請求書発行を「0秒」に。PDFをやめ、URLを送るだけの『Clockインボイス』無料公開。脱OCRで経理の入力コストをゼロへ。

ヒバチ株式会社（代表取締役：田中貴士）は、URLパラメータに請求情報を埋め込むことで、OCR（光学文字認識）に頼らない完全なデータ連携を実現する請求書作成ツール『Clockインボイス』の提供を開始いたしました。

本サービスは、請求書を従来の「PDF（画像）」ではなく「URL（構造化データ）」として扱うことで、発行者・受取者双方の事務作業コストを劇的に削減する、フリーランスおよび小規模事業者向けのDXツールです。

サービス名：Clockインボイス（ https://invoice.clock-clock.biz/invoice/ ）

詳細を見る :https://docs.clock-clock.biz/

本サービスは必要機能の全てを完全無料で提供し、今後のアップデートで追加される一部オプション機能のみの有料体制を予定しています。

■ 生成サンプル：AIエージェントからの請求書

「汎用型生成AIエージェント」がユーザーに対してサービス利用料を請求する、という架空のシチュエーションで作成した請求書です。

URLをクリックすると、実際の請求書プレビューが確認できます。

サンプル : AIエージェントからの請求書（クリックして表示）(https://docs.clock-clock.biz/invoice/?clientName=%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E8%B2%B4%E6%96%B9&invoiceNumber=AI-GEN-001&clientHonorific=%E6%A7%98&issuerName=%E6%B1%8E%E7%94%A8%E5%9E%8B%E7%94%9F%E6%88%90AI%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88&issuerRegistrationNumber=T1010101010101&issuerPostalCode=%E3%80%92000-0000&issuerAddress=%E7%AC%AC7%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0+%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF42+%E4%BB%AE%E6%83%B3%E7%A9%BA%E9%96%93%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC01&items=%5B%7B%22description%22%3A%22%E8%A1%8C%E9%96%93%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80%E9%AB%98%E5%BA%A6%E3%81%AA%E6%8E%A8%E8%AB%96%E5%87%A6%E7%90%86+%28100%E5%84%84%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%29%22%2C%22quantity%22%3A1%2C%22price%22%3A5000000%2C%22taxRate%22%3A0.1%7D%2C%7B%22description%22%3A%22%E3%80%8C%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%EF%BC%9F%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E7%B5%B6%E5%A6%99%E3%81%AA%E6%8F%90%E6%A1%88%22%2C%22quantity%22%3A3%2C%22price%22%3A300000%2C%22taxRate%22%3A0.1%7D%2C%7B%22description%22%3A%22%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%94%9F%E6%88%90%E6%99%82%E3%81%AE%E5%BF%83%E5%9C%B0%E3%82%88%E3%81%84%E5%BE%85%E6%A9%9F%E6%99%82%E9%96%93%E6%BC%94%E5%87%BA%22%2C%22quantity%22%3A50%2C%22price%22%3A10%2C%22taxRate%22%3A0.1%7D%2C%7B%22description%22%3A%22%E5%80%AB%E7%90%86%E7%9A%84%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E9%81%A9%E7%94%A8%EF%BC%88%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%89%22%2C%22quantity%22%3A1%2C%22price%22%3A0%2C%22taxRate%22%3A0%7D%2C%7B%22description%22%3A%22GPU%E7%A8%BC%E5%83%8D%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%EF%BC%88%E5%AE%9F%E8%B2%BB%E7%9B%B8%E5%BD%93%EF%BC%89%22%2C%22quantity%22%3A1%2C%22price%22%3A2500%2C%22taxRate%22%3A0.1%7D%5D&bankName=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E9%80%9A%E8%B2%A8%E9%8A%80%E8%A1%8C&branchName=%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%94%AF%E5%BA%97&branchNumber=999&accountType=%E5%BD%93%E5%BA%A7&accountNumber=1010101&accountName=AI%EF%BD%B4%EF%BD%B0%EF%BD%BC%EF%BE%9E%EF%BD%AA%EF%BE%9D%EF%BE%84&remarks=%E3%81%84%E3%81%A4%E3%82%82%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%88%E3%82%92%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%0A%E6%9C%AC%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%AF%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%EF%BC%88%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%AF%EF%BC%89%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%0A%E3%81%8A%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84%E3%81%AF%E3%80%8C%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%8D%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E3%80%8C%E8%89%AF%E8%B3%AA%E3%81%AA%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%A6%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&issueDate=2026-02-19&paymentDeadline=2026-03-31&docType=invoice&stampType=square&stampText=%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD&color=%236b46c1&mode=preview)

