「K&K缶つま」シリーズより「とろ～りスパイスたまご」を発売～オイスター×山椒×カルダモンの特製ソースを絡ませて～
国分グループ本社株式会社〔本社：東京都中央区、代表取締役会長兼CEO：國分 勘兵衛〕は2026年3月2日(月)に「K&K缶つま とろ～りスパイスたまご」を発売いたします。
K&K缶つま とろ～りスパイスたまご
K&K缶つま トップボード
1.商品特長
「K&K缶つま」シリーズは、“肴で、酒はうまくなる”をブランドステートメントとして、ビール、ウイスキー、赤ワイン、白ワイン、日本酒、焼酎など、それぞれの酒類に合うおつまみとして商品開発をしています。
本商品は、とろりと黄身が流れ出るたまごに「スパイス」×「創作中華」をコンセプトとした特製ソースを合わせた一品です。特製ソースは、コク深いオイスターソースをベースに、山椒の刺激とカルダモンの爽やかな香りを絶妙なバランスで配合しました。フライドガーリックのアクセントに加え、濃厚な卵黄がソースと絡み合うことで、より一層深みのある味わいをお楽しみいただけます。
たまごを割った瞬間に黄身が流れ出る驚きと、ご家庭では再現が難しい、お店で食べるような本格的な味わいを楽しめる一品です。
パンにつけても合います。
2.商品概要
商品名 ：K&K缶つま とろ～りスパイスたまご
内容量 ：75g(携帯缶)
参考売価 ：390円(税別)
賞味期間 ：36カ月
商品コメント：たまごを割ると、とろ～りと流れる黄身。
コクのあるオイスターソースをベースにピリッと感じる山椒と、
カルダモンの爽やかな香りが調和した特製ソースは、
たまごとの相性抜群で、お酒の肴にも最適です。
特にハイボール、ビール、日本酒とよく合います。
3.発売日
2026年3月2日(月)
※本商品は、国分グループの公式オンラインストア「ROJI日本橋 ONLINE STORE」においてもご購入いただけます。
▼ROJI日本橋 ONLINE STORE
https://store.roji-nhb.jp/
