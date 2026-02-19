生駒山上遊園地では、遊園地を運営している株式会社近鉄生駒レジャーと、同遊園地内で「いこま山ビューレストラン」を運営している株式会社ケイトが、遊園地の新たな魅力を創出するため、２０２６年３月２０日（金・祝）から５月６日（水・休）まで、宿泊体験イベントを実施します。

本イベントは、生駒山上遊園地内に留め置いたキャンピングカーに宿泊していただき、夜は山頂からの大阪平野の夕景・夜景、朝は奈良方面からの朝日を満喫していただけます。さらに、それぞれの時間帯には景色と共にお食事をお楽しみいただけます。

キャンピングカー利用料金には、キャンピングカーでの宿泊体験に加えて、生駒山上遊園地でご利用いただくことができる「とくとくチケット（のりもの券１２回分）」も含まれています。（お食事代は、別途人数分必要です。）

今回の宿泊イベントは、株式会社近鉄生駒レジャー、株式会社ケイトの企画に、近畿日本鉄道株式会社もアイディアを提案するなど、遊園地の進化に向けた試みとなります。ぜひ、遊園地とキャンピングカーの意外な組み合わせ、非日常を満喫していただきたいと思います。詳細は以下のとおりです。





１．「生駒山上遊園地 宿泊体験イベント」概要

（１）イベント期間 ２０２６年３月２０日（金・祝）～５月６日（水・休）※木曜日は除く

（２）宿泊日 ２０２６年３月２０日（金・祝）チェックインから５月６日（水・休）チェックアウトまで

※水、木曜日はチェックイン不可。連泊不可。

（３）発売期間 ２０２６年２月１９日（木）１４時から５月３日（日・祝）２３時５９分まで

（事前予約制、宿泊日の2日前まで受付）

（４）プラン内容 【１】生駒山上遊園地 宿泊体験

【２】夕食：いこま山ビューレストラン

朝食：ＰＬＡＹ ＰＥＡＫ ＩＴＡＤＡＫＩ内展望エリア

または いこま山ビューレストラン

（※ＰＬＡＹ ＰＥＡＫ ＩＴＡＤＡＫＩの営業日及び天候によって変動）

【３】夜景観賞会

・星の広場 展望エリア

・いこま山ビューレストランにて夜景観賞（デザートビュッフェ）

【４】とくとくチケット（のりもの券１２回分）

※１組につき１冊限定

※アトラクションやその他の遊戯施設のご利用は、生駒山上遊園地営業時間内に限ります。

（５）料金 キャンピングカー使用料（税込）

１日４組限定

平日 ３８，０００円～ ／ 休日 ６０，０００円～

お食事代（税込、人数分必要です。）

おとな１名 ６，０００円 ／ こども１名 ３，５００円

※上記料金は、キャンピングカー１台（宿泊可能人数４名）、 １泊あたりの料金です。

※宿泊日によって料金が変わります。利用条件等、詳しくは下記特設サイトをご確認ください。

※遊園地までの交通費（信貴生駒スカイライン通行料、近鉄生駒ケーブル運賃等）は含まれません。

（６）特設サイト ご予約は特設サイトから事前予約制。下記URLをご参照ください。

https://www.event.parkcamp.jp/

（以 上）





【参考 生駒山上遊園地 園内図など】

https://www.atpress.ne.jp/releases/575588/att_575588_1.pdf