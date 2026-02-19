¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜÇî2.0¡ÛÏ»ËÜÌÚ¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö·úÃÛ¤È¶õ´ÖÈþ¡×¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç³Ø¤ÖÀìÌç¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥Ä¥¢¡¼¡ÖARCHI-TRAIL¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
¡¡°ÜÆ°¤ÈÊ¬Ìî¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿CROSS¡ÊÍ»¹ç¡Ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëWILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½ÉÃ«¾¡»Î¡¢°Ê²¼¡ÖWILLER ACROSS¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÇî 2.0¡×»ö¶È¡Ê¢¨¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ï»ËÜÌÚ¥¨¥ê¥¢¤ËÂ©¤Å¤¯ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î·úÃÛ¤È¶õ´ÖÈþ¤òÃµµá¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÉÙÍµÁØ¸þ¤±°ÜÆ°¼þÍ··¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖARCHI-TRAIL - Harmony in Time and Space¡×¡ÊURL¡§https://willer-travel.com/en/tour/archi-trail/¡¢°Ê²¼¡ÖËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¡Ë¤ò¡¢ËÜÆü2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê·úÃÛ²È¤Ë¤è¤ë¶á¸½Âå·úÃÛ¤ò°ì¤Ä¤Î¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ç·Ò¤®¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥¬¥¤¥É¤È¤È¤â¤Ë½ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÀº¿ÀÀ¤È·úÃÛÈþ¤ò¸Þ´¶¤ÇÃµµá¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÏ»ËÜÌÚ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈþ½Ñ´Û¤äÇîÊª´Û¤¬ÅÀºß¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊ¸²½°ä»º¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï³Æ»ÜÀß¤¬¸ÄÊÌ¤ËÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ò°ìÂÎÅª¤Ê²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë»ëÅÀ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¼þÊÕ¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤ò¡Ö·úÃÛ¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤ÇÌÌÅª¤Ë·ë¤Ó¡¢²£ÃÇ¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²¤ÊÆ¹ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÉÙÍµÁØ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡·úÃÛ¤ò½ä¤ë¡È°ÜÆ°ÂÎ¸³¡É¤ò¡¢Ê¸²½ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤ë¼þÍ·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
Ã±¤Ê¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¼þÍ·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¡Ö·úÃÛÈþ¡×¤È¡Ö¶õ´ÖÈþ¡×¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤«¤éº¬ÄÅÈþ½Ñ´Û¡¢¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¤ÎÃã¼¼¡ÖÄ°¾¾°Ã¡×¡¢·ÞÉÐ´ÛÀÖºäÎ¥µÜ¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ï»ËÜÌÚ¥¨¥ê¥¢¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤Ê¤É¤ò¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ·Ò¤®¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤¬¹â¤¤ËþÂÅÙ¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÊ¸²½ÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢ÀìÌçÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼Á¤Î¹â¤¤¡Ö¥¬¥¤¥É¡×¤Îµ¯ÍÑ¡¦°éÀ®
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤±Ñ¸ìÎÏ¤È·úÃÛ¤Ø¤Î¿¼¤¤ÃÎ¸«¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¬¥¤¥É¤ò¸øÊç¡¦ÁªÈ´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àß·×¼Ô¤äÀìÌç²È¤«¤éÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤äÀß·×¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¹âÅÙ¤Ê»öÁ°¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°Â¦¤ÎÂ¤·ÁÈþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·úÃÛ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¿ÍÀß·×¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤äÎò»ËÅª/Ê¸²½ÅªÊ¸Ì®¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¥¬¥¤¥É¡×¤ÎÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¬¥¤¥É¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥¨¥ê¥¢°Ê³°¤Ç¤â¥¬¥¤¥ÉÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤ÎÊ¸²½»ÜÀßÅù¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç·Ò¤®¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤¬¤¤¤ÄË¬¤ì¤Æ¤âÆüËÜ¤Î¿¿¤Î²ÁÃÍ¤Ë¿¨¤ì¡¢¹â¤¤ËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë´Ñ¸÷¥¨¥ê¥¢¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÆüËÜÇî 2.0¡×¡§2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¤Îµ¡±¿¾úÀ®¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î²óÉü¡¢¹ñÆâ´Ñ¸÷¼ûÍ×¤Î°ìÁØ¤Î´µ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤È¿´¤òÂÎ¸½¤¹¤ë²æ¤¬¹ñ¤ÎÊ¸²½·Ý½Ñ¤Î¿¶¶½µÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¿ÍÍ¤«¤ÄÉáÊ×Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ê»²¹Í¡§https://www.bunka.go.jp/seisaku/nihonhaku/index.html¡Ë
