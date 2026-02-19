≪博多土産≫ カスタードケーキの新作は『あまおう苺』の味わい。 【I LOVE CUSTARD NEUFNEUF】から博多でしか買えない！苺と愉しむスイーツが、2/21（土）より新発売！

株式会社九十九島グループ

(写真) I LOVE CUSTARD CAKE あまおう苺

株式会社九十九島グループ(代表取締役：阪本良一、長崎県佐世保市黒髪町9-15)の展開するカスタードスイーツ専門店【I LOVE CUSTARD NEUFNEUF(アイラブカスタードヌフヌフ)】では、2026年2月21日(土)より、期間限定で『I LOVE CUSTARD CAKE あまおう苺』を新発売いたします。


カスタードの魅力をさらに引き出す、あまおう苺との出会い

福岡・長崎を拠点に、万人に愛されるカスタードを主役としたスイーツを提案し続ける【I LOVE CUSTARD NEUFNEUF(アイラブカスタードヌフヌフ)】。



この度、あまおう苺と愉しむカスタードスイーツ「I LOVE CUSTARD CAKE あまおう苺」が新登場。あまおう苺※1ピューレを練り込んだスポンジ生地の中に、やさしい甘さのカスタード風味のあまおう苺クリームを閉じ込め、ふんわり・しっとり焼き上げました。ひと口頬ばると、苺の華やかな香りとカスタード※2の風味が口いっぱいに広がります。



パッケージは、思わず手に取りたくなる、春らしいピンクを基調としたデザインに仕上げました。博多を訪れた際のお土産やお祝いのシーン、春のご挨拶の手土産にぴったりです。もちろん、日々のがんばりを労う自分へのご褒美にもおすすめです。



期間限定商品の為、無くなり次第終了となります。この機会にぜひ、お買い求めください。


※1苺中福岡県産あまおう苺87%使用


※2カスタード風味フィリング使用



【商品概要】



【商品名】I LOVE CUSTARD CAKE あまおう苺


【価　格】　6個入　1,620円（税込）


【発売日】 2026年2月21日(土)～


【取扱店舗】博多デイトス店、福岡空港店



※期間限定商品の為、なくなり次第終了






◆商品紹介


◇アイラブカスタードクッキー



カスタードのような優しい味わいのチョコ※を、


薄く焼きあげたクッキーでサンドしました。


さくさくほろりと口どけの良い食感をお楽しみください。


※チョコレートコーチングを使用



10枚入　1,080円


20枚入 2,160円


30枚入 3,240円　※すべて税込







◇ブリュレカスタード



阿蘇・小国のジャージー牛乳を使用したなめらかなカスタードクリームを、九州でつくられたチーズのふわふわスフレでとじ込めました。仕上げに表面を香ばしくキャラメリゼした自慢の一品です。


※牛乳中ジャージー牛乳64％使用



1個　2,160円（税込）【冷凍商品】







◇アイラブカスタードガレット



バニラ風味のカスタードをソフトな食感のガレット生地で包み焼き上げました。カスタード専門店だからこそ追求できるカスタードの美味しさをお楽しみください。



6個入　1,296円（税込）





※写真はいずれもイメージです。


※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。


◆I LOVE CUSTARD NEUFNEUF　ブランドコンセプト


カスタードはスイーツの主役



専門店だからこそ追求できる


カスタードの美味しさ。



このカスタードの魅力を


さらに引き出す素材と組み合わせて


生まれる幸せの味。



世界中で愛されるカスタードを主役にした


とっておきのスイーツで


美味しさと笑顔をお届けします。



I LOVE CUSTARD！





◆店舗情報

・博多デイトス店


所在地　：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1


　　　　　博多デイトス みやげもん市場


・福岡空港店


所在地　：福岡県福岡市博多区大字下臼井767-1


　　　　　福岡空港 国内線旅客ターミナルビル2階


・長崎空港店


所在地　：長崎県大村市箕島町593


　　　　　長崎空港2階


◆公式サイト

〈ブランドサイト〉：https://sucreyshopping.jp/neufneuf


〈Instagram〉：https://www.instagram.com/i_love_custard_neuf_neuf/　