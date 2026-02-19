東北アライアンス建設、異業種企業6社と戦略的パートナーシップ協定を締結

東北アライアンス建設株式会社

東北アライアンス建設株式会社（福島県郡山市、代表取締役社長 隂山 正弘、以下「TAC」）は、アイリスオーヤマ株式会社（宮城県仙台市、代表取締役社長 大山 晃弘）、株式会社EARTHBRAIN（東京都港区、代表取締役社長 小野寺 昭則）、株式会社小松製作所（東京都港区、代表取締役社長 今吉 琢也）、フルテック株式会社（北海道札幌市、代表取締役社長 古野 元昭）、みずほリース株式会社（東京都港区、代表取締役社長 中村 昭）、株式会社メタルワン（東京都千代田区、代表取締役社長 渡邉 善之）の異業種企業6社と、2026年2月19日にそれぞれ戦略的パートナーシップ協定を締結しました。

あわせて、建設業の協力会社群を基盤とした新たな事業協同組合の設立を計画しています。

これらの取り組みを通じて、建設業界が直面する諸課題の解決と、新たな建設ビジネスの創出を推進してまいります。

1.協定の背景と目的

近年、建設業界では担い手不足、資材価格の高騰、施工の高度化、災害対応やBCP強化など、単一企業または単一業界のみでは解決が難しい課題が顕在化しています。

TACは、こうした課題に対応するため、建設、製造、金融、物流、DXなど多様な分野の企業と対等な立場で連携し、各社の知見・技術・ノウハウを融合することで、実効性の高い課題解決と新たな建設価値の創出を目指します。

2.協力会社群による事業協同組合の設立

TACを構成する建設会社の協力会（１社あたり50～200社規模）から参画を希望する企業を募り、2026年4月1日付で「東北トラスティア事業協同組合」の設立を計画しています。

本構想が実現した場合、数百社規模の企業が広域的に活動する新たな事業協同組合が誕生します。TACは同組合と連携し、施工体制の高度化や生産性向上などを通じて、建設産業の新たな価値創出に取り組みます。

3.並列型パートナーシップモデルの構築

TAC、パートナー企業、ならびに設立予定の東北トラスティア事業協同組合は、いずれも独立した主体として、上下関係や従属関係に依らない「並列型パートナーシップモデル」を構築します。

三者それぞれの視点（元請、協力会社群、異業種企業）を融合することで、建設現場の変革と事業構造の高度化を同時に推進します。

4.今後の展望

今後は、DX技術の活用、新工法・新技術の導入、資材・設備の安定供給、人材育成や省力化、災害時の連携強化などについて、実証および具体的な取り組みを順次展開してまいります。

また、本パートナーシップの推進および東北トラスティア事業協同組合の設立を通じ、TACは東北地域の建設産業をより持続可能で競争力の高い産業へと発展させ、地域社会の成長に貢献してまいります。