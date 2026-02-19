「この木は、どこから来たのか」創業193年の家具店が挑む、半径50km圏内の森の命を救い、使う。“家具のトレーサビリティ”。長野市・松葉屋家具店「日本の山で育った広葉樹一枚板展」2月20日より開催

有限会社松葉屋家具店

有限会社松葉屋家具店（本社：長野県長野市、代表：滝澤善五郎、創業1833年）は、2026年2月20日（金）より「日本の山で育った広葉樹一枚板のテーブル展」を開催いたします。当店では「半径50km圏内の森と生きる」をテーマに、北信州の山々から届く木材の出自（どこの山で、誰が伐り、誰が製材したか）を一本一本追跡し、物語と共に届ける「家具のトレーサビリティ」を実践しています。本展では、ナラ枯れや工事で伐採を余儀なくされた地元の木々が、職人の手で蘇った姿をご覧いただけます。





■ なぜ今、「家具のトレーサビリティ」なのか

「切り身の魚が海を泳いでいると思っていた」という笑い話があります。しかし、家具においてはどうでしょうか。量販店に並ぶテーブルの木が、どこの国のどんな山で育ち、なぜ伐られたのか。誰も語らず、知らされていません。

私たちは、この現状に疑問を投げかけます。「管理」のためではなく、「木と、使う人への責任」として、私たちはすべてのプロセスの透明化に挑んでいます。



■ 松葉屋の「半径50km圏内」プロジェクト

信濃町山中 伐採【北信州・信濃町】轟音とともに巨木が地に還ります

美しい一枚板のテーブルも、元をたどれば、土と根で大地にしがみついていた「生き物」です。

伐採の現場は、常に緊張感に包まれています。チェーンソーの鋭い音、重機の唸り声、そして巨木が倒れる時の地響き。そこには、きれいごとの「エコ」ではなく、命を断ち、形を変えることへの畏敬の念があります。

「なぜ伐らなければならなかったのか」「どんな場所に立っていたのか」。 現場でしか分からないその物語を、私たちは木と一緒に持ち帰ります。

飯綱、戸隠、黒姫、白馬、大町。車で30分も走れば着く地元の山々で、百年以上の時間をかけて育った木。それらが「支障木（邪魔な木）」や「ナラ枯れ」として処理される運命にある時、私たちは現場へ駆けつけ、命を引き受けます。

【伐採の現場】北信州・信濃町の雪山にて。チェーンソーの轟音が響く中、私たちは危険区域の外からただ見守ります。この一本の「命」が倒れる瞬間から、松葉屋の家具づくりは始まっています。家具屋はただ、見守るしかできない。「命」を受け取る、雪山の最前線

一枚板のテーブルは、きれいな工房から生まれるのではありません。凍えるような雪山から始まります。

伐採は、命がけの作業です。雪に足を取られ、予期せぬ方向に木が倒れれば、熟練のきこり（林業家）でさえ大怪我をしかねません。 その緊迫した現場で、私たち家具屋にできることは何もありません。チェーンソーの音に、安全圏からただ祈るように見守るだけです。

しかし、だからこそ現場に行きます。 ズドン、と地響きを立てて巨木が横たわった瞬間、「この命を預かった」という重責任が私たちの背中にのしかかるからです。 「誰が、どんな苦労をして伐った木か」。その顔と汗を知っているからこそ、私たちは木を一片たりとも無駄にはできないのです。



＜現在進行中のプロジェクト事例＞

1. 大町市の楢（ナラ）：送電線鉄塔建設に伴う支障木。テーブル・カウンターとして再生。

2. 白馬八方のミズナラ：ナラ枯れ被害による緊急伐採。現在天然乾燥中。

3. 信濃町・小林一茶旧宅横の栗：没後200年に向けた整備で、茅葺き屋根を守るために伐採。近日製材予定。

4. 長野市・尾張神社の榎（エノキ）：2026年立春（2月4日）に伐採に立ち会い。近日製材予定。

■ 「日本の山で育った広葉樹一枚板のテーブル展」開催概要

本展では、これらの木々が数年の天然乾燥を経て、世界に一枚だけのテーブルとなった姿を展示・販売いたします。仕上げには、長野市鬼無里（きなさ）で栽培された「エゴマ油」を使用。小さなお子様が食べても安心な、信州の恵みそのものの家具です。

