国際女性デー特別企画「Happy Welllness Day」つくばで初開催。ミモザ200本で女性たちの健康と幸福、社会での輝きを祝福！

株式会社ＣＲＯＳＳＡＳＩＡ医療のエコ活動クラブプロデュース、女性たちの健康と幸福、そして社会での輝きを祝福するフェスティバルをつくばで開催！

国際女性デーにちなみ、女性たちが心身ともに健やかに、輝いて生きていくことを応援し、祝福するフェスティバルを開催します。

そして、様々な体験を楽しんでいただきながら「医療のエコ活動(R)」を知ってもらい、自分や大切な人の健康、そして未来の子どもたちの笑顔にも想いを馳せる。そんな時間を過ごしていただくために企画したイベントです。

▶イベントページ：https://tx.mamatx.net/mamat-time/happy-welllness-day/

「医療のエコ活動クラブ」プロデュース ミモザ企画

3月8日は国際女性デー。イタリアではこの日に男性から女性にミモザの花を贈る習慣があり、3月8日は別名「ミモザの日」とも呼ばれています。今回のイベントはこの国際女性デーにちなみ、ミモザ企画をご用意しました。

●ミモザのセルフフォトブース

会場内で100本のミモザで彩ったフォトブースを設置。ご家族と一緒に、写真を撮って、SNSにアップして、国際女性デーを楽しみましょう。

●ウォールメッセージワークショップ

仕事・家事・育児、日々全力で走り続ける女性たち。自分を励ます一言やサポートしてくれた方々への感謝の言葉など、日頃言えなかったことをミモザカードに書いて、暖かいメッセージを贈りましょう。

●ウエルネスティー作りワークショップ

パッションフルーツ、レモン、金木犀、菊、金蓮花、黄色の花や果実を使ってご自身の気分に合うオリジナルブレンドティーを作って、優しいお茶で体を癒しましょう！

●ミモザのミニ花束作りワークショップ

100本のミモザを使って、100人で花束を作ろう！好きなようにアレンジした花束を作り、持ちかっておうちに飾って、心を癒しましょう。

企業体験ブース

健康や美容に関わる企業、またテクノロジーで女性たちの毎日を豊かにする企業による体験ブースです。

◆スマホで出会う、らくだキャラバン。やさしいAR体験！ by 一般社団法人キャメルズユナイト

AR（拡張現実）とは？現実に、物語をそっと重ねる技術。

スマホをかざすと、画面の中に「3Dらくだ」が現れます。キャメルズユナイトが届ける「ラクダキャラバン」の世界観を、ARで体験できる小さな入口。誰でも気軽に楽しめるので、親子での参加も大歓迎です。日常の中に少しの驚きと余白を。テクノロジーを通して、つながりや物語が生まれる体験を、ぜひ覗いてみてください。

◆ワーママ×TEC 「ディスプレイ！？が宙に浮く。スマートグラス体験」 by 株式会社マネジメイト

仕事も家事も育児も、同時進行が当たり前なワーキングマザーの毎日に、新しい選択肢を。ディスプレイが宙に浮くような感覚で情報を扱えるスマートグラスを体験いただけます。手を止めず、視線を切り替えるだけで仕事も暮らしも前に進む。テクノロジーは難しいものではなく、日常をそっと支える相棒。ワーママの「今」に寄り添う、未来の働き方・生き方をぜひ体感してください。

◆親子で感性を開く香り体験！～ポキッとアロマ＆アロマボール～ by Mirus 合同会社

“情報”に追われる毎日から“感性”で生きる未来へ。

香りは、言葉より先に脳へ届く情報。人の感情や記憶をそっと起動する、見えないテクノロジーです。ママは、ポキッと折るとふわっと香る5cmの天然アロマスティックで「自分軸」と心の余白を整える時間を。

こどもたちは、ほんのり香る不思議なアロマボール体験で、ボールすくいをしながら、感じた香りを言葉に。

五感×嗅覚思考で、親子の対話がひらく体験を届けます！

◆美容体験 by POLA研究学園店

ポーラのエステと連動したハンドクリームを使用し、両手のトリートメントを行います。

短時間で、美容効果に加え、リラックス効果もご期待いただけます。

※内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

イベントページ：https://tx.mamatx.net/mamat-time/happy-welllness-day/

医療のエコ活動(R)とは

「医療のエコ活動(R)」とは、安心して必要な医療を受けられる未来を守るために、医療資源を大切に利用する取り組みのことです。

医療先進国のイメージのある日本ですが、海外では承認されている新しい薬が使えなかったり（ドラッグロス）、使えるようになるまでに時間がかかる（ドラッグラグ）という問題が起こっています。高齢化などによる医療費増大が進む結果、薬の研究開発や治験、製造などを行うための十分な費用が確保できなくなっています。

また、まだ治せない深刻な病気を抱え、治療法を待ち望んでいる患者さんもいます。

この先も新たな治療の選択肢という希望の光を必要な人に届けるためには、医療資源には限りがあることを理解して、大切に使っていく必要があります。

そうしたことをふまえて、私たちにもできることを一緒に考えてみることが「医療のエコ活動」です。

イベントページ：https://tx.mamatx.net/mamat-time/happy-welllness-day/

「Hapay Wellness Day in つくば」開催概要

日時：3月8日(日) 10:00～16:00

場所：つくばT.S BUIL 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1丁目11-1

参加費：無料

問合せ：medical.ecoclub@gmail.com

主催 医療のエコ活動クラブ

TX沿線育児コミュニティ「ままてぃ」

共催 一般社団法人キャラメルズユナイト

協賛 アステラス製薬株式会社

後援 つくば市

「メディカルパークでお仕事体験 in つくば」同時開催します！

当日同じ会場内で、医療や健康にかかわるお仕事を体験できる「メディカルパークでお仕事体験」を開催します！

みんなの健康を守るために働く人たちに変身して、様々な体験にチャレンジ！

ただいま事前予約受付中です。

詳細&お申込はこちら :https://medicalpark-tsukuba2026.peatix.com/

▶詳細：https://medicalpark-tsukuba2026.peatix.com/view