スターバックスの濃縮飲料が日本で初登場　「スターバックス® コーヒークラフト」無糖・キャラメルの2種が3月1日（日） 発売

















画像（イメージ）：「スターバックス® コーヒークラフト」





ネスレ日本は、“お気に入りの1杯をいれて、おうちをスターバックスにしよう”というテーマのもと、レギュラーコーヒー（ドリップ・粉・豆・1杯抽出型カプセル/ポッド式コーヒー）、スティックミックス、レギュラーソリュブルコーヒーといった定番製品に加えて、シーズン限定フレーバー製品や、ギフト製品も展開し、気分やシーンに合わせて、お気に入りの1杯を見つける楽しみ方を提案しています。今回、昨今急成長する濃縮飲料市場で、「スターバックス® コーヒークラフト」無糖・キャラメル2種を、3月1日（日）に発売します。「スターバックス® コーヒークラフト」は、スターバックスのコーヒーへのこだわりとクラフトマンシップをもとに、カフェで培ってきた品質基準からうまれた濃縮タイプのコーヒー飲料です。1本で約8杯分を目安に、好みの濃さに整え、ミルクや水などで多彩なアレンジを楽しむことができます。カフェメニューに着想を得たレシピを入り口に、自分流のシロップやミルクの選び方で「クラフトする楽しさ」まで含めて、スターバックスの楽しみ方をご自宅に届けます。■製品特徴・無糖：厳選された100％アラビカ豆を使用し、豊かな味わいと幅広いアレンジが可能。水やミルクを注いでアイス アメリカーノやカフェ ラテに、さらにお好みのシロップを加えて多彩な楽しみ方が広がります。・キャラメル：無糖と同様に、厳選された100％アラビカ豆を使用し、心地よい甘さと香ばしさのハーモニーが特長。お店で人気のアイスキャラメル マキアートの味わいをご自宅で再現できます。■おすすめのレシピ