・会期：2026年2月20日(金) ～ 3月22日(日)

・時間：10:00 ～ 18:00

・定休日：火曜・水曜（祝日は営業）

・会場：松葉屋家具店（長野市大門町45 善光寺門前）

・入場：無料

長野市内で伐採された一本の欅（ケヤキ）から切り出された「共木（ともぎ）」の一枚板天板。木目も、色も、育った環境の記憶もすべて共有している、正真正銘の兄弟です。同じ一本の丸太から生まれた「分身」。長野市で育った巨木が、三枚のテーブルとして並ぶ壮観。

一枚板の世界において、これほど贅沢な出会いはありません。 「共木（ともぎ）」とは、同じ一本の丸太から製材された、隣り合う板のこと。

ご覧ください。3枚のテーブルの木目は、まるでパズルのように呼応し合っています。右の板の波紋は、真ん中の板へと続き、左の板へと流れていく。 これらは数十年、数百年の間、同じ雨を吸い、同じ風に耐え、同じ太陽を見上げてきた「ひとつの命」でした。

通常、製材された板はバラバラに流通し、二度と出会うことはありません。しかし、自ら伐採に立ち会い、製材し、乾燥させた松葉屋だからこそ、この「兄弟たち」を離れ離れにすることなく、こうして一堂に並べることができるのです。

「ダイニングテーブルとリビングテーブルを、同じ木の兄弟で揃える」。 そんな、世界で一番贅沢な家族の迎え方も、今なら叶います。

■ 取材のご案内（メディア関係者様へ）

本展の開催に合わせ、以下の取材が可能です。ぜひ現場にお越しください。

・【製材立ち会い】：小林一茶旧宅横の栗や尾張神社の榎が、原木・丸太から板になる「最も劇的な瞬間」の撮影。

長野市木で育った大きく曲がりくねった板屋楓（イタヤカエデ）の巨木。帯鋸（おびのこ）が走った瞬間、中から現れたのは、厳しい雪国を生きてきた証である、野性味あふれる褐色の木目でした。

【製材の瞬間】丸太の中は、誰も知らない宇宙。鬼無里（きなさ）の板屋楓が、百年隠し持っていた「内なる表情」を現す時。

製材は、木との「答え合わせ」の瞬間であり、最大の賭けでもあります。

外見はゴツゴツとした丸太でも、刃を入れると、写真のように息を呑むような美しい模様が現れることがあります。あるいは、中は空洞かもしれません。こればかりは、切ってみるまで誰にも分かりません。

写真の「板屋楓」をご覧ください。中心に走る褐色の複雑な模様は、均一さを求める通常の市場では「欠点」とされることもあります。しかし、私たちはこれを**「景色」**と呼びます。 この木がどんな急斜面に生え、どう風雪に耐えてねじれ、生き抜いてきたか。そのドラマが可視化されるこの瞬間こそが、一枚板づくりのハイライトなのです。今回の取材では、この「中身が開く瞬間」に立ち会っていただけます。

この板谷楓はどう生き抜いてきたか。想像してみましょう



・【店主インタビュー】：193年の歴史を持つ老舗が、なぜ今「物語と共に届ける「地産地消」「家具のトレーサビリティ」を目指すのか。

・【店舗撮影】：善光寺門前の歴史ある店舗と、所狭しと並ぶ一枚板の風景。



【店舗概要】

店舗名：松葉屋家具店 + くらし道具学研究所

所在地：〒380-0841 長野県長野市大門町45（善光寺門前）

創業：天保年間（1833年）

店主：滝澤 善五郎

事業内容：無垢材家具の製作・販売、ギャッベの販売、家具の修理・再生

公式HP：https://www.matubaya-kagu.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/matubayakagu/

電話： 026-232-2346

店主携帯 090-3905-6674