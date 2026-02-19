株式会社ケン・ホテルマネジメント京都が運営する京都山科 ホテル山楽(所在地：京都市山科区、総支配人：園田 琢磨)は、2026年3月1日(日)よりランチメニューを一新し、和洋ランチブッフェの提供を開始いたします。





和洋ランチブッフェ！









これまでのハーフブッフェスタイルから、ボリューム・品数ともにさらに充実したフルブッフェスタイルへと一新。ローストビーフや桜鯛のポワレ、間八とマグロの握り寿司や鰻と茗荷の酢の物などの前菜やメイン。苺のショートケーキやガトーショコラ、苺大福、フィナンシェ、果物盛りなどのデザートまで心ゆくまでお楽しみいただけます。





ブッフェならではの“選ぶ楽しさ”と厳選した食材を使った和洋ランチブッフェをご堪能ください。





さらに、同日より、洋食メニューに合わせてお楽しみいただける『スペインワインフェア』を3月・4月の期間限定で開催いたします。スペインを代表するカヴァをはじめ、マンチュラ産ぶどうを使用した赤・白ワイン計3種を、90分制フリーフロー1,000円にてご用意。洋食メニューの味わいをより一層引き立てます。





また、厳選した京都の銘酒を取り揃えており、和食メニューの繊細な味わいとともに、日本酒との上質なマリアージュをお楽しみください。





家族でのお食事はもちろん、女子会や記念日などのお祝いの席にもおすすめです。

皆さまのご来店をお待ちしております。









■『山楽春菜ランチブッフェ』 メニュー(一例)

【寿司】

黒毛和牛の炙り肉寿司 / 間八とマグロの握り寿司 など





【和菜】

菜の花としらすのおひたし / 鰻と茗荷の酢の物 / 蕗の有馬煮 など





【洋菜】

サーモンと新玉ねぎのマリネ / 春野菜と生ハムの冷製パスタ / うすい豆の冷製スープ カクテルジュレ など





【和温料理】

うすい豆富 / 鰆の柴漬け焼き / 出汁巻き玉子 九条葱餡掛け / 浅利と春キャベツの酒蒸し / 竹の子の蕗味噌焼き / 桜海老のかき揚げ など





【洋温料理】

プライムビーフのローストビーフ / 鶏唐タルタル / 桜鯛のポワレ 青さソース /長芋と新じゃがの明太子ソテー / 鶏肉のレモンソース煮 / 鴨肉のロースト デコポンソース など





【その他】

白米 / 高菜とじゃこのチャーハン / 丹波あじわい鶏のグリーンカレー / 春キャベツと新玉ねぎの味噌汁 / コーンスープ / MIXサラダ / 温泉玉子 / パン4種 / ポテトコーンスイートピザ など





【デザート】

チーズケーキ / 苺大福 / 苺のショートケーキ / ガトーショコラ / 抹茶ショコラ / フィナンシェ / マンゴー杏仁 / 果物盛り / ソフトクリーム など





【ドリンク】

コーヒー / 紅茶 / 老舗・長谷川栄製茶場のお茶 / ソフトドリンク各種

京都の銘酒 (※1) / ワイン (※1)





※1…有料ドリンク

※メニューは仕入れ状況や季節により変更となる場合がございます。





和洋ランチブッフェ！





プライムビーフのローストビーフ





黒毛和牛炙り肉寿司





マグロの握り寿司





鴨肉のロースト





和洋ランチブッフェイメージ





和洋ランチブッフェイメージ





デザートも食べ放題！





3月・4月限定スペインワインフェア開催









■レストラン「fine dining 山科」

提供開始： 2026年3月1日(日)～

料金 ： ランチ＜平日＞

・大人(中学生以上)3,500円(税込)

・小学生 2,000円(税込)

・幼児 無料

＜土日・祝日＞

・大人(中学生以上)3,800円(税込)

・小学生 2,000円(税込)

・幼児 無料

営業時間： ランチ 11:30～14:30(L.O.14:00)

席数 ： 66席(全席禁煙)

ご予約 ： https://www.tablecheck.com/shops/sanraku-yamashina/reserve

※画像はイメージです。

※料金・内容は予告なく変更となる場合がございます。

※お席は90分制となります。





レストラン「fine dining 山科」









■京都山科 ホテル山楽

当ホテルは国内外で36施設のホテル・旅館を展開する株式会社ケン・ホテル&リゾートホールディングス(本社：東京都港区)の直営ホテルとして、2018年11月2日に開業。全100室の客室、レストラン、宴会場を備えた当ホテルは、交通アクセスの良さから京都だけでなく、びわ湖・宇治等を訪れるお客様にとって旅の拠点となっております。





京都山科 ホテル山楽ロビー





京都山科 ホテル山楽 外観









■会社概要

商号 ： 株式会社ケン・ホテルマネジメント京都 /京都山科 ホテル山楽

代表者 ： 代表取締役 佐藤 健人

資本金 ： 1億円

設立 ： 2018年6月

事業内容： 京都山科 ホテル山楽のホテル運営

所在地 ： 〒607-8012 京都府京都市山科区安朱桟敷町23番地

公式HP ： https://sanraku.kenhotels.com/kyoto