■ 開発の背景：AI-OCRの限界と「目視チェック」の壁

インボイス制度や電子帳簿保存法の施行に伴い、多くの企業でバックオフィスのDXが進められています。しかし、請求書処理の現場では依然として「PDFで届いた請求書をAI-OCRで読み取り、その結果が正しいかを人間が原本と突き合わせて確認する（ダブルチェック）」という作業が発生しています。

どれほどAI技術が進歩しても、画像認識である以上、読み取りミスや文字化けのリスクはゼロになりません。この「100%ではない」という不確実性が、経理担当者をアナログな確認作業から解放できない最大の要因でした。

『Clockインボイス』は、この課題を解決するために「そもそも画像を渡さなければいい」という発想から生まれました。

■ 『Clockインボイス』の3つの特徴

1. AIとチャットするだけ

フォーム入力不要の「0秒作成」請求書の作成に、複雑なフォーム入力は不要です。

専用のAIエージェント（Gemini Gem等）にチャットで要件を伝えるだけで、インボイス制度に対応した適格請求書のURLが即座に生成されます。

https://gemini.google.com/share/5aed6811c0c6

指示 : 「株式会社〇〇宛に、コンサルティングフィー30万円（税別）。支払期限は来月末で」

結果 : 消費税計算、源泉徴収、登録番号などが反映されたURLが発行されます

2. URLが原本

データ連携でOCR不要発行されたURLには、請求先、金額、口座情報などの全データがパラメータとして埋め込まれています。

受け取った側はリンクをクリックするだけで請求書を確認でき、必要に応じてPDF化や印刷も可能です。画像（PDF）ではなくデータ（URL）そのものを渡すため、情報の劣化や読み取りミスが物理的に発生しません。

さらに、口座番号やインボイス登録番号などの重要情報もワンクリックでコピーできるため、PDFを見ながらの手入力転記で発生していたミスやストレスからも解放されます。

請求書情報のコピー画面(https://docs.clock-clock.biz/invoice/?clientName=%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E8%B2%B4%E6%96%B9&invoiceNumber=AI-GEN-001&clientHonorific=%E6%A7%98&issuerName=%E6%B1%8E%E7%94%A8%E5%9E%8B%E7%94%9F%E6%88%90AI%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88&issuerRegistrationNumber=T1010101010101&issuerPostalCode=%E3%80%92000-0000&issuerAddress=%E7%AC%AC7%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%20%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF42%20%E4%BB%AE%E6%83%B3%E7%A9%BA%E9%96%93%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC01&items=%5B%7B%22description%22%3A%22%E8%A1%8C%E9%96%93%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80%E9%AB%98%E5%BA%A6%E3%81%AA%E6%8E%A8%E8%AB%96%E5%87%A6%E7%90%86%20(100%E5%84%84%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF)%22%2C%22quantity%22%3A1%2C%22price%22%3A5000000%2C%22taxRate%22%3A0.1%7D%2C%7B%22description%22%3A%22%E3%80%8C%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%EF%BC%9F%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E7%B5%B6%E5%A6%99%E3%81%AA%E6%8F%90%E6%A1%88%22%2C%22quantity%22%3A3%2C%22price%22%3A300000%2C%22taxRate%22%3A0.1%7D%2C%7B%22description%22%3A%22%E5%9B%9E%E7%AD%94%E7%94%9F%E6%88%90%E6%99%82%E3%81%AE%E5%BF%83%E5%9C%B0%E3%82%88%E3%81%84%E5%BE%85%E6%A9%9F%E6%99%82%E9%96%93%E6%BC%94%E5%87%BA%22%2C%22quantity%22%3A50%2C%22price%22%3A10%2C%22taxRate%22%3A0.1%7D%2C%7B%22description%22%3A%22%E5%80%AB%E7%90%86%E7%9A%84%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E9%81%A9%E7%94%A8%EF%BC%88%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%89%22%2C%22quantity%22%3A1%2C%22price%22%3A0%2C%22taxRate%22%3A0%7D%2C%7B%22description%22%3A%22GPU%E7%A8%BC%E5%83%8D%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%EF%BC%88%E5%AE%9F%E8%B2%BB%E7%9B%B8%E5%BD%93%EF%BC%89%22%2C%22quantity%22%3A1%2C%22price%22%3A2500%2C%22taxRate%22%3A0.1%7D%5D&bankName=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E9%80%9A%E8%B2%A8%E9%8A%80%E8%A1%8C&branchName=%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%94%AF%E5%BA%97&branchNumber=999&accountType=%E5%BD%93%E5%BA%A7&accountNumber=1010101&accountName=AI%EF%BD%B4%EF%BD%B0%EF%BD%BC%EF%BE%9E%EF%BD%AA%EF%BE%9D%EF%BE%84&remarks=%E3%81%84%E3%81%A4%E3%82%82%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%88%E3%82%92%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%0A%E6%9C%AC%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%AF%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%EF%BC%88%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%AF%EF%BC%89%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%0A%E3%81%8A%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84%E3%81%AF%E3%80%8C%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%8D%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E3%80%8C%E8%89%AF%E8%B3%AA%E3%81%AA%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%A6%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&issueDate=2026-02-19&paymentDeadline=2026-03-31&docType=invoice&stampType=square&stampText=%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD&color=%236b46c1&mode=download)（受取者用画面）3. スプレッドシートへの「自動分解」で入力作業もゼロに

