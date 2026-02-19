「猫の譲渡率」No.1はどこ？ あなたの街の保護猫事情がわかる「猫の日ボード」公開

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

ウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：田中 潤）は、2 月 22 日の「猫の日」に合わせ、社内の猫好きメンバーと共に環境省が公開している保護猫活動データを可視化したダッシュボード「猫の日ボード 2026」を公開しました。

■ 実施背景：「無機質な数字」を「命のストーリー」へ

「あなたの住む街で、どれくらいの猫が保護され、新しい家族を見つけているか知っていますか？」

環境省からは毎年、犬・猫の引取りや安楽処分状況に関する詳細な統計データが発表されています。しかし、ExcelやPDFに並んだ膨大な数字の羅列だけでは、その実態や地域ごとの課題、そして現場の懸命な努力がなかなか伝わりにくいのが現状です。

そこで私たちは、当社のデータ活用プラットフォーム「MotionBoard（モーションボード）」の力を使い、これらのデータを誰もが直感的に理解できる形に「翻訳（可視化）」しました。

■ 「猫の日ボード」で見える、保護猫の“現在地”

本ボードでは、以下の3つの視点から保護猫活動のリアルに触れることができます。

1. 「譲渡率No.1」はどこだ？（ランキング機能）

全国のデータを集計し、保護された猫が新しい飼い主に引き取られた割合（譲渡率）をランキング化しました。

ボード上のデータ（令和5年度）を見ると、トップの県では95%を超える高い譲渡率を記録していることがわかります。一方で地域差も存在しており、数字を 可視化したボードで現状をわかりやすく表現することで「なぜ私の街はこうなのだろう？」と考えるきっかけを提供します。

2. あなたの街の「保護猫事情」（地域別マップ）

日本地図からお住まいの都道府県をクリックするだけで、その地域の「引取数」「譲渡率」が瞬時に表示されます。

さらに、画面右下には選択した地域の動物愛護センターや愛護協会の情報が表示され、具体的な支援やボランティア活動へのアクセスをサポートします。

3. データが語る「希望」（経年推移）

過去20年間のデータを時系列で見ると、殺処分数は97.1%減少し、譲渡率は70%を超えて上昇し続けていることがわかります。この右肩上がりのグラフは、行政とボランティアの方々がつないできた「命のバトン」の証です。

■ 閲覧方法

以下のURLより、PCからどなたでも無料でご覧いただけます。

推奨環境：PC（Microsoft Edge、Google Chrome）

「みんなが住んでいる近くでは、保護猫たちがどんな状態なのかな？ 見てみるにゃ🐾」

■メンバーの想い

「猫の日ボード 2026」はAIウィジェット（※１）機能のみで作成しました。普段、数字だけでは興味を持たれにくいテーマも、可視化することで『自分ごと』として捉えてもらえるはず」

そんな想いを持ったメンバーが集まり、このボードは生まれました。

本プロジェクトについては、公式noteでのインタビュー記事でも詳しくご紹介しています。

○「猫の譲渡率」No.1はどこ？ あなたの街の保護猫事情がわかる「猫の日ボード]

https://note.wingarc.com/n/n1511efebf509



○うちの子可愛い！猫自慢2026 ～保護にゃん大集合～

https://note.wingarc.com/n/nd89d2f38aee0

（※１）AIウィジェット：アプリケーションやダッシュボードに小さな部品（ウィジェット）として組み込まれた生成AI機能。MotionBoardでは、利用できる会話型AI機能とし、自然言語での指示に応じてデータ取得・分析・可視化を支援する部品を提供しています。

