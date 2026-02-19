【21LIVE】2月19日（木）より『星に願いをこめて』開催！「うお座」ギフトでスコアアップのチャンス☆
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、2月19日（木）から3月20日（金）の期間、『星に願いをこめて』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341577/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼優しさあふれる「うお座」が主役／
集めた想いが、ランキングにつながる！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月19日（木）から3月20日（金）にかけて、『星に願いをこめて』を開催します。
今回の主役は、豊かな感性と包容力を持つ「うお座」☆彡
イベント期間中に「うお座」ギフトを集めることで、ランキング上位やスコアアップのチャンスが広がります。
TOP10入賞者は、3月の配信スコアが5～30％アップ（順位により変動）！
さらに、ボーダー達成で星座限定バッジ、TOP3には翌月のイベント用バナー出演権も。
リスナーの応援を力に変えて、豪華プライズを目指してください。
▼対象ギフト一覧
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341577/images/bodyimage2】
▼プライズ
☆スコアアップ
ランキングTOP10入賞で、3月の配信スコアが最大30％アップ！
公式ライバーランクアップが期待できるチャンスです。
☆バッジ
「うお座」ギフトを500個以上集めたライバー全員に星座バッジをプレゼント！
└1,000個以上集めてTOP3に入賞したライバーには、王冠付きバッジにグレードアップします。
☆バナー出演
TOP3に入賞で、翌月の星座イベント用バナーの出演権を進呈！
└見事1位に輝いたライバーは、トップページのスライドバナーの出演権もプレゼントします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
＼リスナー向け／星座ギフトミッション開催！
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
イベント期間中は星座ギフトのミッションが出現！
10個のミッションを達成して「うお座」「うお座（ガチャ）」ギフトを獲得しましょう。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
2月19日（木）～3月20日（金）
━━━━━━━━━━━━━━━
本イベントへの参加は自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341577/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
プレスリリース詳細へ