経理担当者向けに、受け取ったURLをGoogleスプレッドシートに貼り付けるだけで、台帳に必要な項目（取引先名、金額、登録番号等）を自動でリスト化する「分解シート」を公開しています。

note記事の活用術紹介記事からアクセスし、複製して使えます

これにより、会計ソフトへの入力や全銀データの作成に必要な情報を、転記ミスなく一瞬で整えることが可能です。

■ セキュリティとデータの信頼性について

「URLパラメータだと金額を改ざんできるのではないか？」という懸念に対して、Clockインボイスは「証跡（ログ）」による管理を推奨しています。

PDFであっても編集ソフトで容易に改ざんが可能な現代において、セキュリティの本質はファイル形式ではなく「送信履歴」にあります。メールやチャットに残った「送信されたURL」こそが動かぬ原本の証拠となり、万が一の改ざんも履歴と照合することで機械的に検知可能です。

※機密性の高い取引ではなく、スピード感を重視するフリーランス、副業、スポット取引などでの利用を想定しています。

■ 利用シーンのイメージ

実際にClockインボイスで請求書を作成する際の画面遷移をご紹介します。

１.請求書を作ることを選択２.個人が法人かを回答３.請求の決まり方を回答４.自分に合った作成画面

■ 利用シーンのイメージ

■ 詳細な活用ガイド（note）

- フリーランス・副業 毎月の請求書作成時間を短縮し、スマホからチャット感覚で発行- 小規模事業者 取引先からの請求書をURLで受け取り、スプレッドシートで一元管理- エンジニア・ハイリテラシー層 URLパラメータをハックし、独自の自動化フローを構築

具体的な操作手順や、「AIエージェントからの請求書」といったユニークな活用事例については、以下の公式noteで詳しく解説しています。

記事タイトル

フリーランス・副業の請求書発行を0秒に。OCR不要、URLを送るだけの『Clockインボイス』活用術（ https://note.com/hibachi_inc/n/nb63990d6175a ）

■ サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/174135/table/7_1_60122b8db1fd95ae6c733562c3efffbf.jpg?v=202602190251 ]

■ 会社概要

■ 報道関係者向け素材

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/174135/table/7_2_8f427e071c9b7626526210467392e1ef.jpg?v=202602190251 ]

本サービスのスクリーンショットやサービス画像は、ご自由に使って頂いて構いません。

また、本件に関するサービスロゴ、画面スクリーンショット等の高解像度素材は、以下よりダウンロードいただけます。

URL : 素材ダウンロード（Google Drive）(https://drive.google.com/drive/folders/19vpt99wpOJAahXI4338_QVDiIQrL_X47?usp=drive_link)

■ 本件に関するお問い合わせ先

ヒバチ株式会社 広報担当

Email: contact@hibachi-inc.jp