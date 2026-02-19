「退院後、どこに相談すればいいの？」重症心身障がい児の家族が抱える課題に、発達科学で応える療育施設の2025年度成果報告

株式会社LIGHTSWELL

退院しても、専門的な小児リハビリを継続して受けさせたい。医療的ケアに対応できる、信頼できる事業所で子どもを見てもらいたい。このまま今の関わり方で、子どもの将来は大丈夫なのだろうか――。

重症心身障がい児（重心児）や医療的ケア児を育てるご家庭の多くが、こうした悩みを抱えています。重心型の児童発達支援事業所は全国的にも数が限られ、熊本県内においても、専門的な小児リハビリテーションを提供できる療育施設へのアクセスは十分とは言えない状況です。

さらに、こうした悩みは事業所を利用している家庭だけのものではありません。診断前の段階で子どもの発達に不安を感じていても、「どこに相談すればいいか分からない」「自分の心配しすぎなのかもしれない」と、ひとりで悩みを抱え込む保護者も少なくありません。

こうした課題に対し、株式会社LIGHTSWELL（ライトスウェル、本社：熊本県、代表取締役：平川晋也）は、重症心身障がい児・医療的ケア児のための療育施設「子どもリハビリセンターIllumination」の運営に加え、診断前から保護者に伴走する地域コミュニティ「welleap（ウェリープ）」の活動を通じて、子どもの発達支援における"入口から伴走する"地域インフラの構築に取り組んでいます。

2025年度は、Illuminationの支援が九州作業療法学会での優秀賞受賞をはじめ学術・地域の両面で評価されるとともに、welleapの活動も広がりを見せた1年となりました。

九州作業療法学会2025優秀賞受賞 医療的ケア児と保護者の目標の見える化に取り組みました。左：伊藤恵梨（作業療法士）、右：代表 平川晋也（理学療法士）



子どもリハビリセンターIllumination（イルミネーション）

「退院後の専門的リハビリ」と「発達を引き出す療育」を、ひとつの場所で。

子どもリハビリセンターIlluminationは、重症心身障がい児や医療的ケア児など、日常的に医療的サポートを必要とするお子さまのための児童発達支援・放課後等デイサービスです。退院後も専門的な小児リハビリを継続したい、医療的ケアに対応できる信頼性のある事業所を探している、そうした想いを持つご家庭が利用されています。

理学療法士・作業療法士が身体機能や呼吸循環機能などを専門的に評価・調整した上で、子ども自身が「やりたい」と思える活動や環境を科学的に設計する「課題指向型のハイブリッド型支援」を提供しています。従来の支援者が教えることを基本とした療育とは異なり、子ども達の自発性を重視することで、一人ひとりの「できた」が積み重なっていきます。熊本では珍しいゲーミフィケーションによる社会性の構築やトレッドミルを活用した歩行支援など子どもの意欲を引き出す仕組みも、保護者から高い信頼を得ています。

そして何より、リハビリと発達の専門家に子どものことを継続的に相談できることで、保護者が「ここに相談すれば大丈夫」と感じられる。その安心感が、家族全体の生活の質を支えています。





welleap（ウェリープ）

事業所を利用する"前"から、保護者に寄り添う地域コミュニティ

Illuminationの支援は、事業所に通う子どもたちだけを対象としたものではありません。LIGHTSWELLは、地域コミュニティ「welleap（ウェリープ）」を通じて、まだ事業所を利用していない段階の保護者にも支援を届けています。

welleapでは、理学療法士・作業療法士などの専門職が地域に出向き、子育てや発達に悩みを抱える保護者一人ひとりの声に耳を傾けます。発達に関する知識の共有、アメリカ足病医学に基づく「足育」の啓発、福祉サービスの理解を深める支援など、保護者が「ひとりで悩まなくていい」と思える場を提供しています。

「うちの子、ちょっと気になるけど、どこに相談すればいいか分からない」。そんな段階から専門職とつながれる場があることで、診断や支援につながるまでの"空白期間"を埋める役割を果たしています。

Illumination（事業所での専門的療育）とwelleap（地域での伴走型支援）。この2つを両輪とすることで、LIGHTSWELLは「支援が必要になったときだけ関わる」のではなく、「気づきの段階から、ずっと隣にいる」地域インフラを目指しています。

