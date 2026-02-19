トークイベント：“ほんとの居場所”ってなんだろう

特定非営利活動法人Future Seeds


■ 趣旨


全国でユース世代の居場所づくりが広がる一方で、「10代・20代が本当に求めている居場所とは何か」「支援者が考える“良い居場所”とのギャップはどこにあるのか」


といった根本的な問いは、まだ十分に語られていない。


本イベントでは、ユースのリアルな声と実際の事例をもとに、参加者全員で“本当に必要な居場所”を考えことを目的とする。



■ 日時 2026年3月7日（土） 14:00～15:30


■ 会場SORA CAFE（〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-2-10）


■ 対象：中学生・高校生・大学生などユース世代、教育関係者、支援者、地域住民


・ 行政・NPO・企業担当者　※ユースが主役、大人は「聴く側」として参加


■ 登壇者


● 鈴木 煌人さん　/ 学生団体 FCAI　会長


岩手の若者が主体となって地域課題に取り組む学生団体を牽引。


ユース視点での居場所づくりや地域参画の実践を行っている。


● 特定非営利活動法人 FutureSeeds


滝沢市で不登校生のための居場所フリースペースたきざわスポラを運営。


現場の声を大切にしながら、誰も取り残さない地域づくりを進めている。


● 特定非営利活動法人 miraito


岩手町でユース世代の居場所　いわてユースセンターミライトを運営。


自立と安心できる環境づくりを目指し、地域と連携した活動を行っている。


■ コーディネーター


川原 直也さん 特定非営利活動法人いわて連携復興センター/岩手県立大学 非常勤講師


地域連携や復興支援、若者支援の分野で実践を重ね、行政・NPO・大学をつなぐコーディネートを担う。



■ 内容（プログラム）


・ 第1部：ユーストークセッション


・ 第2部：パネルディスカッション


■ 参加方法 申込不要・出入り自由


■ 参加費 無料


■ 共催 特定非営利活動法人 FutureSeeds SoRaStars株式会社


■ 後援 特定非営利活動法人 いわて連携復興センター