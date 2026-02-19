市報むさしの　東京都広報コンクール最優秀賞 初受賞

武蔵野市

令和8年2月12日（木）に結果が発表された「令和7年度東京都広報コンクール」で、武蔵野市は最優秀賞（広報紙部門）をはじめとする３部門で入賞しました。最優秀賞を受賞するのは、昭和43年の同コンクール開始以降、初めてです。

最優秀賞（広報紙部門）受賞

特集記事「ごみは捨ててからがスタート」（市報むさしの令和7年10月1日号）市報むさしの令和7年10月1日号 1面

市報むさしの令和7年10月1日号 2,3面

1～3面の特集記事は「ごみは捨ててからがスタート」をテーマとした「マンガでわかる!!収集現場のリアルと環境にやさしいごみ捨てアクション」。ごみ収集員の1日を漫画形式で取り上げつつ、ごみ捨てのポイントを紹介した。

メインコピーなどは市広報戦略アドバイザー・根本陽平氏を交えて検討し、モデルは実際にごみ収集の経験がある市職員が務めた。

市ホームページ（市報むさしの令和7年10月1日号）(https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/koho/shiho_musashino/r7/1052147.html)

1席（映像部門）受賞

VTuber「七転さらさの健康ちゃんねる（第11転 栄養バランス）」七転さらさの健康ちゃんねる サムネイル（第11転 栄養バランス）

日本初の健康系行政VTuber「七転（ななころび）さらさ」が健康の情報を紹介するYouTube動画の第11作。

YouTube動画（七転さらさの健康ちゃんねる 第11転 栄養バランス）(https://www.youtube.com/watch?v=wQavz-Ax7kM&list=PLhKAHUMioSjpmUTuDoHusQs_qmkPqpbhf&index=18)

奨励賞（1枚写真部門）受賞

特集記事「ムーバス30周年記念特集」 （市報むさしの令和7年11月1日号）

1～3面の特集は、令和7年11月26日に運行30周年を迎えたコミュニティバス・ムーバス。日頃からムーバスを利用する市内在住の小学生と、ムーバス運転士をモデルとした写真で、「愛」をテーマとしてムーバスの成り立ちや未来を紹介した。

市ホームページ（市報むさしの令和7年11月1日号）(https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/koho/shiho_musashino/r7/1052362.html)

東京都広報コンクール

昭和43年から東京都により行われるコンクールで、全国広報コンクールへの推薦作品選出を目的とする。

東京都ホームページ（東京都広報コンクール）(https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/koho/contest)

