目標30万円を達成！女子ゴルフ大会「MIRAI QUEENS 2026」クラファンがネクストゴール50万円に挑戦

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、2026年3月11日（水）本戦、12日（木）に開催予定の女子ゴルフトーナメント「ゴムノイナキカップ 愛知レディスオープンゴルフトーナメント MIRAI QUEENS 2026」を支援するクラウドファンディングにおいて、目標金額30万円を達成し、新たにネクストゴール50万円へ挑戦することをお知らせいたします。

本プロジェクトは、ファーストイノベーションが運営する地域創生型クラウドファンディングサービス「つながりファンディング」にて制作・PRをサポートしております。プロ・アマ・企業・地域をつなぐ大会として、多くの皆さまからご支援と応援をいただき、開始後早期に当初目標を達成することができました。

■目標30万円達成のご報告と御礼

今回のクラウドファンディングは、大会運営費や会場設営、安全対策、広報・PR活動、選手および来場者の体験価値向上を目的に実施しております。多くの個人サポーター様、企業様から温かいご支援を賜り、目標として掲げていた30万円を達成いたしました。

これは単なる資金達成ではなく、「女子ゴルフの未来を応援したい」「地域とともに盛り上げたい」という多くの想いが集まった結果であると受け止めております。ご支援・情報拡散にご協力いただいた皆さまへ、心より御礼申し上げます。

■ネクストゴール50万円に挑戦する理由

当初目標達成を受け、より質の高い大会運営と発信力強化を目指し、ネクストゴール50万円を設定いたしました。

追加で集まった支援金は、主に以下に活用する予定です。

・大会会場の観戦環境整備

・映像・写真コンテンツの強化による大会ブランド価値向上

・SNSやメディア連携による広報拡充

・出場選手のサポート体制の充実

「観る人」「競技する人」「支える企業」「地域社会」がより強く結びつく大会へと進化させることが、ネクストゴールの目的です。

■MIRAI QUEENS 2026について

「ゴムノイナキカップ 愛知レディスオープンゴルフトーナメント MIRAI QUEENS 2026」は、2026年3月11日（水）に本戦、12日（木）にプロ・アマ大会を開催予定の女子ゴルフトーナメントです。会場は愛知県豊田市の東名古屋カントリークラブ西コースにて実施いたします。

2025年開催の第一回大会では、賞金総額1,000万円、プロ・アマ合わせて119名が出場し、競技レベルの高さと地域一体型の大会運営が高い評価を受けました。

2026年大会では出場予定人数120名（プロゴルファー・研修生90名、アマチュア30名）、賞金総額1,000万円（予定）で開催予定です。プロとアマチュアが同じ舞台に立ち、地域と企業が支える「開かれた女子ゴルフ大会」としてさらなる発展を目指します。

MIRAIQUEENS2026公式 :https://mirai-queens.jp/

■クラウドファンディング概要

本プロジェクトはAll-in方式で実施しており、目標金額に達しない場合でも大会は開催され、支援者の皆さまへリターンをお届けいたします。

主なリターン内容：

・大会当日の写真データ

・公式サイトへのサポーター名または企業ロゴ掲載

・出場選手の直筆サインボール

・選手サイン寄せ書き

※サイン関連リターンは数量限定です。

クラウドファンディングはこちら :https://camp-fire.jp/projects/914707/view【プロ・アマ問わず熱戦を！】ゴムノイナキカップ2026で地域と未来をつなぎたい

ファーストイノベーションは、本クラウドファンディングを通じて、スポーツを軸にした新たな地域連携モデルの創出と、次世代へとつながる価値の発信を今後も支援してまいります。

■イベントに関するお問い合わせ

イベントに関するお問い合わせ :https://mirai-queens.jp/contact/

■サポート企業

株式会社ファーストイノベーション

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表取締役社長：木ノ根雄志

事業内容：クリエイティブ事業／プロモーション事業／マーケティング事業／ソリューション事業／地方創生事業

公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/