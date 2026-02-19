こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スターバックスの濃縮飲料が日本で初登場 「スターバックス® コーヒークラフト」無糖・キャラメルの2種が3月1日（日） 発売
バリスタ気分を味わいながら、“自分の好きを、クラフトしよう”
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、スターバックス ブランドとして国内初となる濃縮飲料製品「スターバックス® コーヒークラフト」を、2026年3月1日（日）に発売します。
ネスレ日本は、“お気に入りの1杯をいれて、おうちをスターバックスにしよう”というテーマのもと、レギュラーコーヒー（ドリップ・粉・豆・1杯抽出型カプセル/ポッド式コーヒー）、スティックミックス、レギュラーソリュブルコーヒーといった定番製品に加えて、シーズン限定フレーバー製品や、ギフト製品も展開し、気分やシーンに合わせて、お気に入りの1杯を見つける楽しみ方を提案しています。
今回、昨今急成長する濃縮飲料市場で、「スターバックス® コーヒークラフト」無糖・キャラメル2種を、3月1日（日）に発売します。「スターバックス® コーヒークラフト」は、スターバックスのコーヒーへのこだわりとクラフトマンシップをもとに、カフェで培ってきた品質基準からうまれた濃縮タイプのコーヒー飲料です。1本で約8杯分を目安に、好みの濃さに整え、ミルクや水などで多彩なアレンジを楽しむことができます。カフェメニューに着想を得たレシピを入り口に、自分流のシロップやミルクの選び方で「クラフトする楽しさ」まで含めて、スターバックスの楽しみ方をご自宅に届けます。
■製品特徴
・無糖：厳選された100％アラビカ豆を使用し、豊かな味わいと幅広いアレンジが可能。水やミルクを注いでアイス アメリカーノやカフェ ラテに、さらにお好みのシロップを加えて多彩な楽しみ方が広がります。
・キャラメル：無糖と同様に、厳選された100％アラビカ豆を使用し、心地よい甘さと香ばしさのハーモニーが特長。お店で人気のアイスキャラメル マキアートの味わいをご自宅で再現できます。
■おすすめのレシピ
＜アイス アメリカーノ＞ ※写真・左
・グラスに氷を入れます。
・150ml の水を注ぎます。
・「スターバックス® コーヒークラフト（無糖）」1杯分（約30ml）を加えます。
・軽く混ぜてお楽しみください。
＜エスプレッソ トニック＞ ※写真・左から2番目
・グラスに氷を入れます。
・150mlのトニックウォーターを注ぎます。
・「スターバックス® コーヒークラフト（無糖）」1杯分（約30ml）をゆっくり注ぎ入れます。
・軽く混ぜ、お好みのフルーツを添えて完成です。
＜アイス ラテ＞ ※写真・右から2番目
・お好みで、グラスに氷を入れます。
・150ml の冷たいミルクを注ぎます。
・「スターバックス® コーヒークラフト（無糖）」1杯分（約30ml）を加えます。
・軽く混ぜてお楽しみください。
＜アイス キャラメル マキアート＞ ※写真・右
・お好みで、グラスに氷を入れます。
・150mlの冷たい ミルクを注ぎます。
・大さじ1/2のバニラシロップを入れます。
・「スターバックス® コーヒークラフト（キャラメル）」1杯分（約30ml）をミルクの上から静かに注ぎます。
・軽く混ぜてお楽しみください。
■飲用シーン
ご自宅でのひととき、オフィスでのリフレッシュ、一人でじっくり味わう時間、家族や友人との団らんなど、どんなシーンでも様々な割り方でスターバックスをおうちで楽しめます。
※キャラメルシロップはお好みで
■製品概要
製品名：スターバックス® コーヒークラフト 無糖
内容量：260ml（8杯分）
希望小売価格（税込）：430円
発売日：2026年3月1日（日）
販売チャネル：全国の主要スーパーマーケット（※1）、通販サイト
製品名：スターバックス® コーヒークラフト キャラメル（※2）
内容量：260ml（8杯分）
希望小売価格（税込）：430円
発売日：2026年3月1日（日）
販売チャネル：全国の主要スーパーマーケット（※1）、通販サイト
（※1）一部取扱のない店舗もあります。
（※2）キャラメルフレーバ―使用
Amazon：
・無糖 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMPQ6FRZ
・キャラメル https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMPR3RF5
以上
