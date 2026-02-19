トークイベント：“ほんとの居場所”ってなんだろう

特定非営利活動法人Future Seeds

■ 趣旨

全国でユース世代の居場所づくりが広がる一方で、「10代・20代が本当に求めている居場所とは何か」「支援者が考える“良い居場所”とのギャップはどこにあるのか」

といった根本的な問いは、まだ十分に語られていない。

本イベントでは、ユースのリアルな声と実際の事例をもとに、参加者全員で“本当に必要な居場所”を考えことを目的とする。

■ 日時 2026年3月7日（土） 14:00～15:30

■ 会場SORA CAFE（〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-2-10）

■ 対象：中学生・高校生・大学生などユース世代、教育関係者、支援者、地域住民

・ 行政・NPO・企業担当者 ※ユースが主役、大人は「聴く側」として参加

■ 登壇者

● 鈴木 煌人さん / 学生団体 FCAI 会長

岩手の若者が主体となって地域課題に取り組む学生団体を牽引。

ユース視点での居場所づくりや地域参画の実践を行っている。

● 特定非営利活動法人 FutureSeeds

滝沢市で不登校生のための居場所フリースペースたきざわスポラを運営。

現場の声を大切にしながら、誰も取り残さない地域づくりを進めている。

● 特定非営利活動法人 miraito

岩手町でユース世代の居場所 いわてユースセンターミライトを運営。

自立と安心できる環境づくりを目指し、地域と連携した活動を行っている。

■ コーディネーター

川原 直也さん 特定非営利活動法人いわて連携復興センター/岩手県立大学 非常勤講師

地域連携や復興支援、若者支援の分野で実践を重ね、行政・NPO・大学をつなぐコーディネートを担う。

■ 内容（プログラム）

・ 第1部：ユーストークセッション

・ 第2部：パネルディスカッション

■ 参加方法 申込不要・出入り自由

■ 参加費 無料

■ 共催 特定非営利活動法人 FutureSeeds SoRaStars株式会社

■ 後援 特定非営利活動法人 いわて連携復興センター