2025年度の成果：「できた」を増やす支援が、学術と地域の両面で評価

ウェリープのイベントの様子。理学療法士や作業療法士、看護師や助産師など協力しながらご家族の支援を行いました。

1. 九州作業療法学会2025 優秀賞受賞

2025年6月、Illumination管理者の伊藤恵梨（作業療法士）が九州作業療法学会にて優秀賞を受賞しました。

発表テーマは「医療的ケアを必要とする子どもが運動会に参加するために必要な地域連携」。COPM（カナダ作業遂行測定）を用いて子ども本人の「やりたい」を可視化し、子ども達と保護者を中心に医療機関・学校・福祉事業所が一体となる支援スキームを設計した点が高く評価されました。「機能の改善」だけでなく、「子どもが社会の中で主体的に参加すること」を実現した地域連携モデルです。

2. 医療的ケア児の運動会参加を、専門職チームが支援

2025年10月、医療的ケアを必要とする児童が在籍する熊本市内の小学校へ運動会のサポートとして理学療法士・作業療法士を派遣。運動会のプログラムである徒競走やダンスの調整から当日予測される疲労管理まで包括的にサポートしました。

保護者からは「ダンスも徒競走も、本人がしっかり完遂できた」との報告があり、教育現場と療育専門職が連携することで、「参加できるかどうか」ではなく「どう参加するか」を設計できることを実証した事例となりました。

医療的ケアを必要とする児童の運動会参加に向けた小学校との連携

3. 住環境から子どもの発達を考える「育住」イベント開催

2025年10月、「発達を育む環境～家づくり・部屋づくり～」をコンセプトに、第3回子どもフェスを開催。県内外から定員いっぱいの親子が参加しました。

発達科学と神経科学の視点から、子ども達の気づきをつくる仕掛け、床の硬さや家具の配置が子どもの発達に与える影響を解説。参加した保護者から「家の見方が変わった」「帰ったらすぐ家具を動かしたい」という声が寄せられ、施設内の療育にとどまらず、家庭でも「子どもの"できた"を増やす環境」を保護者自身が作れるきっかけを提供しました。

育住イベント開催。家の環境の仕掛けづくりで、子ども達の気づきが発達につながることをお伝えしました。



背景と想い：「受け身の訓練」から「子どもが自分から動きたくなる支援」へ

従来、日本の多くの療育現場では、大人が子どもの身体を動かす、方法を教えるという受動的なアプローチが中心でした。しかし近年の発達科学では、子ども自身が能動的に課題に取り組む支援のほうが高いエビデンスを持つことが明らかになっています。

Illuminationでは、ダイナミックシステムズ理論（DST）やCLA（制約主導アプローチ）といった複雑系科学に基づく最新理論を、日々の療育に落とし込んでいます。体系的な社内研修と事例共有を通じて、これらの理論はスタッフ全員の共通言語となっており、「大人が動かす支援」から「子どもが自分から動きたくなる支援」への転換を、チーム全体で実現しています。

Illuminationの専門性を支える体制

- 認定理学療法士（理学療法士の上位資格）を保有し、世界理学療法連盟（小児グループ）に所属- 3学会合同呼吸療法認定士を保有し、呼吸循環器の状態の管理・改善にも対応- アメリカ足病医師の直接指導を受けた「足育」プログラムを提供- COPM、weeFIM、GMFM66、PEDIなど、医療機関でも使用されるエビデンスに基づく評価法を採用- CO-OPアプローチや発達科学に基づくゲーミフィケーション、トレッドミル歩行リハビリなどエビデンスのある支援を提供



代表メッセージ

株式会社LIGHTSWELL 代表取締役 平川 晋也

重症心身障がい児・医療的ケア児のご家庭には、『退院した後の生活がイメージできない、どこに相談すればいいのか』『このまま見守るだけで、子どもの将来は大丈夫なのか』という切実な悩みがあります。そして、その悩みは診断を受けた後だけでなく、『うちの子、少し気になる』という段階から始まっています。

Illuminationでの専門的な療育と、welleapでの地域に根ざした保護者支援。この2つを通じて、"ちょっと気になるの段階から、ずっと隣にいる"存在でありたいと考えています。

2025年の学会受賞は、ダイナミックシステムズ理論を日々の療育に落とし込み、子ども一人ひとりの"できた"を積み重ねてきたことが、科学的にも認められた結果でした。今後は、事業所内での支援データの構築を進めながら、教育機関や行政との連携をさらに深め、子どもの発達支援を地域全体で支えるモデルの構築を目指してまいります。

ひとりで悩ませない。地域の顔が見える専門家として、2026年もさらなる支援体制の拡充に全力を尽くします。

支援に関するご相談、取材・講演のご依頼、教育機関・行政との連携についてのお問い合わせは、公式サイトよりお気軽にご連絡ください。



■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178088/table/1_1_f1f1971a4fb2ccf7f37427221ecdc54e.jpg?v=202602190251 ]