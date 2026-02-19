【日本のマーケティング文化を変える物語】個人向け「社外CMOパートナー」個人決済可能な2プランを同時リリース――創造性で資産を増やす統合型マーケティングを個人が月額定額で獲得できる新サービス

株式会社SHISEILABO

■個人がマーケティング、ブランディング専門会社の株式会社シセイラボを雇用する新規サービス（中小企業のマーケティング会社や新規ベンチャーも対象）

■個人マーケター、営業職、事務職など企業に所属する個人が月額5万円～月額10万円でマーケティングパートナーを獲得可能（企業決済が降りない場合にも株式会社シセイラボを雇用することが可能）

■月額費用はクレジットカード決済が可能で、全国に対応。オンラインミーティングを基本に英語圏の場合は海外も対応可能。

「自分たちだけでは、ここまで踏み込めない」現場の本音から生まれたプラン - マーケティング・ブランディング会社

マーケティング・ブランディングを専門に、地方都市を拠点に事業を展開する株式会社シセイラボ（企業名: 株式会社SHISEILABO 本社：山形県山形市、代表取締役：武山和）は、個人向けに、「マーケティング顧問 月額5万円」「マーケティング支援 月額10万円」の2つの新しいパートナープランを開始しました。

シセイラボは、「創造性で資産を増やすマーケティングパートナー」として、マーケティングを中小企業や個人にとってもっと身近で、投資に見合う資産づくりの手段へと変えていきたいと考えています。

企業に属する個人が、シセイラボを雇用して、所属企業で活躍できる舞台をつくり、「日本のマーケティングは、個人からも変えられる」という当たり前を広げていきます。

本プランは、マーケティング支援会社や個人マーケターが抱える人材・リソース不足を補いながら、エンドクライアント企業に対して「短期の成果創出」と「中長期のブランド構築」を同時に実現できる社外CMO機能を、月額定額で提供することを目的としています。また、まだ社内にマーケティング責任者を置けない新規創業者・スタートアップのマーケティング立ち上げも支援対象としています。

本サービスは、企業決済が難しい状況などにおいて、個人が私的に株式会社シセイラボを雇用できる仕組みになっています。

AIと統合マーケティング時代の「社外CMO」ニーズ

2026年、デジタルマーケティング市場は前年比約15%増で拡大し、BtoC企業の約6割がマーケティング予算の増加を見込んでいます。生成AIの実用化、ショート動画の主流化、データドリブンなパーソナライゼーションといったメガトレンドが進むほど、マーケティング支援の現場ではこんな悩みが増えています。

- 「広告運用や制作はできるが、統合的な戦略設計や経営目線の相談相手がいない」- 「パフォーマンスマーケティングは得意だが、ブランドづくりまで踏み込めない」- 「AIやデータを活かしたいが、どこから手をつければいいか分からない」UnsplashのJulianが撮影した写真シセイラボの位置付け

シセイラボは、こうした“現場の声”と向き合い続けてきた会社です。地方の中堅企業や、デジタル化が追いついていない伝統産業とともに、DX・パフォーマンスマーケティング・ブランド構築を一気通貫で支援し、平均5年以上の伴走で10億～30億円規模の売上成長を実現してきました。

今回の2つのプランは、そのノウハウを「企業に属する個人」にも開放し、マーケティング業務を月額定額で採用できる形にしたものです。新規創業者やスタートアップのマーケティング立ち上げにも対応し、「まだ社内にマーケティング責任者を置けない」フェーズから伴走します。

2つの機能を持つ「統合型パートナープラン」

サポートチームには、「創造性で資産を増やすマーケティングパートナー」を掲げる株式会社シセイラボ代表取締役兼最高マーケティング責任者（CMO）の武山氏、統合戦略設計を担う取締役最高戦略責任者（CSO）の吉田氏、海外市場に精通したパートナーマーケター・プロミス氏（海外マーケティング専門）が参画し、戦略から実行までを少数精鋭で並走します。

