ERPC、フランクフルトの Solana アプリ向けベアメタル APP+ およびプレミアムベアメタル APP・APP+ 完売御礼・再入荷未定

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、フランクフルト（FRA）リージョンにおいて提供してきた Solana アプリケーション向けベアメタルサーバー「SLV Metal APP+」ならびにプレミアムベアメタルサーバー「Metal Premium APP」「Metal Premium APP+」が完売したことをお知らせします。

多数のお問い合わせおよびご要望をいただいての発表となります。誠にありがとうございます。

これらの構成はいずれも実質的なデッドストックに該当し、新規在庫の追加が見込めないため、現時点では再入荷未定となっています。今後ご案内できる機会は非常に限られた形になります。

今回完売となった構成

フランクフルトリージョンにおいて、以下の3構成が完売となりました。

- SLV Metal APP+（Ryzen 9 7950X / スタンダードデータセンター）- Metal Premium APP（Ryzen 5 9600X / プレミアムデータセンター）- Metal Premium APP+（Ryzen 9 7950X / プレミアムデータセンター）

これらの構成は、調達条件およびラックスペースの制約から同一仕様での再供給が困難な状況です。今後の在庫については、ウェイトリストを通じてご案内いたします。

これらのサーバーがご好評いただいてきた理由

完売を繰り返してきた背景には、Solana 用途における実運用上の優位性があります。

フランクフルトリージョンは、Solana ネットワーク上で世界最大規模のバリデータおよびステーク集積が進むリージョンです。該当構成はいずれも、このリージョン内においてステーク集積の高いデータセンターに設置されており、観測・送信・処理が外部経路に依存しない形で完結します。なお、SLV Metal APP+ が設置されるスタンダードデータセンターは、フランクフルトリージョン内でステーク集積が2番目に大きい地点に位置し、集積最大のプレミアムデータセンターとも PNI（Private Network Interconnect）接続されています。

ERPC プラットフォームとのゼロ距離接続により、最高速の通信条件が維持されます。高頻度取引ユーザーや Web3 のグローバルプロジェクトから継続してご好評いただいてきた理由がここにあります。

コストパフォーマンスに優れた高性能構成を Solana ネットワーク上に直結できる環境として、ご利用者の方々から高い評価をいただいてまいりました。

OpenClaw (AIエージェント)の普及とコンピュートリソース需要の高まり

近年、OpenClaw 等の AI エージェントソリューションをベアメタルサーバーにインストールして運用する形態が、圧倒的な処理能力を発揮することとして広く知られるようになっています。データセンター用サーバーは一般の家庭用コンピュータとは異なり、10G を超える安定した超高速ネットワークを備え、より高性能なCPUやメモリなどのハードウェアを利用可能で、24時間365日の稼働に耐える設計がなされているため、AI エージェントのような高負荷なアプリケーションに最適です。

高性能かつ低遅延なサーバーへの需要はこの流れを受けてさらに高まっており、プレミアムなデータセンターのラックスペースや最新ハードウェアの供給は一層逼迫しています。AI およびブロックチェーン領域の需要拡大により、通信条件の優れたデータセンターのラックスペースから順に埋まっていく状況が続いています。パフォーマンスがそのまま価値に直結するリソースであるため、条件の整った構成への需要集中は構造的なものです。

9950X 構成については数量限定で在庫あり

現在、最高性能を担う Ryzen 9 9950X 構成については、スタンダードおよびプレミアムの各データセンター向けにわずかながら在庫が残っています。

Ryzen 9 9950X は現行ラインナップの中で最も高い処理余力を提供する構成であり、供給量は限定されています。今後の価格条件については変更の可能性があり、現在がプレミアムパフォーマンスを最もお求めやすい条件で確保できる時期です。在庫の消化は速く、次回の入荷時期は未定です。ご検討中のお客様はお早めにお問い合わせください。

プレミアムリソースの価格推移について

ラックスペースをはじめとするプレミアムなインフラリソースは、物理的な制約から供給量が限られています。これまでの経過と同様に、今後もこれらのリソースの価格は上昇傾向をたどることが見込まれます。

今が、プレミアムパフォーマンスを最安値で手に入れられる最良の時期です。私たちはお客様のプロジェクト成功のため、最高のパフォーマンスをできるだけお求めやすい価格で提供し続けることを目指しています。ぜひこの機会にお求めください。

ウェイトリストおよびお問い合わせ

完売となった構成については、ウェイトリストをご用意しています。ご希望のお客様は、Validators DAO 公式 Discord よりお問い合わせください。空きが発生した際には、登録順にご案内いたします。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC の公式情報および在庫状況は以下のサイトでご確認いただけます。

ERPC 公式 Website: https://erpc.global/ja

ご利用者の皆様には、日頃より ERPC をご利用いただき、心より御礼申し上げます。