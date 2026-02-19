【大阪高島屋】西日本エリア唯一の開催！『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』 POP UP SHOP
株式会社高島屋
(C)テレビ朝日・東映AG・東映
詳細を見る :
https://www.takashimaya.co.jp/osaka/topics/10_1_20260122153219/?category=event#contents
POPUPビジュアル クリアファイル （全2種） 各550円
ツインアクリルスタンドvol.2 （全6種） 各1,650円
A2ポスターセット POPUPビジュアル 1,500円
3連アクリルキーホルダー （全9種） 各1,320円
DXセンタイリングセット 50th ANNIVERSARY Special Set 2,200円
イラストミニウォレット 1,650円 ※写真は表裏の絵柄です。
イラストオーバルプレート 1,760円
イラスト スプーン/フォーク 各770円
カードホルダー付ふわふわ刺繍ポーチ(ベアックマ) 2,640円
ドロップス 648円
ちびっとナンバーワンおてだま(全16種) 各950円
※１トレーディング商品につき、お一人様3セットまで［(例)全10種の場合、30点まで。］
トレーディングめじるしチャーム(全9種) 880円
トレーディングダイカットステッカーコレクション(全17種) 440円
トレーディングキャラクターアクリルカードキーホルダー(全10種) 770円
トレーディング缶バッジコレクションvol.3(全17種) 440円
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。
(C)テレビ朝日・東映AG・東映
高島屋大阪店では、3月4日(水)から16日(月)の13日間、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』 POP UP SHOPを開催いたします。本イベントは、西日本エリアでは高島屋大阪店のみでの開催となります。「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」は、スーパー戦隊シリーズ50周年記念作品として制作され、2026年2月8日(日)に最終回を迎えました。それぞれがナンバーワンの個性を持つゴジュウジャーの6人をはじめ、敵のブライダン幹部もそれぞれ個性的なキャラクターをしており、スーパー戦隊の集大成ともいえる作品です。おこさまはもちろん、長年シリーズを愛してきた大人世代まで、幅広い世代から高い支持を集めています。POP UP SHOPでは、メインビジュアルを使用した新商品をはじめ、定番アイテムなどオリジナルグッズを多数展開いたします。さらに、ゴジュウジャー6体の立像展示も行い、作品の世界観をお楽しみいただけます。
詳細を見る :
https://www.takashimaya.co.jp/osaka/topics/10_1_20260122153219/?category=event#contents
【商品（一例）】
※ 1商品につき、お一人様3点まで
POPUPビジュアル クリアファイル （全2種） 各550円
ツインアクリルスタンドvol.2 （全6種） 各1,650円
A2ポスターセット POPUPビジュアル 1,500円
3連アクリルキーホルダー （全9種） 各1,320円
DXセンタイリングセット 50th ANNIVERSARY Special Set 2,200円
イラストミニウォレット 1,650円 ※写真は表裏の絵柄です。
イラストオーバルプレート 1,760円
イラスト スプーン/フォーク 各770円
カードホルダー付ふわふわ刺繍ポーチ(ベアックマ) 2,640円
ドロップス 648円
ちびっとナンバーワンおてだま(全16種) 各950円
【トレーディング商品（一例）】
※１トレーディング商品につき、お一人様3セットまで［(例)全10種の場合、30点まで。］
※トレーディング商品はランダムのため、複数お買い求めいただいてもご希望の絵柄が出ない場合がございます。
トレーディングめじるしチャーム(全9種) 880円
トレーディングダイカットステッカーコレクション(全17種) 440円
トレーディングキャラクターアクリルカードキーホルダー(全10種) 770円
トレーディング缶バッジコレクションvol.3(全17種) 440円
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。
※写真はイメージです。
※品数には限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。
※混雑状況により、販売・ご案内方法を変更させていただく場合がございます。詳しくは、大阪高島屋のホームページをご覧ください。