マーケティング顧問 月額5万円

- マーケティング戦略と思考のパートナー

主人公は、日々クライアントワークに追われる個人です。所属している会社にもっと貢献したい。広告運用・SNS・LP制作など目の前の仕事は回っているのに、「3年後、このサービスをどう育てるのか」という視点まで十分に手が回らない--そんな状況に、向き合います。「マーケティング顧問 月額5万円」は、経営目線と戦略フレームを持つマーケターを個人的に雇用するプランです。

主な提供内容- 月1回の戦略会議（オンライン、60～90分）案件ごとに「何を捨て、何に集中するか」を一緒に決める場- Slackなどによるリアルタイム相談環境で提案内容・見積り・KPI設計の壁打ちをいつでも- クライアント、商品別の集客チャネル設計と優先順位の整理- 提案書・企画書・見積りのブラッシュアップ（経営層に刺さる構成とロジックへ）- KPI／ダッシュボード設計アドバイス- 月次振り返りフィードバック（成功要因・改善点の整理）

約3ヶ月の伴走を経て、所属会社での社内提案が「感覚」から「戦略＋数字」に変わっていくことを実感していただけます。

マーケティング支援 月額10万円

- マーケティング戦略から実行までを共に担う「共同実行パートナー」

「戦略を描くことも、手を動かすことも、どちらも必要。でも、今のリソースだけでは限界がある。」

そんな課題に向き合うのが、「マーケティング支援 月額10万円」です。戦略設計からデジタル広告運用、LP改善、レポート作成までを裏側のチームメンバーとして一緒に実行する共同実行型プラン。シセイラボを裏側で活用し、あなたの所属先での貢献度合いを高め、統合支援を前提に設計しています。

主な提供内容- 月1回の戦略会議（目標・KPI・チャネル戦略の設計）- Slack等によるリアルタイム相談環境（運用中の数値を見ながら即時相談）- 戦略戦術ワークショップ- 集客チャネル設計（検索広告・SNS広告・オウンドメディアなど）- キーワード・オーディエンス・クリエイティブの設計／ABテスト支援- LP／フォームの改善提案- パフォーマンスレポート作成支援（施策別の振り返りと次アクション提案）

このプランでは、あなたの提案が「単発施策」ではなく、短期のパフォーマンスと中長期のブランド価値が両立するストーリーとして語れるようになることを目指します。

シセイラボと組むと何がどう変わるか？

シセイラボが提供するのは、単なる「外注先」ではなく、物語を共に紡ぐパートナーという役割です。

- あなたの提案が、「とりあえず広告を出す」から「なぜこのチャネル・このクリエイティブなのか」を語れる提案へ。- 月次報告が、「数字の羅列」から「事業成長ストーリー」を描く場へ。- エンドクライアントとの関係が、「作業請負」から「事業成長パートナー」へ。UnsplashのHoumame Kheliliが撮影した写真

そして何より、個人であるあなた自身が、創造性で資産を増やすマーケティングパートナーとして位置付けられていきます。

シセイラボの独自性 - パフォーマンスとブランドを「同時並行」で育てる

株式会社シセイラボの最大の特徴は、短期成果を狙うパフォーマンスマーケティングと、中長期で選ばれ続ける状態を作るブランドマーケティングを、ひとつのプロジェクト内で同時並行で設計・実行する点です。

- パフォーマンスマーケティングとは、デジタル広告・CV最適化・LP改善などを通じて、3ヶ月単位でリード・売上・予約・来店などの成果最大化を図るマーケティング手法。- ブランドマーケティングとは、ブランド軸の言語化、ストーリー設計、クリエイティブ開発を行い、中長期で「指名買いされる状態」を作るマーケティング手法。シセイラボの場合はログラインを定義します。UnsplashのJonny Giosが撮影した写真

多くの企業や代理店がどちらか一方に偏りがちな中で、シセイラボは「売れる仕組み」と「選ばれるブランド」を統合し、プロジェクトマネジメントの専門会社として上流から下流までをワンストップで支援しています。

