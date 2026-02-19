観て、食べて、当たる！ みなとみらいシネマ＆グルメラリー2026年2月28日(土)～3月22日(日)で開催！
みなとみらい２１SP推進委員会は、「観て、食べて、当たる！ みなとみらいシネマ＆グルメラリー」を2026年2月28日(土)から3月22日(日)まで開催します。本イベントは、みなとみらい21地区内の3映画館と約70店舗の飲食店舗を巡って楽しむデジタルスタンプラリーで、各店舗に設置されたQRコードを読み取り、スタンプを集めます。
映画館で1つスタンプ、飲食店舗で2つスタンプを集めた方には、抽選で映画鑑賞券が当たるチャンス！映画とグルメをみなとみらいで楽しみながら、本イベントに、是非ご参加ください。
観て、食べて、当たる！ みなとみらいシネマ＆グルメラリー
【「観て、食べて、当たる！ みなとみらいシネマ＆グルメラリー」開催概要】
開催期間： 2026年2月28日(土)～3月22日(日)
場所 ： みなとみらい21エリア
内容 ： エリア内の映画館と飲食店舗を巡るデジタルスタンプラリー
参加費 ： 無料
主催 ： みなとみらい２１SP推進委員会
公式URL ： https://minatomirai21.com/sp/cinema-gourmet-2026
※2月27日(金)14時 公開予定
【参加方法】
●公式URLより参加または
参加店舗に設置されたQRコードをスマートフォンで読み取る
●映画館で1つ、飲食店舗で2つデジタルスタンプを集める
※同一店舗で複数回のスタンプは出来かねます
●抽選に応募
※1アカウント最大3回まで応募可能
【スタンプラリー対象映画館】
●イオンシネマみなとみらい(横浜ワールドポーターズ 5F)
●横浜ブルク13(コレットマーレ 6F)
●ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい(MARK IS みなとみらい 5F)
【スタンプラリー対象飲食店舗】
●みなとみらい東急スクエア(31店舗)
●MARK IS みなとみらい(25店舗)
●コレットマーレ(7店舗)
●クロスゲート(3店舗)
●CIAL桜木町(1店舗)
●ニューオータニイン横浜プレミアム(1店舗)
●アニヴェルセルみなとみらい横浜(1店舗)
【賞品】
映画鑑賞券
【みなとみらい２１SP推進委員会とは】
みなとみらい21地区の街づくりに関わる企業・団体・行政等が相互に連携し、街全体の様々なプロモーションに取り組むことにより、「街の魅力向上」「街の賑わい創出」「来街者へのホスピタリティ向上」を図り、街づくりの推進および地域の活性化に寄与することを目的とする。エリア一帯でのプロモーションを行うことで、各施設のみでは叶えられない来街者促進や満足度の向上を図っている。
委員長 ：目黒 享(一般社団法人横浜みなとみらい21)
委員会構成数：34社(2026年2月現在)
事務局 ：横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA棟 403B
ルーデンス株式会社内
事務局TEL ：045-662-0018
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※このスタンプラリーは株式会社アットヨコハマの独自システム【アットラリー】です。