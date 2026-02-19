【7社限定】生産管理システム、導入後の現場はどう変わる？「TECHS見学会」開催のお知らせ

株式会社テクノア



株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)の導入現場を体験して学べる「TECHS見学会」を、2026年3月3日（火）に開催します。

今回見学会を実施する豊実精工株式会社様（本社：岐阜県加茂郡富加町、代表取締役：今泉 亮太郎 様）では、多品種少量型 部品加工業様向け生産管理システム『TECHS-BK』(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)をご導入いただいております。





本見学会では、豊実精工株式会社様によるプレゼンテーションや工場見学を予定しております。生産管理システムをご検討中の会社様や、もっとシステムを活用したいとお考えの会社様におすすめのイベントです。終了後には懇親会も開催いたしますので、企業間の情報交換の場としてぜひご活用ください。

参加募集社数は7社（1社2名様まで）です。参加をご希望の企業様はお早めにお問い合わせください。

参加の申し込みをする :https://www.techs-s.com/event/566■「TECHS見学会」とは

生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)を導入し、運用されているTECHSユーザー様から直接お話を聞くことができる特別なイベントです。

ご参加いただくことで、業種・業態の近い企業様の運用事例や具体的な効果、今後の課題を、現場の経験に基づいて学ぶことができます。

■開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/257_1_4bb940cb441ee352492fd639622359c8.jpg?v=202602190251 ]■ユーザー様情報[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/257_2_ce1ddca0bbada2a758977c09e50678a4.jpg?v=202602190251 ]

※1「レイデント(R)処理」は、レイデント工業株式会社の登録商標です。※2「ERIN(R)」は、豊実精工株式会社の登録商標です。

▼お申し込み、お問い合わせについて

下記URLよりお申し込みいただけます。

https://www.techs-s.com/event/566

申込締切日：2026年2月27日（金）



■本イベントのお問い合わせ先 ※お申し込み後の変更についてもこちら

テクノア イベント事務局

メールアドレス：seminar@technoa.co.jp

ダイヤルイン：058-206-2314

受付時間：8:30 ～ 17:30（土日祝日、弊社指定の休日を除く）

※お問い合わせの際に参加されるイベント名をお伝えいただくと、スムーズにご対応可能です。

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：357名（2025年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献している。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

--------------------------

第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/

テクノアではSNSを通しての情報発信にも力を入れています。

https://www.technoa.co.jp/sns_link