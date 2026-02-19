全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、笑福亭鶴瓶さんと阿川佐和子さんがMCを務めるトークバラエティ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」を放送しております。第60回目は2月23日（月）よる9時00分～せんだみつおさんをゲストに迎えて放送いたします。

1．「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」番組概要

笑福亭鶴瓶と阿川佐和子がダブルMCとして初タッグ！

芸能界でも大御所クラスの笑福亭鶴瓶（芸歴53年）と阿川佐和子（芸歴42年）。芸能界随一の聞き上手で引き出し上手な2人がMCとなり、そんな2人を「鶴瓶ちゃん」「サワコちゃん」と呼ぶような昭和の大先輩をゲストに迎える。鶴瓶＆阿川のコンビが大先輩ゲストに恐縮しながらも、他では見せないゲストの素顔に迫る大人のためのトークバラエティ。■番組MC：笑福亭鶴瓶、阿川佐和子

2．「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」#60 について

第60回のゲストは、タレントのせんだみつおさん。50年以上の仲だというせんださんと鶴瓶さんは、収録が始まる前からずっとおしゃべり！普段とは違い、既に盛り上がっているスタジオから番組はスタートします。昭和32年(1957年)、スカウトがきっかけで幼少期に芸能界入りしたせんださん。ご自身が笑いを交えて話す”黄金期”と”氷河期”を味わってきた長い芸能生活や、大の仲良しだった長嶋茂雄さんとのマル秘トークについて語っていただきました。長嶋さんからのプレゼントだというネクタイは必見です！そして、大河ドラマ「おんな太閤記」の出演を機に火がついた俳優業では、初対面と丹波哲郎さんから「君は間違いなく地獄に落ちる」と言われたとか。スタジオ一同が爆笑したその理由とは…！抱腹絶倒！終始笑いが絶えないせんだみつおさんのトークをお楽しみください！【ゲスト】せんだみつお■番宣映像：https://youtu.be/66i6uJ1l2tY■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/tsurube-sawako/archive-tsurube-sawako/tsurube-sawako-060/

3．放送スケジュール

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=66i6uJ1l2tY

#60 2月23日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】せんだみつお#61 3月2日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】玉田元康(ボニージャックス)#62 3月30日（月） よる9時00分～9時55分 【総集編】 #63 4月6日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】加賀まりこ #64 4月13日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】※随時更新

4月に放送される#64以降のゲストもお楽しみに！

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

