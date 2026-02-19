メルペイ、「DMM.com」へのネット決済の本格導入開始で、お会計の20％ポイント還元キャンペーンを実施

株式会社メルカリ

株式会社メルペイ（以下、メルペイ）は、2026年2月19日より、合同会社DMM.comが運営する総合サービスサイト「DMM.com」において、フリマアプリ「メルカリ」のスマホ決済サービス「メルペイ」のネット決済を本格的に提供開始いたしました。

これまで「DMM.com」では、「DMMポイント」へのチャージにのみ「メルペイ」のネット決済をご利用いただけましたが、今回の導入により、「DMMポイント」を経由することなく、各サービス（動画、電子書籍、ゲーム等）の購入画面から直接「メルペイ」でネット決済が可能となります。これにより、チャージの手間を省き、よりスムーズなお買い物体験を提供いたします。

導入を記念し、2026年4月10日より「DMM.com」で「メルペイ」のネット決済（メルペイ残高・メルカリポイント・メルペイスマート払い）を利用すると、お会計金額の20%をメルカリポイントで還元（※1）するキャンペーンを開催いたします。

※1：期間中合計500ポイントまで

■キャンペーンについて

＜キャンペーン概要＞

期間中、「DMM.com」でのお買い物にて、「メルペイ」のネット決済（メルペイ残高・メルカリポイント・メルペイスマート払い）でお支払いをすると、お会計金額の20％（期間中合計500ポイントまで）がメルカリポイントで還元されます。

※ご利用前に必ずメルカリアプリより本キャンペーンページ内に記載の条件をご確認ください

※キャンペーンは予告なく変更・中止・延長する場合がありますので、お早めにご利用ください

＜キャンペーン期間＞

2026年4月10日（金）10:00～2026年4月23日（木）23:59

＜キャンペーン参加方法＞

1. メルカリアプリを開いて「マイページ＞キャンペーン＞おすすめキャンペーン」より該当のキャンペーンを確認

2. 該当のキャンペーンをタップし、キャンペーンページより条件を確認

3.「DMM.com」へ遷移し、期間内に「メルペイ」のネット決済でお支払い

＜ポイント還元について＞

・特典付与条件を満たしている場合、2026年5月末頃にポイントを付与いたします。

・ポイントは「マイページ＞残高・ポイント＞ポイント履歴」よりご確認いただけます。

・ポイント履歴へは「2026年5月DMM.comメルペイ導入記念キャンペーン」と表記されます。

※付与されるポイントは無償ポイントです。本キャンペーンにて付与されたポイントの有効期限は付与された日を含めて60日間です

株式会社メルペイは、今後も「メルペイ」導入加盟店の拡大を積極的に行うことにより、サービスの利便性拡大を図ってまいります。