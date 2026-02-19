【業界秘密】DNA鑑定における「検体別の解析成功率」を大公開！

株式会社seeDNA

犯罪捜査やDNA鑑定では、様々なモノからDNAを抽出し、犯人を捜したり、親子や兄弟、祖父母などの血縁関係を調べますが、実は検体の種類により検査の成功率は0.1％～99.9％まで様々です。検査の成功率は、検査機関の解析技術や、検査員の腕によっても大きく変わるので、一律に決めることはできないし、科捜研でも公開していません。しかし、一般的な検体ごとの検査成功率と多く使われる検体ランクが分かれば、検査の成功率を上げることができます 。

DNA鑑定で利用する検体

seeDNA遺伝医療研究所では、累計5万件以上の鑑定実績に基づき、身近な日用品などを用いた「検体別DNA解析成功率」および、依頼の多い「特殊検体ランキング」を2026年2月に公開しました。

近年、個人的な血縁関係の確認や法的用途でのDNA鑑定急増や、「相手に知られずに鑑定したい」「亡くなった方の遺品から鑑定したい」といったご相談も増えています。苦労して確保できた大事な検体を無駄にしないために、是非ご確認ください。

■ DNA鑑定における検体の「成功率」と「精度」について

DNA鑑定において最も標準的で推奨される検体は、専用の綿棒で頬の内側を擦り取る「口腔上皮（こうくうじょうひ）」です。この方法は痛みもなく安定して細胞を採取できるため、解析成功率はほぼ100％と非常に高くなります。

一方、綿棒以外の検体（特殊検体）を用いる場合、検体の保存状態や付着している細胞量によって解析の可否が分かれます。弊社のラボデータに基づく成功率の目安は以下の通りです。

DNA鑑定における検体の「成功率」【検体別 DNA解析成功率・難易度区分】[表: https://prtimes.jp/data/corp/84081/table/19_1_c6df19b75dda1b524e4b6ecce3fe1be1.jpg?v=202602190251 ]

※成功率は検体の保管状況（乾燥・直射日光など）により変動します。

■ 意外なものもランクイン！依頼の多い「身近な検体」ランキング

弊社に寄せられる鑑定依頼の中で、口腔用綿棒以外によく利用される「特殊検体」のランキングは以下の通りです。

親子DNA鑑定で使われる検体の順位

1位：歯ブラシ（使用済み・乾燥状態のもの）

2位：毛髪（毛根付き）

3位：タバコの吸い殻

4位：精液付きティッシュ

特に「歯ブラシ」は、自宅で自然に入手できる上に、口の中の粘膜細胞が多く付着しているため、特殊検体の中ではトップクラスの信頼性を誇ります。逆に、よくある誤解として「切った髪の毛」や「唾液そのもの」が持ち込まれることがありますが、これらはDNAが含まれる細胞がほとんどないため、鑑定には不向きです。

■ 失敗しないための重要ポイント：とにかく「乾燥」させること

特殊検体を用いた鑑定の大敵は「湿気」と「紫外線」です 。

水分を含んだまま放置するとバクテリアが繁殖し、DNAが分解されてしまいます。使用済みの歯ブラシや吸い殻などを保管する場合は、ビニール袋などで密閉せず、紙封筒に入れて通気性を良くし、直射日光を避けて保管することが解析成功への第一歩です。

