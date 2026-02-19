JR九州フードサービス株式会社が運営する「赤坂うまや」と「赤坂うまや新宿」では、2026年2月24日(火)～4月25日(土)の期間、春の訪れを告げる『九州の新酒と春の味覚フェア』を開催します。





うまやが厳選した九州の新酒と、菜の花豚バラ巻き串や鮪とうるいのぬたなど、日本酒にぴったりなメニューをご用意いたします。今しか飲めない限定のお酒と旬の食材で、一足早く春を感じる特別なひとときをご提供します。





九州の新酒と春の味覚フェア





1 開催日時

2026年2月24日(火)～4月25日(土)





2 開催場所

・赤坂うまや：東京都港区赤坂4丁目2-32

・赤坂うまや新宿：東京都渋谷区代々木2-6-2 JR九州ホテルブラッサム新宿1F

【公式HP】 https://www.jrfs.co.jp/umaya





3 提供商品(お料理) ※価格は税込み

・菜の花豚バラ巻き串 550円

・鹿児島 指宿の焼きそら豆 950円

・大分別府湾 釜揚げしらすと新玉ネギのサラダ 880円

・うちのたまごと焼きアスパラ 青さのお浸し 850円

・鮪とうるいのぬた 900円

・和牛ザブトンの炭火焼き ふき味噌添え 2,400円 ※赤坂うまやのみ

菜の花豚バラ巻き串





4 提供商品(日本酒)

・美田 豊穣 山廃純米 グラス940円 ※赤坂うまやのみ

・庭のうぐいす KITAJIMA ulala FRESH グラス1,050円 ※赤坂うまやのみ

・七田 純米吟醸 五百万石 無濾過生 グラス1,450円 ※赤坂うまや新宿のみ

日本酒イメージ