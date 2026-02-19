【JPIセミナー】「すべての企業に送る 未来起点で考える ”電力調達攻略ガイド”」2月26日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、株式会社日本総合研究所 リサーチコンサルティング部門 兼 調査部 シニアマネジャー 早矢仕 廉太郎 氏を招聘し、すべての企業に送る未来起点で考える「電力調達攻略ガイド」について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17626(https://www.jpi.co.jp/seminar/17626?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

“企業の電力調達ご担当者様”必聴

すべての企業に送る 未来起点で考える「電力調達攻略ガイド」

～現在の電気料金の構成から、将来の電気料金がどうなるかを電力需給、電力政策から丁寧に解説～

〔開催日時〕

2026年02月26日(木) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

株式会社日本総合研究所

リサーチコンサルティング部門 兼 調査部

シニアマネジャー

早矢仕 廉太郎 氏

〔講義概要〕

電力の調達は、企業活動にとって重要な要素である一方、電力市場の仕組は複雑であり、PPA、自己託送、再エネ賦課金、容量拠出金など、理解しなければならないことも多い。脱炭素ブームも落ち着いた昨今は、コスト削減を目的とした電力の調達にシフトする企業が増えた一方、中長期での再エネの需給の見通しは不透明であり、中長期でのカーボンニュートラル目標の達成に向けて、どこまで環境価値を含めた電気を調達していけばよいか意思決定が難しい状況だ。

本講義は、電力及び付随する環境価値の調達に日々悩まれている企業の電力調達担当者の方を対象に実施する。配属されて間もない方のために、電力事業の基本からはじめつつ、上級者向けにも配慮し、オフサイトPPAの意思決定にあたり重要になる将来の電気料金の考え方についても説明する。

本講義を聴講することにより、電力調達に必要な業界知識とともに、最適な電力調達方法を導くヒントを企業の皆様が得ることを期待する。

〔講義項目〕

1. 電気のコトを知ろう

(1) 電気事業ってなに

(2) 電気料金はなにで構成されているの

(3) どんな事業者がいるの

(4) 電気の買い方を教えて（電気プラン＋PPAなど）

(5) 知っておくべき電力市場と制度は

2. 未来起点で電気料金のゆくえを占う

(1) 電力需給からみた電気料金のゆくえ

(2) 電力制度からみた電気料金のゆくえ

3. 未来を見据えて企業が考えるべきこと

(1) 将来の電気料金を知る

(2) 将来の環境価値を知る

(3) 電気・環境価値の調達方針を考える

(4) ピークカットについて考える

4. おわりに

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,990円（税込）

2名以降：32,990円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

