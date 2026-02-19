【日本一の星空】長野県阿智村　伍和りんごワイン「CYGNUS」、「PEGASUS」の2種類を新たに販売開始

株式会社阿智昼神観光局

日本一の星空「長野県阿智村」の(株)阿智昼神観光局（代表取締役：白澤裕次）は、2026年2月20日(金)から、広大な南アルプスを望める自然豊かな阿智村伍和（ごか）地区の りんごを使った伍和りんごワインを、新たに2種類販売いたします。

阿智村伍和（ごか）地区は、昼間は日中に日差しが強く気温が上昇しますが、夜間は冷え込みます。このような寒暖差のある環境が甘みと蜜の詰まった高品質なりんごを育てます。

そんな美味しいりんごをより多くの人に知ってもらうため、地域の方々、農園の方々と協力して2024年から特産品プロジェクトをスタートいたしました。

2025年7月には最初の伍和りんごワイン（2024年収穫りんごを使用）、ふじを使い冬の季節に合うワインとして辛口ワイン「ORION」と、春の季節に合うワインとしてシナノスイートを使った甘口ワイン「VIRGO」の販売をスタートいたしました。

このたび、「ORION」「VIRGO」に加え、夏の季節に合うワインとしてシナノゴールドを使った中甘口ワイン「CYGNUS」と、秋の季節に合うワインとして秋映を使った中甘口ワイン「PEGASUS」の2種類（2025年収穫りんごを使用）を新たに販売スタートいたします。

ワインの名前は各季節を代表する星座の名前とし、ボトルラベルにはそれぞれの星座が描かれています。

伍和りんごワイン概要

■種類

4種類

■品目

果実酒

■内容量

500ml

■価格

1,950円（税込）

■製造者

信州ましのワイン株式会社

■販売箇所

１.観光拠点施設ACHI BASE売店

〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里338‐25

２.SHOP & CAFE & about HIRUGAMI 昼神キヲスク

〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里347-1

※取扱店は増える予定です。

伍和りんごワイン ラインナップ

春：おとめ座「VIRGO」

品種：シナノスイート

アルコール度数：６％

Brix（糖度）：10度

味わい：極甘口

夏：白鳥座「CYGNUS」

品種：シナノゴールド

アルコール度数：８％

Brix（糖度）：７度

味わい：中甘口

秋：ペガスス座「PEGASUS」

品種：秋映

アルコール度数：９％

Brix（糖度）：７度

味わい：中辛口

冬：オリオン座「ORION」

品種：ふじ

アルコール度数：８％

Brix（糖度）：８度

味わい：辛口

新商品2種類の特徴

「CYGNUS」

特徴：「シナノゴールド」の摘果を使ったすっきり仕立ての味わい。

ハーブやオレンジを思わせる爽やかな香りが特徴です

「PEGASUS」

特徴：「秋映」のジューシーな果汁を活かし香り高いワイン。

キレのある酸味とフルーティーな香りが特徴です

発売記念 星座キーホルダープレゼント

新商品2種類は各ボトル先着100名様に、阿智村の間伐材を使った星座キーホルダーをプレゼントいたします。

阿智村伍和

阿智村伍和は、もともと「伍和村」でした。

1875（明治8）年に5つの村、向関村、大鹿倉村、河内村、栗矢村、備中原村が合併して伍和村となり、1956年に阿智村になるまで約80年間続きました。

伍和には、広大な南アルプスを望める場所や懐かしさを感じる農風景、小さくも強く咲く座禅草や福寿草の群生地などの自然豊かな風景があります。

長野県阿智村

長野県の南端にあり、「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる、山あいの静かな村です。昭和48年に湧出した昼神温泉は「アルカリ性単純硫黄泉」ｐH＝9.7のとろっとした滑らかなお湯はまるであたたかな化粧水に浸かっている様。つるつるすべすべの肌触りになることから 『美肌の湯』 とも呼ばれています。また、環境省の実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位（平成18年）に認定されています。この「日本一の星空」を地域活性、観光活性に活かし、誘客促進することを目的に2012年にスタービレッジ阿智誘客促進協議会を設立。

2012年8月より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」を開催。2014年10月より「雲海＆星空 天空の楽園 雲海Harbor」を開催。2016年12月より「天空の楽園 Winter Night Tour」を開催。2023年3月末迄でイベント累計100万人以上が来場。

