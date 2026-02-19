あべのハルカス近鉄本店 惣菜売場があべのハルカス開業以来 最大規模のリモデル！

株式会社近鉄百貨店

近鉄百貨店は、中期経営計画にて中期ビジョンとして「新たな価値創造事業会社＝百“価”店 へと生まれ変わる」ことを掲げており、「旗艦店 あべのハルカス近鉄本店『リモデル』」を重点施策としております。今回、その実現への取り組みの一環として、2026年２月より４月末にかけて、ウイング館地下２階の惣菜売場の改装を実施いたします。

2014年のあべのハルカス全面開業以来、惣菜売場としては最大規模の改装となり、対象面積は同フロアの約6割に及びます。近年需要が高まっている洋惣菜を中心に、全国初登場や既存ブランドによる新業態など、計16ショップが新たに登場。これまで以上にオフィスワーカーや若年層などの多様なニーズに応える関西最大級のラインナップを誇る惣菜売場へと進化いたします。

その第一弾として、2026年２月28日（土）に注目の２ブランドを先行オープン。続く４月末には、昨年の国際的なイベントで話題となったグルメや、本場の活気を届ける国際色豊かな専門店など、食のトレンドを凝縮した豊富なラインナップが揃います。４月オープンのショップについては、後日改めてお知らせいたします。

■ 第一弾：２月28日（土）オープンブランド

【グリルキャピタル東洋亭デリ】

京都の老舗洋食店の味を気軽に楽しめるデリスタイル。看板メニューの「百年洋食ハンバーグ弁当」や、丸ごとトマトの「トマトサラダ」はもちろん、あべのハルカス近鉄本店限定のお弁当にも注目で

す。

※京都本店

百年洋食ハンバーグ弁当

１折 1,431円

【オープニング価格】

２月28日(土)～３月７日(土)

東洋亭の王道洋食弁当 １折 1,662円

(各日限定数30)

【あべのハルカス近鉄本店限定】

カレー弁当

１折 1,101円

百貨店初登場【みなみやましろ村】

京都府唯一の村、南山城村の魅力が詰まった道の駅が百貨店初登場。お茶や地元食材を使った人気商品やイートインスイーツをお楽しみいただけます。

※イメージ写真

南山城村の砂煎りほうじ茶と

dariKのダークチョコのパウンドケーキ

隠し味のコーヒーがロースト感をプラス

ほうじちゃチョコパウンドケーキ

１個 2,376円

南山城村の春摘み抹茶を贅沢に使用した

濃厚な旨みのソフトクリーム

抹茶ソフト １個 880円

関西の「おいしい」が集結する産直ゾーンが誕生！

「みなみやましろ村」のオープンに合わせ、近鉄沿線の産直野菜を販売する「ハルチカマルシェ」が隣接エリアに移設しリフレッシュオープン。

関西圏の産地直送の逸品が集結し、旬の味覚と地域で愛される名品が揃う場所へとさらに進化します。

※画像は現在のハルチカマルシェ

ハルチカマルシェ リフレッシュオープンセール

２月24日(火)～３月３日(火)

大阪いちご はるかすまいる

紅ほっぺ 中粒 １パック 1,080円

※画像はイメージ

※表示価格には消費税が含まれています。