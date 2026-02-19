子どもたちの“なりたい”を応援！東京都豊島区で「キッズお仕事体験」を開催

株式会社iiba

子育てマップアプリ『iiba』を運営する株式会社iiba（本社：東京都港区、代表取締役：逢澤奈菜、以下 当社）は、東京都豊島区と連携し、区内の多様な職種を体験できるイベント「豊島区キッズお仕事体験」を2026年3月22日（日）～4月29日（水）に開催いたします。

本イベントの予約は、2026年2月16日（月）より、iibaアプリにて受付中です。

実施内容

豊島区内の企業や施設を舞台に、子どもたちが“プロの現場”で働く喜びを学ぶプログラムです。

お仕事体験プログラム

- 開催期間2026年3月22日（日）～4月29日（水）※実施日時は事業者ごとに異なります。- イベントの目的豊島区内の各事業所において、子どもたちが実際のお仕事を体験することで、働くことの喜びや大切さ、チームワークやマナーなどを楽しく学ぶ機会を創出します。- 対象3歳～12歳※体験内容によって対象年齢が異なります。- 費用無料（※一部有料プログラムあり）- 予約期間・方法・予約開始： 2026年2月16日（月）～・選考方法： 抽選制・予約方法： iibaアプリから各事業所の体験内容を確認し、事業所ごとにアプリからお申し込みください。

池袋エリアのランドマークから地域に根ざしたカフェまで、全10施設での体験をご用意しています。

本イベントの背景

- サンシャイン水族館：飼育員と一緒にエサ作りやエサやり体験- HIRAKU 01 IKEBUKURO：おじいちゃんおばあちゃん食堂のスタッフ体験- UPSTAND coffee and people：こども店長DAY- 豊島区役所1階センタースクエア：音楽家のおしごと体験- 子どもデザインアカデミー池袋校：子ども向けイラスト教室★先生体験☆- Vスタ（harevutai studio：Vスタ×豊島区キッズお仕事体験 公開生配信イベント- 東武百貨店 池袋店：百貨店でご案内係体験- 日立建機：防災と重機のサイエンスセミナー- サンシャインシティ：キッズマルシェ（子ども店長体験）- 西武造園：豊島区庁舎「豊島の森」植物管理のお仕事体験

池袋駅をはじめとする都内有数のハブスポットを有する豊島区は、区内外から非常に多くのファミリー層が集まる、子育て支援のニーズと熱量が極めて高いエリアです。

この高い親和性を背景に、当社のアプリ上での情報提供にとどまらず、街全体をフィールドにしたリアルな「体験」として社会実装するべく、本イベントを企画いたしました。

近年、子どもたちが多様な職業観に触れる機会が限られているなか、豊島区の豊かな地域資源を活かし、企業・施設・行政が連携し子どもたちの「なりたい」を応援する新しい学びの場を創出します。

本取り組みを通じて、豊島区が子育て世代にとってより一層「ラクに、楽しく、魅力的な街」となるよう、地域全体で子どもたちの成長を支える新しい子育て支援の形を目指してまいります。

会社概要

会社名： 株式会社iiba

代表者： 逢澤 奈菜

所在地： 東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー13階

事業内容： 子育て特化のマッププラットフォーム『iiba』の開発・運営

コーポレートサイト： https://corporate.iiba.space/

協業・掲載・提携のお問い合わせ：https://corporate.iiba.space/contact

公式Instagram： https://www.instagram.com/iiba_official/

Android ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.iiba.iibaNext

ios ：https://apps.apple.com/jp/app/iiba/id6467093403

