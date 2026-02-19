株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、1本に手軽さと満足感を詰め込んだバータイプスイーツ商品群に「メープルナッツバー」を2026年3月3日(火)に新発売いたします。


メープルナッツバー


「メープルナッツバー」は、メープルのコクのある甘さと特有の香りが広がる、ぎゅっと詰まった食感のバータイプのスイーツです。生地には、アクセントとしてアーモンドダイスを練り込んであり、ナッツの香ばしさや食感もお楽しみいただけます。

メープルの味わいと噛みしめる食感で満足感のあるおいしさに仕上げた商品です。



【商品概要】

商品名　　　　　　　： メープルナッツバー

内容量　　　　　　　： 1個

発売日　　　　　　　： 2026年3月3日(火)　全国発売

販売チャネル(予定)　： コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

　　　　　　　　　　　 小売店、売店など

価格　　　　　　　　： オープンプライス

賞味期限　　　　　　： 6カ月



【ブルボンバータイプスイーツシリーズ】

https://www.atpress.ne.jp/releases/573251/img_573251_2.jpg

濃厚チョコブラウニー

https://www.atpress.ne.jp/releases/573251/img_573251_3.jpg

シルベーヌバー

https://www.atpress.ne.jp/releases/573251/img_573251_4.jpeg

メープルナッツバー



【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン　お客様相談センター

Tel ： 0120-28-5605