この統合アプローチは、地方の中堅企業やDXの遅れている伝統産業において、特に大きなインパクトを生んでおり、これまでの実績として平均5年以上の契約期間で10億円～30億円の売上増加、特に総合建設業などで新規ブランド構築により1年間で2億円の売上増加、製造業で4年で可視化率760%成長といった成果につながっています。

カワセミが象徴する、シセイラボの「創造性」

シセイラボのコーポレート・アニマルは「カワセミ」。鮮やかな色彩、高い観察力、瞬時の判断力で獲物を捉える姿は、変化の激しい市場の中で創造的な一手を打ち続けるマーケターの理想像です。

- カワセミの美しいデザインは、審美性と独自性を象徴しています- 瞬間的な判断力や機敏さは変化する市場で創造的な解決策を生み出す力を象徴- 川辺で生きる姿は、地域や自然に根ざした持続可能な成長も表しています

シセイラボは、カワセミが持つ「観察力・洞察力・行動精度・スピード」を軸に、クリエイティブ思考を実践し、「サービス提供→満足度」ではなく、「創造性→資産増加→持続的価値」という関係性をクライアントと共に築くことを目指しています。今回の2つのプランを通じて、個人が得られる主な便益は次の通りです。

シセイラボからのメッセージ

- 個人だけでは難しい「統合支援型マーケティング」を社内やクライアントに提供できる- AI活用・データ分析・ブランド構築などの専門性をご自身の武器として提示できる- シセイラボを月額定額で雇用することで、戦略レベルを一段引き上げられる- 所属会社やエンドクライアントとの関係が作業請負から「事業成長パートナー」へと進化する- 営業職や事務職をしながらマーケティングが学べる- クリエイティブシンキングとデータの両輪で、所属企業の資産（ブランド・データ・仕組み）を積み上げられる

戦略設計・ブランド構築・AI活用に強い「相棒」を持つことで、所属会社や既存クライアントへの提案の幅と深さが広がります。当社を雇用することで、日々の業務を楽しんでいただければ幸いです！

同業のマーケティング支援会社のみなさまへ

戦略設計・ブランド構築・AI活用に強い「社外の相棒」を持つことで、既存クライアントへの提案の幅と深さが広がります。

個人のみなさまへ

一人で抱えていた判断や不安を、月1回の戦略会議と日常の壁打ちで一緒に整理し、「数字で語れる提案」を増やすお手伝いをします。

企業の経営者・役員のみなさまへ

御社を支援しているマーケティングパートナーは、シセイラボと組むことで、短期成果とブランドづくりを両立する統合型マーケティングを提供できるようになります。

本プレスリリースでご紹介した「マーケティング顧問 月額5万円」「マーケティング支援 月額10万円」を含むサービスの詳細は、以下のページからご確認いただけます。

■提供サービスページ（マーケティング会社・マーケター向け）

https://s-labo.earth/marketing-company/(https://s-labo.earth/marketing-company/%E2%80%8B)

■導入事例・公式資料ダウンロード

https://s-labo.earth/documents/(https://s-labo.earth/documents/%E2%80%8B)

「自社だけでは統合的なマーケティング支援を提供しきれない」「社外CMOのような存在がほしい」とお感じのマーケティング支援会社・個人マーケターの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

日本のマーケティングを変える物語の主人公は、地方の中小企業と、そこに伴走する一人ひとりのマーケターです。シセイラボは、その物語を裏側から支える、創造性とデータのプロジェクトチームでありたいと考えています。

■会社概要

会社名：株式会社シセイラボ（SHISEILABO Inc.）

所在地：山形県山形市

事業内容：マーケティング・ブランディング・DX・プロジェクトマネジメント支援（パフォーマンスマーケティング／ブランドマーケティング／プロジェクトマネジメント）

コーポレートメッセージ：想像以上を、創造で。創造性で資産を増やすマーケティングパートナー

公式サイト：https://s-labo.earth/

