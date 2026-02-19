リアルタイム画像解析AI「GJ-AI-shoot」新登場

株式会社グラスフィアジャパン

株式会社グラスフィア ジャパン（本社：東京都中央区）は、この度、AI（人工知能）を活用したリアルタイム画像解析ソリューション「GJ-AI-shoot（ジージェイ・エーアイ・シュート）」を開発し、2026年3月1日より提供開始することをお知らせいたします。本製品は、高度な画像解析能力とオンプレミスでの運用を特徴とし、業界を問わず企業の省力化、ヒューマンエラーの削減、品質管理の一定化に貢献します。

《開発の背景と目的》

人手不足や生産性の向上、そして安全性の確保は、あらゆる産業界共通の課題です。従来の監視カメラシステムでは、異常を検知するために常時監視が必要であり、人的コストや見落としのリスクが伴いました。また、情報漏洩のリスクや既存システムとの連携の複雑さも、AIカメラ導入の障壁となるケースがありました。

「GJ-AI-shoot」は、これらの課題に対し、最先端の生成AIを画像解析エンジンとして搭載することで、人手を介さない常時監視と、お客様の環境に合わせた柔軟なアラート発報を可能にします。これにより、製造現場からオフィス、公共施設に至るまで、幅広いシーンでの業務効率化とリスク管理強化を強力に支援します。

《主な特徴》

1. スタンドアローン型AIによる高セキュリティな運用

「GJ-AI-shoot」は、ネットワークから独立したスタンドアローン環境で動作するため、外部への情報漏洩リスクを最小限に抑え、高いセキュリティを確保します。お客様の大切なデータをオンプレミスで管理したいというニーズに応え、安心してAI監視を導入いただけます。

2. 生成AIを駆使した高度なリアルタイム画像解析

搭載された生成AIエンジンは、リアルタイムで画像を解析し、異常や特定の事象が発生した際に、即座に必要なアラートを発報することで、迅速な対応を可能にします。

3. 自然言語で設定可能な柔軟なアラート条件

お客様ごと、あるいは事業所ごとに求められる監視条件は多岐にわたります。「GJ-AI-shoot」では、転倒者の検知、不審者の侵入検知といった一般的なセキュリティ対策から、避難経路の荷物による遮蔽、特定の作業手順の逸脱、製品の異常検知など、お客様独自のニーズに応じた多岐にわたる発報条件を詳細に設定できます。さらに、これらの条件設定は自然言語で直感的に行えるため、専門的なITスキルに依存せず、現場に合わせた柔軟な運用を実現します。

《導入によるメリット》

1. 省力化とヒューマンエラーの削減

常時監視の自動化により、監視業務にかかる人手を削減し、人間の見落としによるエラーを防ぎます。

2. 習熟度に依存しない品質管理の一定化

作業手順の監視や製品検査をAIが行うことで、一定の品質基準を維持します。

3. 安全性・セキュリティの向上

危険行動や不審な動きを早期に検知し、事故やインシデントのリスクを低減します。

《「GJ-AI-shoot」の活用例》

1. 製造現場での危険区域への立ち入り検知、パイロットランプ監視

2. 物流倉庫での作業車両（フォークリフト等）と人の接触早期発見、通路の確保

3. 製造現場や医療・介護施設での入居者の転倒検知、徘徊監視

4. 事業所、道路や小売店舗での不審者検知、状況監視

5. 建設現場や工事現場での安全器具（ヘルメット・安全帯）着用確認、危険作業監視

「GJ-AI-shoot」は、あらゆる現場の「見つける」「気づく」をAIの力で革新し、お客様のDX推進とビジネス競争力強化に貢献してまいります。

◆お取扱い代理店

株式会社三弘様、三興商事株式会社様、三光電機株式会社様、篠原電機株式会社様、株式会社千代田組様、株式会社ホンダ様、株式会社山善様（五十音順）ほか全国FA系電材商社様、ＳＢＣ＆S株式会社様、岡田電気産業株式会社様、KDDIまとめてオフィス株式会社様、ダイワボウ情報システム株式会社様、ライト電業株式会社様（五十音順）ほか、全国通信系電材系商社様でお取扱い頂いております。

◆株式会社グラスフィア ジャパン 概要

国内大手警備会社 CSPセントラル警備保障株式会社グループ子会社。

国内自社ラインでの全数品質検査と、国内エンジニアが全国サポートを行う、全く新しい形の国内通信機器メーカー スタートアップ。

本社住所：東京都中央区日本橋人形町3-1-11 NNTビル

事業内容：工業用AIoTデバイス・通信ネットワーク機器・監視カメラシステム等 開発、製造、販売、運用サポート

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社 グラスフィア ジャパン

マーケティンググループ

TEL：03-6661-7151

Email：info@grasphere.com