます。USB充電式のため電池交換は不要。コードレスで持ち運びや収納もラクラク。使いたいときにすぐ使える、キッチンやアウトドアで活躍するアイテムです。

商品ページ：https://hac72.jp/item/handy_sealer/

小売参考価格：\680(税込)

※4月発売

商品名：電池式2WAYライト

特徴：懐中電灯＆デスクライト一体型の2WAYライトです。用途に応じて、照明を上向きまたは下向きに調整可能。持ち運びに便利なデザインでどこにでも簡単に設置でき、アウトドアやキャンプ、非常用ライトとして最適です。

商品ページ：https://hac72.jp/item/2way_light/

小売参考価格：\880(税込)

※3月発売

商品名：電池式コンビライト

特徴：懐中電灯＆ランタンの一体型のコンビライトです。暗所での作業や夜道の移動に懐中電灯、停電・避難時やアウトドアにランタン仕様に！用途に応じてボタンひとつで簡単切り替え！持ち運びに便利なデザインでどこにでも簡単に設置でき、アウトドアやキャンプ、非常用ライトとして最適です。

商品ページ：https://hac72.jp/item/combo_light/

小売参考価格：\1,080(税込)

※4月発売

