東武宇都宮百貨店にて、「福助横丁」フェアを開催

　福助株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：坂本友哉）は、2026年2月19日(木)～3月25日(水)の期間、東武宇都宮百貨店　1階イベントスペースにおいて、「福助横丁」フェアを開催いたしますのでお知らせいたします。



　このフェアでは、 “ハッピーディパーチャー”がコンセプトのレッグウエアブランド「.fukuske by FUKUMATSU」や、「満足」ブランドから展開しているカラダを温めて美容と健康をサポートする「美温活シリーズ」などの春夏の新製品に加え、干支をモチーフにした縁起の良い「福助干支人形」や食器・調理道具などを扱うライフスタイルショップ「AKOMEYA TOKYO」とのコラボレーションアイテム「おみくじ人形」といった福助モチーフのアイテムも販売いたします。さらに、お買い得商品や、靴下をお得に詰め合わせたお楽しみ袋なども販売し、横丁でお買い物を楽しんでいるかのようなわくわくした気分も味わっていただけるフェアとなっております。


　なお期間中は、さまざまな商品をご覧いただけるよう、前半と後半とでラインナップを変えてまいります。また、期間中に3,300円（税込）以上お買い上げいただいたお客様には、当社オリジナルの“七福助フィギュア”のガチャガチャをお楽しみいただけます。



　当社では、企業理念である「心とカラダに『福』を。」を実現するべく、今後も商品やサービスを通して皆さまに『福』をお届けしてまいります。





- ＜ 「福助横丁」フェア　概要 ＞

会期：　2026年2月19日(木)～3月25日(水)


営業時間：　午前10時～午後7時　※最終日は午後4時まで


所在地：　東武宇都宮百貨店　1階イベントスペース


（〒320-8560 栃木県宇都宮市宮園町５－４）


展開時期とアイテム：


◆2月19日(木)～3月11日(水)


・「.fukuske by FUKUMATSU」　春夏の新製品（婦人靴下、雑貨）


・「Ayame×fukuske」（婦人靴下）


・「Ayame」（紳士靴下）


・福助干支人形


・おみくじ人形


・お買い得商品（婦人向け、紳士向け）


・お楽しみ袋（婦人靴下、紳士靴下）




◆3月12日(木)～3月25日(水)


・「満足」の「美温活シリーズ」、「美涼活シリーズ」　春夏の新製品（婦人靴下、婦人肌着）


・「コアラのマーチ」　コラボレーション商品（婦人靴下、紳士靴下）


・お買い得商品（婦人向け、紳士向け）


・お楽しみ袋（婦人靴下、紳士靴下）




- <　福助干支人形について　＞


福助干支人形

昭和43年（1968年）から当社のお取引先様への新年のご挨拶品として毎年製作している「福助干支人形」。


その年どしの干支をモチーフにした縁起の良い福助人形で、京都の人形師が1点1点心を込めてつくっております。


このたびのポップアップショップにて特別販売いたします。＊年によっては在庫が無い場合があります


1体　\6,600（税込）