¢£¡ÚWander Japan¡Û ¡ÈARCHI-TRAIL - Harmony in Time and Space¡É³µÍ×
¡ã¡ÈARCHI-TRAIL - Harmony in Time and Space¡É¤È¤Ï¡ä
Ï»ËÜÌÚ¥¨¥ê¥¢¤ËÅÀºß¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¤ò¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤éÎò»Ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡Ö·úÃÛ¡ÊARCHITECTURE¡Ë¡× ¤È¤¤¤¦£±¤Ä¤Î¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼/ÂÀ×¤òÃ©¤ë(TRAIL)¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¡ÖÈþ¡×¤ò¡¢ÀìÌç¥¬¥¤¥É¤È¤È¤â¤Ë¡É·úÃÛ¤ä¶õ´Ö¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡£
¡ã¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä¡¡
¡ÆüËÜ¿Í·úÃÛ²È¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¹ñÊõ/Í·ÁÊ¸²½ºâ¤ò½ä¤ë
¢³Æ·úÃÛÊª/ÆüËÜ¶á¸½Âå·úÃÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤ÃÎ¼±¤òÍ¤¹¤ë·úÃÛÀìÌç¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ëÁÐÊý¸þ·¿¤Î²òÀâ
£¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¬¥¤¥É¡ß»²²Ã¼Ô¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥ê¡¼
¤ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃã¼¼¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¿·¤·¤¤ÃãÆ»ÂÎ¸³
¥ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ëÁ÷·ÞÉÕ¤¡Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¥×¥é¥ó¤Î¤ß¡Ë
¡ã¹ÔÄø¡ä
9:00¡Á10:00º¢ ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ø¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¼Ö¤Ç¤ª·Þ¤¨¡Ê¥Ð¥¹¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï9:40º¢Åìµþ±Ø¡Ë¡Ä10:30 ¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¡ÄBrasserie Paul Bocuse Musée¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¡Ä12:35 º¬ÄÅÈþ½Ñ´Û¡Ä13:50 ¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ Ãã¼¼¡ÖÄ°¾¾°Ã¡×¡Ä15:30 ·ÞÉÐ´ÛÀÖºäÎ¥µÜ¡Ä17:30 ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤¿¤ÏÅìµþ±Ø¤Ø¤ÎÁ÷·Þ
¡ã¼Â»ÜÆü¡ä¡¡
¡¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¥×¥é¥ó¡§2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡
¡¦¥Ð¥¹¥×¥é¥ó¡§2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ãÎ¹¹ÔÂå¶â¡ä¡¡
¡¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¥×¥é¥ó¡§100,000±ß/¿Í
¡¦¥Ð¥¹¥×¥é¥ó¡§55,000±ß/¿Í
¡ãÎ¹¹ÔÂå¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡ä¡¡
³Æ»ÜÀß¤ÎÆþ´ÛÎÁ¡Êº¬ÄÅÈþ½Ñ´Û¡¢¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¡¢Ãã¼¼¡ÖÄ°¾¾°Ã¡×¡¢·ÞÉÐ´ÛÀÖºäÎ¥µÜ¡Ë¡¢ÃãÆ»ÂÎ¸³Èñ¡¢¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´ÛÆâ¥Ö¥é¥Ã¥¹¥ê¡¼¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ü¥¥å¡¼¥º ¥ß¥å¥¼¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¡¢¥Ï¥¤¥ä¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥Ð¥¹Âå¡¢¥¬¥¤¥ÉÂå
¡ãÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ä¡¡https://willer-travel.com/en/tour/archi-trail/¡¡¡¡
¢¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼Â»ÜÂÎÀ©
¡¦Production¡§¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û
¡¦Contents Planning and Implementations¡§ WILLER ACROSS
¢£Wander Japan¤È¤Ï
¡ÖWander Japan¡×¤Ï¡¢¡È¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¡Ö¿Í¤È¤Î¸òÎ®¡×¡ÖÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½¡×
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢¥¬¥¤¥É¤È³¹¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¥°¥ë¥á¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤à¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅù¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤ä°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¤ò¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/wanderjapan_trip/#¡¡¡¡
Facebook¡§https://www.facebook.com/profile.php?id=61564099445189¡¡
¢£WILLER ACROSS²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§WILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§½ÉÃ«¾¡»Î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶°ìÃúÌÜ13ÈÖ1¹æ WORK VILLA KYOBASHI6³¬
https://willer-across.co.jp/#company¡¡
WILLER¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëWILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿Í¤È´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤ò°ÜÆ°¤Ç¤Ä¤Ê¤°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒ¡¦ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨WILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢WILLER³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
