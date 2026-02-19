【令和7年道路橋示方書の改定対応】橋梁＆土木構造耐震設計の最新基準と実務対応セミナー（全国開催）

株式会社マイダスアイティジャパン

建設・土木構造解析ソリューションを提供するマイダスアイティジャパン株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：申 定鎬）は、土木構造解析および耐震設計に携わる技術者の皆様を対象に、土木構造解析・耐震設計ソフト「MIDAS CIVIL NX」を活用した「橋梁＆土木構造耐震設計の最新基準と実務対応セミナー」を全国にて開催いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://hubs.ly/Q043Kpf80

セミナー概要

本セミナーでは、平成14年（2002年）道路橋示方書から令和7年（2025年）道路橋示方書改定までの耐震設計基準の変遷を整理するとともに、R7道示における主に下部構造に関する改定ポイントを解説します。

併せて、新基準に対する CIVIL NX の対応状況や、実務における活用ポイントについて、設計者の視点から分かりやすくご紹介します。

また、少人数制での開催とし、質疑応答・意見交換の時間を十分に確保することで、実務上の疑問点や課題を共有するとともに、CIVIL NX の今後の機能追加に向けたフィードバック・情報共有の場とします。

本セミナーが、既設橋の耐震補強設計および R7 道示対応に向けた実務検討の一助となれば幸いです。

参加者特典！

セミナーにご参加いただいた方には、

平成14年／平成24年／平成29年道示と令和7年道示における耐震設計基準の主な改定ポイントを整理した要約資料を進呈いたします。

開催日

東 京 [上野] 2026年 3月 10日（火）14:00～15:40

[新宿] 2026年 3月 24日（火）14:00～15:40 ※満席御礼

[渋谷] 2026年 4月 7日（火）14:00～15:40

[池袋] 2026年 4月 21日（火）14:00～15:40

大 阪 [梅田] 2026年 3月 12日（木）14:00～15:40

[本町] 2026年 4月 16日（木）14:00～15:40

横 浜 2026年 3月 17日（火）14:00～15:40

仙 台 2026年 3月 19日（木）14:00～15:40

名古屋 2026年 3月 26日（木）14:00～15:40

福 岡 2026年 4月 9日（木）14:00～15:40

札 幌 2026年 4月 23日 (木) 14:00～15:40

千 葉 2026年 5月 12日（火）14:00～15:40

広 島 2026年 5月 14日（木）14:00～15:40

内容

Session1｜橋脚の新設設計及び耐震補強設計について

・既設橋脚の耐震補強設計における基本的な考え方

・新設橋脚の耐震設計評価に関する道路橋示方書の考え方

ー H14道示V・H24道示VからR7道示IVへの変遷

・曲げ非線形性を考慮する梁要素の評価方法について

Session2｜橋梁耐震設計・解析に関するCIVIL NXの新機能紹介

・CIVIL NX 適用事例紹介

・最新機能と設計フローへの活用方法（APIを活用したEXCEL及びCAD 同期化機能）

・データ成果品自動出力（入出力データ、構造・設計計算書）

Session3｜CIVIL NX 検証結果と今後計画

・解析ソフトウェアの検証例

・CIVIL NX における「R7道示への対応状況」および新機能を含む「今後の開発予定」

Session4｜MIDAS パートナー社 募集案内

・事例共有・技術支援の概要

・質疑応答・意見交換

MIDAS CIVIL NX とは

MIDAS CIVIL NX は、土木構造分野の3次元構造解析・耐震設計プログラムです。

静的解析から非線形動的解析まで幅広く対応し、静的や動的の解析結果を用いて設計業務で活用することができます。これにより、従来のソフトウェアでは対応が難しかった特殊橋梁（下路式アーチ橋、トラス橋など）に対して上部と下部構造の同時照査をしたり、曲線橋やラーメン橋の耐震業務で活用するなど、橋梁エンジニアの皆様に新たな価値をご提供します。

■ MIDAS CIVIL NX の詳細はこちら(https://patch.midasit.com/00_MODS/jp/02_catalog/why-civil-nx.pdf)

定員

最大10名（少人数制）

このような方におすすめ

土木構造耐震設計・解析業務に携わる技術者の方

CPD 発行

本セミナーは、土木学会認定 (予定) CPDプログラムです。

CPD認定単位 : 審査中

※ 受講証明書の発行は、セミナーの開催後にメールにてご案内いたします。

※ 土木学会以外のCPDに単位を登録することを鑑み、プログラムが認められるかどうかは、各団体のルールに従ってください。

参加費

無料

詳細・お申し込みはこちら :https://hubs.ly/Q043Kpf80

＜お問い合わせ＞

株式会社マイダスアイティジャパン 土木事業部

TEL：03-5817-0789

E-mail：c.support@midasit.com

＜会社概要＞

会社名 : 株式会社マイダスアイティジャパン

所在地：東京都千代田区外神田5-3-1 秋葉原OSビル 6・7階

設 立：2008年5月

資本金：4,000万円

代表者：代表取締役社長 申 定鎬

事業内容：建築・地盤・土木分野における工学技術用ソフトウェアの開発及び普及