マネードットコム、FP・ユーザー双方の金融相談体験を刷新する専用管理システムを正式リリース

ツリーファイナンシャル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中村 昴喜）は、金融相談プラットフォーム「マネードットコム」において、FP（ファイナンシャルプランナー）・法人・ユーザーをつなぐ専用管理システムを正式リリースしたことをお知らせいたします。

本システムの導入により、相談案件の進捗管理や通知対応の効率化に加え、ユーザーがFPのプロフィールを確認しながら安心して相談できる環境を実現しました。

開発背景

マネードットコムは「お金や保険の悩みを、信頼できる相手に相談できる社会の実現」を目指し、サービスを提供してきました。

しかし、金融相談業界全体において、相談プロセスの属人化や情報の非対称性は根深い課題です。サービスの成長に伴い、以下の課題が顕在化していました。

- 相談案件の進捗把握が煩雑で、対応品質にばらつきが生じやすい- 通知・フォローの抜け漏れリスク- 法人・複数スタッフ体制における運用負荷の増大- ユーザー側から相談状況や担当FPの情報が見えづらい

これらを解消し、金融相談を「属人的な対応」から「仕組みとして再現可能な体験」へ進化させるため、専用の管理・運用システムを開発しました。

専用システムの主な特徴- 相談案件・進捗の一元管理相談ステータスや対応状況をリアルタイムで可視化。法人・担当者単位での管理が可能となり、運用の属人化を防ぎます。- 通知・対応フローの自動化新規案件の発生や対応が必要なタイミングを自動で通知。対応遅れや見落としを防止し、相談品質の均一化を実現します。- 法人・FPごとに最適化された管理設計法人管理者・法人スタッフ・個人FPなど、利用者の立場に応じた権限・画面設計を採用。組織規模を問わず柔軟に運用できます。- ユーザー向けマイページ機能の実装ユーザー専用のマイページを新たに設け、FPのプロフィール確認から相談申込みまでをスムーズに完結できる設計としました。相談状況や担当FPが可視化されることで、初めての金融相談でも安心して進められる環境を提供します。

※一部開発中の機能あり

サービスの実績- 累計相談件数：約3,000件- ユーザー満足度：85.6%

（当社アンケートにて「満足」「非常に満足」と回答した利用者の割合）

本リリースの位置づけ

今回の専用システム正式リリースにより、マネードットコムはFPとユーザーをつなぐ、一貫した金融相談体験を提供するプラットフォームへと進化します。

今後は、蓄積される相談データや運用実績を活用し、以下の機能拡充を段階的に進めてまいります。

- マッチング精度の向上（相談内容とFP専門領域の最適化）- FP評価・案件配分ロジックの高度化- AI活用による業務支援・相談体験の最適化

代表コメント

金融相談は、人生にとって重要なテーマである一方で、

「難しそう」「営業されそう」「少し構えてしまうもの」

と感じられがちな分野でもあります。

近年、金融業界を取り巻くさまざまな報道や、

保険業法改正をはじめとした制度の変化を通じて、

ユーザーの皆さまが不安や戸惑いを感じる場面も増えていると感じています。

こうした環境だからこそ、

私たちは金融相談を“人に委ねきるもの”ではなく、

透明性と納得感が担保された体験として設計し直す必要があると考えました。

今回リリースした専用システムは、

担当FPのプロフィールや相談の進捗をユーザー・FP双方が共有できる仕組みです。

精度とテクノロジーの両面から、金融相談をもっと身近で前向きな一歩に変えていく。

マネードットコムは、信頼される金融相談の新しいスタンダードを作ってまいります。

システム概要

対象サービス：マネードットコム

内容：金融相談専用管理・マッチングシステム

主な機能：案件管理、進捗可視化、通知機能、ユーザーマイページ

サービスURL：https://moneycom.jp/?source=tf_hp&ref=ee1134d69707(https://moneycom.jp/?source=tf_hp&ref=ee1134d69707)

会社概要

会社名：ツリーファイナンシャル株式会社

所在地：東京都港区南青山3-3-3 リビエラ南青山ビルA館 4F

代表者：代表取締役 中村 昴喜

設 立：2021年6月

事業内容：金融プラットフォームの企画・運営

URL：https://treefinancial.co.jp/

