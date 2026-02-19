子どもの参画をテーマにキッズデザイン賞が大きく生まれ変わります　『第20回 キッズデザイン賞』　3月２日(月)より募集開始！

特定非営利活動法人キッズデザイン協議会

特定非営利活動法人キッズデザイン協議会は、第20回キッズデザイン賞の応募を3月２日～5月12日13時まで受け付けます。キッズデザイン賞は2007年の設立以来、子どもの安全・安心と健やかな成長発達に役立つ優れた製品・サービス・空間・研究・活動などを表彰し普及を後押しすることで、子どもを産み育てやすい社会づくりを目指してきました。このたび、20周年を迎えるにあたり、大きくリニューアルを実施いたします。リニューアルの内容の詳細は２ページ目以降をご覧ください。

キッズデザイン賞は、「子ども自らが次の社会づくりに参画する」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもたちが安全・安心に日々を暮らせる」「誰もが当事者として子育てに参加する」 これらの目標を実現するための優れた製品・サービス・空間・活動・研究を顕彰する制度です。子どもが使ったり、子ども向けにつくられたものだけではなく、子どもの視点を持っている、すべての製品・サービス・空間・活動・研究が対象です。保育用品、玩具、文具、 家電製品、生活用品、住宅環境などはもちろんのこと、アプリケーションやICT、SDGs関連、STEAM教育、地域活性など幅広い業界からの応募をお待ちしております。

第20回キッズデザイン賞 開催概要

■募集期間：2026年3月2日（月）～ 5月12日（火） 13時

Webサイトで応募受付

■受賞発表：8月19日（水） キッズデザイン賞受賞作品発表

9月上旬 最優秀賞などのノミネート作品発表

9月中旬 最優秀賞ほか上位賞発表

■表彰式 ：10月２日（金） 最優秀賞などの表彰

■賞の構成：審査を通過した作品がキッズデザイン賞として顕彰されます。

さらにその中から最優秀賞などの賞が選出されます。

【最優秀賞】 内閣総理大臣賞

【優秀賞】 経済産業大臣賞 / 消費者担当大臣賞

こども政策担当大臣賞 / 男女共同参画担当大臣賞

【奨励賞】 キッズデザイン協議会会長賞

【特別賞】 審査委員長特別賞 / 東京都知事賞 / TEPIA特別賞 ※各賞名は予定

■審査料： 66,000円（税込）/1作品につき

・審査料について、詳細はWebサイトをご覧ください。

・都内中小企業は、条件により東京都による審査料補助（正式決定は3月末予定）の

申請が可能です。

3月２日（月）からWebサイトで応募受付開始！https://kidsdesignaward.jp(https://kidsdesignaward.jp)

「子どもの参加・参画部門」を新設、４部門に拡充します

既存の3つの部門に「子どもの参加・参画部門～子どもたちを主役として社会や未来をつくりだすデザイン」を追加し、既存の3部門も内容を刷新します。新部門は、子どもたちを中心として社会や未来をつくりだすデザインとして、子どもの参加・参画によって、社会、地域、組織等に変革を促す製品、サービス、建築・空間、活動、研究などを対象とするものです。

審査委員会が新体制になり、新たな審査委員が多数参加します

部門の拡充に伴い、これまでのキッズデザイン賞の考え方を踏まえながら、さらに多様な分野の専門家を新たな審査委員として迎え、より多角的な視点から審査を行います。審査委員会の詳細は別添１をご参照ください。

各大臣賞が部門横断で、すべての受賞作品から選出されます

賞構成をリニューアルし、内閣総理大臣賞以外の各大臣賞は、評価ポイントをより明確にした「テーマ賞」として位置づけられます。各大臣賞はすべての受賞作品の中から、各テーマごとに特に優れた作品が表彰されます。賞構成の詳細は別添２をご参照ください。

すべての応募作品にフィードバックを実施します

第20回より、受賞に至らなかった作品に５段階の評価スコアによるフィードバックを実施いたします。これにより、作品のさらなる向上や次回応募への参考とすることができます。

受賞メリット多数、これまでに4000点を超える優れた子ども視点の作品が受賞

キッズデザイン賞を受賞することで様々なメリットがあります。iF DESIGN AWARD 2027のパートナーシップ連携協定では、第20回キッズデザイン賞受賞作品に対して、iF DESIGN AWARD 2027の応募登録費用の免除などの特典が与えられます。

受賞した作品はキッズデザインマークの使用ほか、PRツールでの受賞をアピールすることができます（いずれも有償）。受賞作品は公式サイトやSNSでの配信、各種展示会での紹介なども実施します。

エントリー料改訂のお知らせ

近年の社会的経済環境の変化を受け、また賞の品質維持・サービス向上のため、エントリー料を改訂させていただきます。

66,000円（税込）／1作品につき

●特定非営利活動法人単独応募の場合：16,500円（税込）

●調査・研究カテゴリーに応募の場合：無料

●自治体・国公立機関（学校・病院・博物館等）単独応募の場合：16,500円（税込）

※各区分にはそれぞれ条件がございますので詳しくは応募要項をご確認ください。

キッズデザイン賞20周年・リニューアル発表会が開催されました

5子のパパ・杉浦太陽さんが登壇、キッズデザインの魅力を語りました

2月19日、第20回キッズデザイン賞の大幅リニューアルにあたり、「キッズデザイン賞20周年・リニューアル発表会」が東京・大手町のKDDIホールで開催されました。特別ゲストに5子の父であり、日々子育てと向き合う俳優の杉浦太陽さんを迎え、キッズデザインの魅力を語っていただきました。

トークセッションでは、山中敏正審査委員長、米谷明子審査委員とともに、「もしキッズデザイン賞へ応募するなら」との問いに、「4WAY抱っこ肩車紐」のアイデアを出していただきました。その理由として「新生児用の抱っこ紐とかありますけど、その期間が終わると抱っこ紐の役割を終えてしまうので、ある程度大きくなっても使えるものがいいですね」と5子の子育てをしている杉浦さんならではの視点。「先日、家族で動物園に行ったとき三男を肩車したら意外と重たくて。4WAY抱っこ肩車紐があればパパが肩車に耐えられる限界の歳まで使えるかなと思います」と声を弾ませました。

ご自身の子育て経験に触れながら、楽しいトークが繰り広げられました。5年、10年後の子育てパパ、ママがうらやましくなるようなデザインが世の中にあふれてくれたら、とキッズデザインへの期待を語っていただきました。

また、キッズデザイン賞がこれまで歩んできた20年の軌跡を振り返り、新設される「子どもの参加・参画部門」や新たな審査委員会の体制について発表いたしました。