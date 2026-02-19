≪博多土産≫ カスタードケーキの新作は『あまおう苺』の味わい。 【I LOVE CUSTARD NEUFNEUF】から博多でしか買えない！苺と愉しむスイーツが、2/21（土）より新発売！
(写真) I LOVE CUSTARD CAKE あまおう苺
株式会社九十九島グループ(代表取締役：阪本良一、長崎県佐世保市黒髪町9-15)の展開するカスタードスイーツ専門店【I LOVE CUSTARD NEUFNEUF(アイラブカスタードヌフヌフ)】では、2026年2月21日(土)より、期間限定で『I LOVE CUSTARD CAKE あまおう苺』を新発売いたします。
カスタードの魅力をさらに引き出す、あまおう苺との出会い
福岡・長崎を拠点に、万人に愛されるカスタードを主役としたスイーツを提案し続ける【I LOVE CUSTARD NEUFNEUF(アイラブカスタードヌフヌフ)】。
この度、あまおう苺と愉しむカスタードスイーツ「I LOVE CUSTARD CAKE あまおう苺」が新登場。あまおう苺※1ピューレを練り込んだスポンジ生地の中に、やさしい甘さのカスタード風味のあまおう苺クリームを閉じ込め、ふんわり・しっとり焼き上げました。ひと口頬ばると、苺の華やかな香りとカスタード※2の風味が口いっぱいに広がります。
パッケージは、思わず手に取りたくなる、春らしいピンクを基調としたデザインに仕上げました。博多を訪れた際のお土産やお祝いのシーン、春のご挨拶の手土産にぴったりです。もちろん、日々のがんばりを労う自分へのご褒美にもおすすめです。
期間限定商品の為、無くなり次第終了となります。この機会にぜひ、お買い求めください。
※1苺中福岡県産あまおう苺87%使用
※2カスタード風味フィリング使用
【商品概要】
【商品名】I LOVE CUSTARD CAKE あまおう苺
【価 格】 6個入 1,620円（税込）
【発売日】 2026年2月21日(土)～
【取扱店舗】博多デイトス店、福岡空港店
※期間限定商品の為、なくなり次第終了
◆商品紹介
◇アイラブカスタードクッキー
カスタードのような優しい味わいのチョコ※を、
薄く焼きあげたクッキーでサンドしました。
さくさくほろりと口どけの良い食感をお楽しみください。
※チョコレートコーチングを使用
10枚入 1,080円
20枚入 2,160円
30枚入 3,240円 ※すべて税込
◇ブリュレカスタード
阿蘇・小国のジャージー牛乳を使用したなめらかなカスタードクリームを、九州でつくられたチーズのふわふわスフレでとじ込めました。仕上げに表面を香ばしくキャラメリゼした自慢の一品です。
※牛乳中ジャージー牛乳64％使用
1個 2,160円（税込）【冷凍商品】
◇アイラブカスタードガレット
バニラ風味のカスタードをソフトな食感のガレット生地で包み焼き上げました。カスタード専門店だからこそ追求できるカスタードの美味しさをお楽しみください。
6個入 1,296円（税込）
※写真はいずれもイメージです。
※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
◆I LOVE CUSTARD NEUFNEUF ブランドコンセプト
カスタードはスイーツの主役
専門店だからこそ追求できる
カスタードの美味しさ。
このカスタードの魅力を
さらに引き出す素材と組み合わせて
生まれる幸せの味。
世界中で愛されるカスタードを主役にした
とっておきのスイーツで
美味しさと笑顔をお届けします。
I LOVE CUSTARD！
◆店舗情報
・博多デイトス店
所在地 ：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1
博多デイトス みやげもん市場
・福岡空港店
所在地 ：福岡県福岡市博多区大字下臼井767-1
福岡空港 国内線旅客ターミナルビル2階
・長崎空港店
所在地 ：長崎県大村市箕島町593
長崎空港2階
◆公式サイト
〈ブランドサイト〉：https://sucreyshopping.jp/neufneuf
〈Instagram〉：https://www.instagram.com/i_love_custard_neuf_neuf/