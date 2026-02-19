～ロボットプログラミングで阪神電車を走らせよう～ 「プログラボ 電車まつり」を開催します！ 阪神電車の制服試着・クイズコーナー・ロボットの展示など盛りだくさんの2日間＜参加無料＞

阪神電気鉄道株式会社

阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）は、株式会社ミマモルメ（本社：大阪市福島区、社長：藤井啓詳）が読売テレビ放送株式会社（本社：大阪市中央区、社長：松田陽三）と共同で構成するプログラボ教育事業運営委員会と共同で、電車型のロボットを通じてプログラミングを楽しみながら学べる「プログラボ 電車まつり」を、3月21日（土）・22日（日）にプログラボ野田阪神で初開催します。

阪神電車をテーマに、60分で“作る・動かす・改善する”を体験できるロボットプログラミングのワークショップ（事前予約制）のほか、阪神電車の制服試着体験など当日参加可能のコーナーも多数楽しめる達成感と創造性を育めるイベントです。身近な存在である阪神電車について、いつもとは違った角度で体験・体感することで、将来の夢につながる興味や関心の対象を見つけるきっかけにしていただきたいと考えています。

イベントの概要は次のとおりです。

【プログラボ 電車まつりの概要】

1 日時

3月21日（土）・22日（日） 各日11：00～17：00

2 場所

プログラボ野田阪神（大阪府大阪市福島区海老江2丁目2-5 SYDビル2階）

※所在地詳細： https://www.proglab.education/school/noda.html

3 対象

幼稚園年中～小学生 ※2026年4月時点 年長～小学生

4 内容

＜ロボットプログラミングで阪神電車を走らせよう（60分・予約制）＞

・内容：

ロボットで電車を組み立て、プログラミングでコース上の駅を目指します。

ロボットに被せる阪神電車のペーパークラフトはお持帰りいただけます。

・開催枠：（1）11：00～12：00（2）13：30～14：30（3）15：30～16：30

・定員：各回8名

・料金：無料

・予約フォーム： https://secure.proglab.education/lesson/input.php

※リンク先で「大阪府」、「プログラボ電車まつり」を選択し、ご希望の参加日時でお申込みください。

・申込期間：2月19日（木）14：00～3月19日（木）23：59

※定員に達し次第締切となります。

＜制服試着・撮影コーナー（無料・予約不要）＞

阪神電車の制服の着用体験ができます。記念撮影も可能です。

※3月21日（土）は、阪神電気鉄道公式YouTubeチャンネルのショート動画でおなじみの「阪神電車の三坂くん」も来場！

＜クイズコーナー（無料・予約不要）＞

プログラボ野田阪神の生徒が作成した「電車クイズゲーム」が楽しめます。チャレンジいただいた方には阪神電車ペーパークラフトをプレゼントします。

＜教室紹介コーナー（無料・予約不要）＞

プログラボ野田阪神で制作されたロボットを展示します。電車にまつわる作品をご用意しますので、自分ならどんな作品が作れるかという想像力も膨らみます。

「プログラボ」は、2016年に『私たちは、ロボットプログラミング教育を通じて、未来を担う子ども達の「夢を実現するチカラ」を育みます。』の教育理念を掲げ、「知識・技能」だけでなく「思考力・判断力・表現力」を持ち、「主体性をもって多様な仲間と協働できる」真に社会に求められる人材を輩出したいという思いでスタートし、実践しています。

直営校・フランチャイズ校合わせて全国約80校を運営し、これまで約20,000名の子ども達に教育をお届けしています。

今後も「プログラボ」は、様々な活動を通じ、1人でも多くの子ども達の「夢を実現するチカラ」を育めるよう取り組んでまいります。

阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。

