2026年2月14日、エイピーピー・ジャパン株式会社（以下、APPジャパン）は、筑波大学附属坂戸高等学校（以下、筑坂高校）が主催する「第29回総合学科研究大会」を訪問しました。

APPジャパンと筑坂高校は、インドネシア研修、高校生国際ESDシンポジウム、地球市民性の育成を目的とした学校独自科目「グローバル・ライフ」の出前授業などを通じ、2019年から教育・国際交流プログラムを共同で実施しています。これらの取り組みは、「グローバル企業の社会教育プロジェクトと連携した高等学校におけるESDプログラムの実践」として日本ESD学会誌『ESD研究 第7号』にも報告されています。

当日は午前の公開授業から始まり、全国から多くの教育関係者が参加する基調講演が体育館にて行われました。公開授業は参加者の関心も高く、活発な意見交換が行われました。

午後の交流会では、生徒による研究成果発表が実施され、昨夏のインドネシア研修に参加した生徒たちが現地での経験を共有しました。

また、過去の研修参加者であるOB・OGも来場し、ブース設営や来場者対応をサポートするなど、世代を越えた交流の場となりました。

生徒の皆さんがインドネシアでの学びを熱心に説明する姿から、現地での体験が大きな成長につながっていることが強く感じられ、研修に同行したAPPジャパン社員にとっても、生徒との再会や、研修経験がその後の進路やキャリア選択に影響を与えていることを知る貴重な機会となりました。

APPジャパンは、今後も筑坂高校との共同プロジェクトをさらに強化し、学生と企業が交流し学び合う場の創出に取り組んでまいります。









昨夏インドネシア研修に参加した生徒さんのブース



生徒さんの発表①



生徒さんの発表②



生徒さんの発表③



生徒さん考案アンケート：ブース訪問前のインドネシアの距離感



ブース訪問後の変化に注目





＜APPグループについて＞

APP（アジア・パルプ・アンド・ペーパー）は、世界的に拡大するティシュ、板紙、紙の需要に対し製品を提供するインドネシアの紙パルプメーカーおよび林業会社グループの持株会社です。中国に生産拠点を持つAPPグループの製品は、6大陸、150カ国以上で販売されています。

