ショート動画取材班に「MIZUKI｜東京発お出かけ・イベント情報」が新たに加盟

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058、以下「ベクトル」）は、取材から配信までを行う独自のショート動画メディアネットワーク「ショート動画取材班」に、「MIZUKI｜東京発お出かけ・イベント情報」が新たに加盟したことをお知らせいたします。

※画像内のブランドは、本件との直接の関係はございません。

「MIZUKI｜東京発お出かけ・イベント情報」は、都内を中心にスポットやポップアップなどの取材を行い、動画の制作・発信をしています。これまでの投稿の中には、再生回数257万回を超える動画もあり、高い発信力を有しています。企業・ブランドが実施するポップアップイベントや、お出かけスポットの認知拡大および来場促進が期待できます。



■「MIZUKI｜東京発お出かけ・イベント情報」について

ジャンル ：ポップアップ・お出かけ・フード・旅行

フォロワー ：TikTok/14,400 Instagram/16,300

URL ：https://www.tiktok.com/@mizuki_traveler(https://www.tiktok.com/@mizuki_travelerhttps://www.tiktok.com/@mizuki_traveler)

https://www.instagram.com/mizuki_traveler/

■「ショート動画取材班」コミュニケーションプラン概要

「ショート動画取材班」では、ベクトルが構築したショート動画メディアネットワークに加盟する美容系・トレンド系・お出かけ系など多様なジャンルのSNSアカウントのクリエイターやレポーターが、企業やブランドの最新情報を取材しショート動画で発信します。複数メディアでの同時拡散や、各アカウントの特徴を活かした訴求が可能で、リーチ保証型による確実な拡散力と最短即日掲載を実現するスピード感により、SNS上で認知獲得を後押しします。

URL：https://tategatashuzaihan.com/

■お問い合わせ先

詳細に関するお問い合わせ、その他ご質問等に関しましては、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。担当者より個別にご対応させていただきます。

「ショート動画取材班」サポート担当 E-MAIL：shortdouga_shuzaihan@vectorinc.co.jp

【株式会社ベクトル 会社概要】

会 社 名 : 株式会社ベクトル

住 所 : 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F

設 立 : 1993 年 3 月 30 日

代 表 者 : 西江 肇司

資 本 金 : 3,038百万円（2025年2月現在）

事業内容 : PR事業、プレスリリース配信事業、ビデオリリース配信事業、ダイレクトマーケティング事業、メディア事業、HRTech 事業、デジタルマーケティング事業、インベストメントベンチャー事業 等

U R L : http://www.vectorinc.co.jp/