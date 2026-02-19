白金高輪のモダンビストロノミー「Sillage」、テキサスワインの旗手2大ワイナリーを招いた一夜限りのメーカーズディナーを開催

ジェイ・ワークス株式会社WILLIAM CHRIS VINEYARDS（ウィリアム クリス ヴィンヤーズ）

白金高輪のモダンビストロノミーレストラン「Sillage（シヤージュ）」は、2026年3月12日（木）、アメリカ・テキサス州を代表する2つのワイナリー、「WILLIAM CHRIS VINEYARDS（ウィリアム クリス ヴィンヤーズ）」と「CALAIS WINERY（カレー ワイナリー）」の両生産者を招き、一夜限りのメーカーズディナーを開催いたします。

近年、アメリカで最も注目を集めるワイン産地の一つであるテキサス州。

今回は、その土地の個性を最大限に引き出す実力派ワイナリーから生産者本人が来日。

あまり馴染みのないテキサスワインの世界を、生産者自身のストーリーと共に、Sillageの独創的な料理で紐解いていきます。

■ Sillageが目指す「香りの余韻」

店名のSillage（シヤージュ）は、フランス語で「香りの余韻」「通り過ぎたあとの気配」を意味します。 料理の形は消えても、香りや味わい、そしてその夜の記憶が、ふとした瞬間に思い出される。 そんな体験を大切にしながら、フランス料理の技法に日本の発酵文化や四季の感性を掛け合わせた“今のビストロノミー”を提案しています。

Sillage シェフ：宗定 和輝 / Kazuki Munesada

岡山で生まれ育ち、地元の調理師学校を卒業後、ウェスティンホテル淡路でキャリアをスタート。神戸北野ホテルでクラシックフレンチを学び、南仏ニームの「Jerôme Nutile」（ミシュラン一つ星）では、MOFシェフから、素材を生かし現代的かつ精緻に仕立てる最先端の技術を習得しました。帰国後は東京「L'ARGENT」（ミシュラン一つ星）でガストロノミーの現場を経験。料理に真摯に向き合い、素材選びから皿の仕上げまで、ひとつひとつに心を込めます。

■ ゲストワイナリーと生産者のご紹介

1. WILLIAM CHRIS VINEYARDS（ウィリアム クリス ヴィンヤーズ）

テキサスワインの品質を世界レベルへと引き上げた先駆者。

テキサス固有のテロワールを反映した、誠実で透明感のあるワイン造りが特徴です。

HP: https://williamchriswines.com/

２, CALAIS WINERY（カレー ワイナリー）

2008年創業、テキサス州ヒルカントリーのHyeに位置するワイナリー。

テキサス産ブドウ100％にこだわり、フランスの伝統的手法とテキサスの風土を融合させた少量生産のワインを生み出しています。

HP: https://calaiswinery.com/

■ ペアリングリスト

当日は、それぞれのワインが持つ表情に合わせ、Sillageがこの日のためだけに構築した特別コースをお出しします。

ペアリングワイン

1.ウィリアム・クリス メアリールース（白）

2.ベンジャミン・カレー ピクプールブラン（白）

3.ウィリアム・クリス スケルトンキー ソーヴィニヨンブラン（白）

4.ウィリアム・クリス ラ・プラデラ（赤）

5.ウィリアム・クリス ハンター（赤）

6.ベンジャミン・カレー カベルネソーヴィニヨン クローン47（赤）

■ イベント概要

日時：2026年3月12日（木） 19:00 START（18:30 開場）

会場：Sillage（白金高輪）

料金：18,000円（コース料理・ワインペアリング・税・サービス料込）

定員：要予約（定員に達し次第受付終了）

ご予約：以下のTableCheckより承ります。

https://www.tablecheck.com/shops/sillage/reserve?menu_items=69946c57dede600d496c7c28

■ 店舗情報

Sillage外観

Sillage（シヤージュ）

〒108-0072 東京都港区白金1丁目27-6 白金高輪ステーションビル1階

TEL：03-5793-5022

公式サイト：https://www.sillage-shirokane.jp/(https://www.sillage-shirokane.jp/)

Instagram：https://www.instagram.com/sillage_shirokane/(https://www.instagram.com/sillage_shirokane/)

TableCheck予約：https://www.tablecheck.com/shops/sillage/reserve(https://www.tablecheck.com/shops/sillage/reserve)