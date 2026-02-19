新学期・新年度に向けて学生を対象としたスーツ購入キャンペーンを2月20日(金)から開催【BLACK LABEL CRESTBRIDGE】

株式会社三陽商会「BLACK LABEL CRESTBRIDGE」- Students Only -Suits Up Campaignイメージビジュアル

三陽商会が展開するメンズブランド「BLACK LABEL CRESTBRIDGE（ブラックレーベル・クレストブリッジ）」は、2026年2月20日（金）から3月15日（日）までの期間、学生のお客さまを対象としたキャンペーン「- Students Only -Suits Up Campaign」を全国の「BLACK LABEL CRESTBRIDGE」対象店舗にて実施いたします。

本キャンペーンでは、期間中に学生証をご提示のうえ、スーツを含む税込110,000円以上お買い上げいただいたお客さまへ、当日から使用可能なメンバーシップポイント10,000ポイント（10,000円分）を進呈いたします。なお、本キャンペーンはセール商品を除く通常商品が対象となります。

就職活動や卒業・入学といった人生の節目において、装いは第一印象を左右する重要な要素のひとつです。一方で、就業前の学生の方々からはスーツを着用する機会が限られているため、スーツ選びや着こなしに不安を感じる声も多く聞かれます。「BLACK LABEL CRESTBRIDGE」では、経験豊かなスタッフが、お客さま一人ひとりの体型や用途、着用シーンに合わせたスーツ選びをサポート。ビジネスシーンにふさわしいスタイリング提案を通じて、新たな一歩を踏み出す学生の皆さまを応援いたします。

■- Students Only -Suits Up Campaignの詳細

詳細を見る :https://www.crestbridge.jp/blogs/news/bkc-news-260219- Students Only -Suits Up Campaign 開催のおしらせ

実施期間：2月20日(金)～3月15日(日)

開催店舗：全国の「BLACK LABEL CRESTBRIDGE」店舗（オンラインストア / アウトレット各店は対象外となります）

キャンペーン内容：

学生証を提示の上、スーツを含む\110,000以上ご購入のお客さまにその場で使えるメンバーシップポイント10,000pt（\10,000分）を進呈

※セール、各種割引商品は対象外となります

※本キャンペーンで付与されたポイントの使用期限は2026年3月31日（火）までとなります

※本キャンペーンはその他キャンペーンとの併用はできません

※CRESTBRIDGE 公式アプリをダウンロードしている会員様に限ります

※新たにCRESTBRIDGE MEMBERSHIPにご入会いただいたお客さまも対象です

※ゲストモードはポイント付与の対象外です。使用にはログインが必要です

※本キャンペーンの使用はお 1 人様 1 回限りとなります

※ポイントを使用された商品代金分もポイント付与の対象となります

■フレッシャーズ向けおすすめ商品の詳細

【BRI-EASE SUIT】ウォッシャブルエクストラクールクレストブリッジチェック ジャケット、トラウザーズ

肩パッドや固い芯地を極力省いたアンコン仕様を採用し、快適な着心地を追求したジャケット。身体に自然に馴染む軽やかな仕立てが、リラックス感と上品さを両立します。美しい光沢感とエレガントな風合いが際立つ「シャドークレストブリッジチェック」柄をあしらい、ビジネスからオケージョンまで幅広いシーンに対応。同素材のスラックスも展開しており、セットアップスーツとしての着用も可能です。さらに、ご自宅で洗濯機洗いができるイージーケア仕様で、デイリーに活躍する一着に仕上げました。

商品名：【BRI-EASE SUIT】ウォッシャブルエクストラクールクレストブリッジチェックジャケット

【BRI-EASE SUIT】ウォッシャブルエクストラクールクレストブリッジチェックトラウザーズ

税込価格：（ジャケット）\59,400（トラウザーズ）\33,000サイズ：S、M、L、LL、3L

色展開：ブラック、ネイビー

当社品番：（ジャケット）51D31-751（トラウザーズ）51Q31-751

※3月上旬展開予定

【BRI-EASE SUIT】ウォッシャブルエクストラクールジャケット ジャケット、トラウザーズ

肩パッドや固い芯地を極力排し、軽やかな着心地を追求したアンコン仕立てのジャケット。身体に自然に沿う柔らかな構造が、長時間の着用でもストレスを感じさせません。汎用性の高いソリッドカラーを採用し、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンで活躍。同素材のスラックスも展開しており、セットアップスーツとしての着用も可能です。さらに、ご自宅の洗濯機で洗えるイージーケア仕様で、日常使いにも配慮した一着となっています。

商品名：【BRI-EASE SUIT】ウォッシャブルエクストラクールジャケット

【BRI-EASE SUIT】ウォッシャブルエクストラクールトラウザーズ

税込価格：（ジャケット）\52,800（トラウザーズ）\29,700

サイズ：S、M、L、LL、3L

色展開：グレー、ネイビー

当社品番：（ジャケット）51D31-750（トラウザーズ）51Q31-750

※3月上旬展開予定

■「BLACK LABEL CRESTBRIDGE」について

ブリティッシュ・インスピレーションをキーワードに、本当の良さが分かる洗練された人たちのためのコンテンポラリーなブランドです。

クリーンでさりげない遊び心のあるブリティッシュトラッドをベースに、スポーティなアイテムを含むカジュアルウェアからモダンなテーラリングまで幅広いコレクションを展開します。

販路：百貨店、ファッションビル、直営店、EC

ブランド開始年度：2015年

https://www.crestbridge.jp/pages/blacklabel

「BLACK LABEL CRESTBRIDGE」 2026年春夏ビジュアル

以上