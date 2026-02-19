殿ヶ谷戸庭園では、春の訪れを告げる花として親しまれているカタクリの見ごろにあわせ、フルート・ヴァイオリン・ピアノの三重奏によるスプリングコンサートを開催します。春の趣を感じさせる演目とともに、都内では目にする機会が少なくなったカタクリの貴重な姿をご鑑賞いただけます。ミツマタやオトメツバキなど園を彩る春の花々を愛でながら、都心の喧騒から離れた殿ヶ谷戸庭園ならではの優雅で贅沢なひとときを心ゆくまでお楽しみください。

1．開催日

令和8年3月21日（土）

2．内容

1）ガーデンコンサート

フルート・ヴァイオリン・ピアノによる三重奏の演奏を、開放感溢れる芝生地にてお楽しみいただけます。緑の中で美しいメロディーを心ゆくまでご堪能ください。【日時】令和8年3月21日(土) ①11時30分～ ②14時～ ※各回30分程度【場所】芝生地（園内マップ参照） ※雨天時は展示室で実施します。（先着30名）各回開始１時間前よりサービスセンター窓口で整理券を配布します。※雨天が見込まれる場合、演奏会場（芝生地または展示室）は前日３月20日(金・祝)16時迄に決定し、殿ヶ谷戸庭園公式HPと公式X（旧Twitter）にてお知らせします。■公式HP：https://www.tokyo-park.or.jp/park/tonogayato/index.html■公式X（旧Twitter）：https://x.com/TonogayatoTeien【参加費】無料（入園料別途）【プログラム】メンデルスゾーン「春の歌」、復興支援ソング 「花は咲く」 ほか【出演者】フルート・関井うらら、ヴァイオリン・高松亜衣、ピアノ・大野紘平

3．その他

・荒天の場合、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。ご来園前に公式ホームページ・公式X（旧Twitter） にて最新情報をご確認ください。

園内マップ

殿ヶ谷戸庭園

国指定名勝。武蔵野の自然の地形、段丘の崖にできた谷を巧みに利用した「回遊式林泉庭園」。崖の上の明るい芝生地と崖下の湧水池、樹林で雰囲気が一変する造園手法が見どころのひとつです。大正２～４(1913～1915)年に江口定條(さだえ)（後の満鉄副総裁）の別荘として整備され、昭和４(1929)年には三菱財閥の岩崎家の別邸となりました。昭和40年代の開発計画に対し本庭園を守る住民運動が発端となり、昭和49(1974)年に都が買収し、整備後、都立庭園として開園しました。なお、庭園の名称は、昔この地が国分寺村大字殿ヶ谷戸という地名であったことに由来します。平成23(2011)年９月21日、国指定文化財（名勝）となりました。【開園時間】9時～17時（最終入園は16時30分）【休園日】12月29日～1月1日【住所】国分寺市南町2－16【交通】JR中央線・西武国分寺線・西武多摩湖線「国分寺駅」下車 南口から徒歩２分 ※駐車場はございません。【入園料】 一般 150円 65歳以上 70円 ※小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料【問い合わせ先】 殿ヶ谷戸庭園サービスセンター 電話：042-324-7991 【庭園ガイド】毎週日曜日、第2・第4土曜日 11：00、14：00 （各回45分程度） 集合：サービスセンター 売札所横 ※参加費無料、雨天中止

https://www.tokyo-park.or.jp/park/tonogayato/index.htmlhttps://x.com/TonogayatoTeienhttps://www.instagram.com/tokyo_9gardens/?hl=ja