相模原アクセラレーションプログラム採択企業が、会話ができる清掃ロボットの実証走行を2/26(木)に実施します！

相模原市では、新規事業開発や自社の課題解決に意欲があり、新たなビジネス展開にむけた実証事業の取組に挑戦する相模原市内の企業と、必要な技術・ノウハウなどを持ったパートナー企業を全国から募集・マッチングするオープンイノベーションによる新規事業開発の伴走支援プログラム「 相模原オープンイノベーションプログラム（Sagamihara Innovation Gate）」を実施しています。

このたび、本年度のプログラムに採択された「アマノ株式会社」と「スピーシーズ株式会社」の共創による、会話ができる清掃ロボットの実証走行を令和８年２月２６日（木）に本市市役所ロビーにて開催します。

・開催概要

●日時 ： 令和８年２月２６日（木）１０：００～１６：００

●会場 ： 相模原市役所本庁舎 本館１階ロビー

（相模原市中央区中央2-11-15）

https://maps.app.goo.gl/ja9zpqPrbmTWm1Mv6

●実施者 アマノ株式会社：http://www.amano.co.jp

スピーシーズ株式会社：http://speecys.com

相模原市役所 本庁舎外外観

・実施内容

・当日は動物のかたちをしたロボットを搭載した清掃ロボット

が、本庁舎１階ロビーにて 自律走行します。本ロボットは、

話しかけると会話ができますので、是非たくさん話しかけてく

ださい。

※当日は、清掃機能は使用しません。

・アマノ株式会社、スピーシーズ株式会社の社員によるロボット

に対する印象等についてアンケート調査を行い、今後の社会実

装に向けた製品改良に活かします。

（アンケートにご協力いただいた方には記念品の配布を予定しています。）

■取材をご希望の場合は、直接会場までお越しください。

清掃ロボットイメージ

※相模原オープンイノベーションプログラムの詳細については、

下記掲載ページをご確認ください。

▶相模原オープンイノベーションプログラムホームページ

https://eiicon.net/about/sagamihara-innovation-gate2025/(https://eiicon.net/about/sagamihara%EF%BC%8Dinnovation%EF%BC%8Dgate2025/)

【相模原市の取組】

橋本駅南口周辺地区における、リニア中央新幹線神奈川県駅（仮称）の設置及び新たなまちづくりの動きを捉え、リニア駅のまちづくりにより実現する産業の姿とその方法を描いた産業ビジョンとして、「リニア駅周辺まちづくりイノベーション戦略」を令和7年に策定しました。

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1026665/1003397.html