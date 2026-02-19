こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【KARRIMOR】街とフィールドをシームレスにつなぐ新リュックサック「ramble」デビュー
ショルダーポケット搭載、“ちょうどいい軽さと機能性”を両立したデイパックを発売
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、日常使いからハイキングまで幅広いシーンに対応する新リュックサック「ramble（ランブル）」を発売いたします。
近年、通勤や街歩き、週末の軽いハイキングなど、ひとつのバッグを多用途で使いたいというニーズが高まっています。
rambleは、デイハイクに必要な機能性を備えながら、無駄をそぎ落としたミニマルなデザインにより、街にも自然になじむリュックサックとして開発されました。
最大の特長は、ショルダーハーネスに配置したストレッチメッシュポケットです。スマートフォンやペットボトルなど、使用頻度の高いアイテムを素早く取り出せる設計で、ベスト型バッグほど主張が強くなく、日常使いしやすいデザインに仕上げています。
・使用シーンに応じて取り外し可能なウエストベルト
・背中へのフィット感と通気性に優れたエアメッシュバックパネル
・フロントの大型メッシュポケットなど、快適性と実用性を両立した設計です。
■ramble 25（ランブル 25）
メインルームは大きく開くJ字型オープニング仕様で、荷物の出し入れや整理がしやすいモデルです。フロントのコードストッパー付きメッシュポケット、仕切り付きジッパーポケット、内部スリーブポケット、両サイドのボトルポケットなど、収納力も充実。通勤・通学から日帰りハイキングまで幅広く対応します。
■ramble 20（ランブル 20）
開口部が大きいロールトップ仕様で、荷物の量に応じて容量調整ができるモデルです。取り外し可能なセンターコンプレッションストラップにより、薄手のアウターなどを外付けで携行することも可能。メインルーム内のメッシュポケット、スリーブポケット、両サイドのボトルポケットなど、コンパクトながら実用的な収納を備えています。
2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ご提供
いたします。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取り扱い店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/ )
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
ramble 25
https://www.karrimor.jp/item/501251.html
ramble 20
https://www.karrimor.jp/item/501252.html
