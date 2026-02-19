AI-OCR対応の文書管理システム！手書きファイルもデジタル資産へ〜ファイルアップロードで属性情報を自動抽出など、生成AI連携強化で業務DXを加速〜

住友電工情報システム株式会社は、文書管理・情報共有システムの最新版「楽々Document Plus (らくらくドキュメント プラス) Ver.6.9」を2月27日より販売開始します。この最新版では、AI-OCRに対応し手書き文字も検索できるようになりました。また、生成AIとの連携機能を強化しています。画面上にファイルをドラッグ＆ドロップするだけで、属性情報を自動抽出し、手間なく登録できるよう改善されました。さらにRAG対応の「AI-Chat」機能では、文書の添付ファイルだけでなく、文書に付随する管理項目や、自由記述欄に入力された内容も情報源として回答できるようになりました。連携可能な生成AIサービスも拡充し、従来のChatGPTに加え、新たにGeminiなども選択できます。これらの機能により、あらゆる文書のデジタル化と活用を加速し、情報資産化を実現します。





■AI-OCRで手書き文字も検索可能に*1



紙に書かれた情報をテキストデータとして検索できるため、古い契約書・図面・ノウハウなど、社内に眠っていたアナログ情報もデジタル資産として活用が促進されます。また、従来のOCR機能に比べて認識精度が向上し、多言語への対応や、複数言語が混在するファイルにも対応できるようになったことで、実用性が向上します。



https://www.sei-info.co.jp/document-plus/functions/generative-ai/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260219_D















手書きファイルを「〇〇ピックス」で検索したイメージ



■「属性自動入力」機能で登録ファイルを画面からアップロード可能に*1



楽々Document Plusの画面上からファイルをドラッグ＆ドロップするだけで、生成AIが取引先名・日付・金額などを自動抽出し、属性項目へ入力します。



これまでの属性自動入力機能は、ファイルをファイルサーバの指定フォルダに格納し、バッチ処理で自動抽出・入力して文書登録するものでした。今回、ファイルのアップロードから文書登録までを楽々Document Plusの画面上で完結できるようになり、属性情報の自動抽出・入力もリアルタイムで行えます。これにより、文書の登録件数や登録頻度などに応じて使い分けが可能になります。



また、複数ファイルを一括でアップロードすることも可能です。各ファイルは自動的に1文書として識別され、文書ごとにファイルから自動抽出した属性情報を登録できるため、登録作業の効率が飛躍的に向上します。



自動抽出によって登録された属性情報を修正したい場合は、一覧画面より簡単に変更できます。さらに、項目ごとに抽出の有無や、何をどのように抽出するかを設定できるため、部門・業務にあわせた柔軟な運用を実現します。



https://www.sei-info.co.jp/document-plus/functions/register/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260219_D#AI-auto















「属性自動入力」機能で請求書ファイルを画面からアップロードしたイメージ



■「AI-Chat」機能の情報源が多様化し、回答精度が向上*2



楽々Document Plusでは、保管された文書に基づき、話し言葉での質問・回答が可能な「AI-Chat」機能があります。これまでは文書の添付ファイルの内容のみを情報源としていましたが、今回、文書に付随する管理項目や、自由記述欄に入力された内容も情報源として回答できるようになりました。取引先や日付はもちろんのこと、備考欄のコメントや問合せ対応の記録、トラブル報告など各項目に入力した長い文章も対象に回答を生成できます。情報源が多様化することで、生成AIの回答精度の向上につながります。



「AI-Chat」機能の詳細については下記をご覧ください。



https://www.sei-info.co.jp/document-plus/functions/generative-ai/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260219_D



■Geminiなど連携可能な生成AIサービスの追加



従来より対応しているOpenAI社のChatGPT に加え、Google社のGemini(Vertex AI)、Anthropic社のClaude、Amazon社のAmazon Bedrockも連携可能になりました。以下の生成AIモデルを使用できます。



・Gemini ：Gemini 2.5 Pro、Gemini 2.5 Flash、Gemini 3.0 Pro



・Claude ：Claude Sonnet 4、Claude Sonnet 4.5、Claude Ops 4.1



・Amazon Bedrock：Amazon Nova Micro、Amazon Nova Pro



・ChatGPT：GPT-4.1、GPT-4.1mini、GPT-5.1、GPT-5.1chat



*1：本機能の利用に際しては、楽々Document PlusのAI-OCRオプションが別途必要です。



■無料キャンペーンのご案内



「生成AI連携オプション3か月無料キャンペーン」を実施しております。



実施期間は、2026年3月31日までです。お早めにお申し込みください。



詳細については、下記ページをご確認ください。



https://www.sei-info.co.jp/document-plus/news/news-dp20250512/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260219_D



■無料ウェビナー(Webセミナー)のご案内



生成AI連携による業務効率化や、電子契約サービスと連携した契約書管理の方法など、楽々Document Plusの活用方法をウェビナー形式でご紹介しています。



【ウェビナーのテーマ例】



・ペーパーレス×生成AI連携による業務効率化



・契約書管理のスマート化！ 生成AIの活用で更なる効率化と正確性の両立



・JIIMA認証取得！ 電子帳簿保存法に対応した文書管理



・製造業DXをサポート！ ISO文書管理の効率化



・IT初心者でも安心！クラウド文書管理と生成AIによる文書活用法







【申込方法】下記のページより、お申し込みください。



https://www.sei-info.co.jp/document-plus/event/webinar-dp/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260219_D



■資料のご案内



楽々Document Plusの最新カタログや事例、課題にあわせたお役立ち資料をお配りしています。下記のページよりダウンロードしてご覧いただけます。



https://www.sei-info.co.jp/document-plus/download/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260219_D



■楽々Document Plusについて



・特長



特長1：幅広い管理業務・ドキュメントに対応可能



契約書管理やISO文書管理など幅広い業務に対応。



紙文書やフォーマットの違うドキュメントもまとめて管理できます。



特長2：純国産で高速・高精度なエンタープライズサーチ製品搭載



当社エンタープライズサーチ製品を標準搭載。



高速・高精度な検索機能で欲しい情報がすぐに手に入ります。



特長3：生成AIとの連携で、情報活用・自動化が加速



ChatGPTなどの生成AIと連携し、保管された文書をもとに自然言語での質問・回答が可能。



ファイルの要約・翻訳、ファイルの内容から属性情報を自動で抽出・入力できます。



特長4：組織体制・規模にあわせて選べる導入形態



導入形態はクラウド・オンプレミスから選択可能。



組織の規模や環境、利用人数などを踏まえて最適な導入が可能です。



・価格



・オンプレミス版



パッケージライセンス価格：150万円(税抜)〜となります。



・クラウド版



ユーザ数課金(100ユーザ〜)での提供で、[100ユーザ料金：9万円(税抜)／月]となります。



※価格についての詳細は、別途お問い合わせください。



・Webサイト



その他の詳細情報については下記のURLよりご確認ください。



・楽々Document Plus



https://www.sei-info.co.jp/document-plus/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260219_D



・楽々Document Plus Cloud



https://www.sei-info.co.jp/document-plus/document-plus-cloud/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260219_D



■登録商標について



・楽々Documentは、住友電気工業株式会社の登録商標です。



・Gemini、Vertex AI は米国Google LLCの米国及びその他の国における商標または登録商標です。



・ChatGPT、GPTは、OpenAI, Inc.またはその子会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。



・Claude は、Anthropic PBCの登録商標です。



・Amazon Bedrock、Amazon Novaは、米国 Amazon.com, Inc. またはその関連会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。



・その他、記載されている会社名・製品名などは、各社の商標または登録商標です。