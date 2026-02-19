【出展レポート】防衛施設の維持管理をテーマに水道管路の遠隔監視システムを紹介｜「年次フォーラム2026」にフジテコムが出展

フジテコム株式会社

フジテコム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：森山 慎一、以下：フジテコム）は、2026年2月10日（火）に東京都新宿区市ヶ谷にて開催された「年次フォーラム2026」に出展いたしました。

弊社ブースにご来場いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

ブースの様子

当日は、クラウド型IoT遠隔漏水監視システム「リークネッツセルラー LNL-C」および各種探知機器を展示いたしました。

多くのご来場者様にご関心をいただき、水道管路の老朽化による「漏水事故を未然に防ぐ」弊社監視システムが自衛隊施設の機能維持と地下インフラリスクの軽減に大きく貢献できることをお伝えすることができました。

主な展示内容

クラウド型IoT遠隔漏水監視システム リークネッツセルラー LNL-C

水道管に設置されたIoTセンサが漏水により発生する微小振動を日次モニタリングするシステムです。高感度センサが感知・記録したデータは、クラウド上に構築された独自アルゴリズムとAIを組み合わせた「ハイブリッド判定」により漏水と判断された場合、スマートフォンやPCへメールやSNSを通じて即時に通知します。漏水の兆候が現れたタイミングで迅速な現場対応が可能となり、本システムは大規模な事故を防ぐ上で大きな力を発揮します。

〈LNL-Cをご活用いただくことで期待できる4つの効果〉

・漏水事故の未然防止

老朽化管路や漏水調査の空白期間の毎日点検により事故リスク低減が可能

・水道施設の長寿命化

AI/IoTを活用し平常時の状態を毎日把握することで健全性の確認が可能

・危機管理体制の強化

AIを活用した日々の監視により、異常の早期発見と迅速な対応が可能

・業務の効率化

毎日の点検や調査対象エリアの優先順位付けを可能とし、効率的な維持管理を実現

詳細はこちら :https://www.fujitecom.co.jp/products/iotlnl-c/

鉄管・ケーブル探知器 PL-G

管の位置が震えてわかる、ピーク点を光で表示

【特長】

・管のピーク位置にてバイブレーター起動とLEDの点灯

・スマートフォンと連携させて測定結果のレポートが作成可能

※Androidのみ

・送信器に直接法ケーブルを接続すると自動的に直接法に切替え

・管軸表示機能により、管の方向が分かる

・地面に置くだけでアースが取れる収納ケース「かんたんアース」を標準搭載

詳細はこちら :https://www.fujitecom.co.jp/products/pl-g/

マーカーロケーティングシステム 専用探知器MLD-10W/G

知りたい位置・深度・箇所を識別し、即座に判る！

【特長】

・簡単な操作でマーカーの位置探査と深度測定が可能

・1台で2種類のマーカーを探知することが可能

・ほかの金属物に反応せず、目的のマーカーのみを探知

・マーカー設置に特別な施工や作業は不要

詳細はこちら :https://www.fujitecom.co.jp/products/marker-locating-system/

会社概要

会社名：フジテコム株式会社

代表取締役：森山 慎一

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地

設立：1961年3月

事業内容：漏水検知機器の開発・販売、水インフラのDX支援、AI解析ソリューション提供

HP：https://www.fujitecom.co.jp

■問い合わせ先

フジテコム株式会社 営業推進グループ

電話：03-5825-2588

メール：e-honbu@fujitecom.co.jp