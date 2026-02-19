上場企業の女性活躍×ESG経営の成功事例を一気に学べる1日 | 「ESG WOMEN′S AWARD 2026」を2月27日虎ノ門ヒルズビジネスタワーにて開催！
エグ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：田口利奈）の代表取締役田口が代表理事を務める一般社団法人女性活躍ESG経営推進機構（通称：Women & ESG Alliance）は、2026年2月27日虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー15階にて「ESG WOMEN'S AWARD 2026」を開催することをお知らせいたします。
2026年のテーマは、「日本全国の企業を発掘する。」日本の上場企業の海外展開を見据えて、日本全国から魅力的な上場企業が集まります。
📍このイベントで得られること
1. ゴールド・シルバーアワード受賞企業の“リアルなESG・女性活躍施策”が分かる
投資家の視点で評価された、実践的で再現性の高いケーススタディを紹介。
2. 人的資本経営のアップデートができる
成功事例の裏に隠された、企業努力とは？
3. ESGやサスティナビリティに本気で向き合う仲間とつながれる
人事・経営企画・ESG推進担当・行政・投資家など、
ここでしか出会えない人が集う特別なコミュニティ。
📍こんな方におすすめ
・人事 / 経営企画 / ESG・サスティナビリティ担当
・DE&I推進室や女性活躍推進を任されている方
・経営層 / IR / 広報
・個人投資家 / 機関投資家
📍イベント概要
イベント名：ESG WOMEN’s AWARD 2026
主 催 ：一般社団法人女性活躍ＥＳＧ経営推進機構
Women & ESG Alliance（通称 WE Are）
日 時 ：2026年2月27日（金）17:30～21:00
会 場 ：虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 15階
形 式 ：リアル開催
推薦方法：・投資家による推薦
・慶應義塾大学総合政策学部 保田 隆明教授による推薦
・福岡証券取引所 常務執行役 加來 英彦様による推薦
表彰企業数：15社（うちゴールド・シルバーアワードの表彰式を実施）
賞カテゴリ：・環境賞（Environment）
・社会的活動賞（Social）
・ガバナンス賞（Governance）
・女性活躍推進賞（Women）
📍プログラム
1｜オープニング挨拶 ：代表理事 田口 利奈
ESG WOMEN’s AWARDの目的と2026年のアップデートを紹介。
2｜パネルディスカッション：弁護士・青山学院大学法学部 浜辺 陽一郎教授
- トランプ政権の反ＥＳＧ政策による日本への影響は？
- 日本企業が実装すべきESG推進のポイント
３｜ゴールドアワードおよびシルバーアワード受賞企業の表彰式およびスピーチ
４｜受賞企業が講師を務める勉強会発足のお知らせ
５｜ネットワーキング
企業・投資家・メディアとのつながりを創出。
📍Collective Partner（共創企業パートナー）
Collective Partner一覧
📍Collective Supporter（後援）
後援団体一覧
📍前年度受賞企業およびご登壇者
・味の素株式会社 執行役 ダイバーシティ・人財担当 栢原 紫野 様
・株式会社メルカリ CHRO（最高人事責任者） 宮川 愛 様
・株式会社群馬銀行 グループダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン推進担当部長
田口 裕子 様
・株式会社ギフティ 代表取締役 太田 睦 様
📍2025年度 参加者の声
「受賞者の方とお話ししていると、皆さんサステナ開示や人的資本推進に
ご苦労されていることがわかり、大変勉強になりました。」
「個人投資家の方と接点を持つことができて、コミュニティが広がりました。」
「受賞企業が行っている取り組みについて、見習いたいものばかりだったので、
実行までにどのようなステップを踏んだかなど、具体的な部分についてもまた機会があれば伺いたいです。」
📍 主催者メッセージ
一般社団法人女性活躍ＥＳＧ経営推進機構
代表理事 田口 利奈
Women & ESG Alliance
代表理事 田口 利奈
私たちは、女性活躍とESG経営の実践を通じて、
企業価値だけでなく「社会価値」を共創する仲間が集れる場所を作りたいと考えています。
多様な企業を表彰することは私たちのゴールではなく、
日本社会への実装に向けた「第一歩」。
ESG WOMEN's AWARDで参加者のみなさまが得た学びを、
それぞれが持ち帰り、日々の実践へとつなげていただくことで、
やがて社会に大きな変化が生まれていく--
その未来を、私たちは本気で信じています。
このアワードが、あなたとあなたの組織の変革の一歩になれば幸いです。
📍メディアパートナー募集中
ESG WOMEN's AWARD 2026では、DE&Iやサスティナビリティの活動を共に広げていくメディアパートナーを募集しております。
ESG WOMEN's AWARD 2026メディアパートナー
・PRESIDENT WOMEN
・AERA
メディアパートナーについてご興味のある方は、下記からお問い合わせください。
https://esg-womens-award.com/contact/
📍お申し込み
カンファレンスへのご参加をご希望の方は、下記Peatixからお申し込みください。
定員に達し次第、受付終了となります。
参加申し込みはこちら :
https://esg-womens-award-2026.peatix.com/
📍エグ株式会社について
「ファッショナブルに女性課題を解決する。」をミッションに掲げ、2021年創業。女性リーダー・管理職育成プログラム「SHEVolution」を立ち上げ、人的資本経営を人材採用やIR広報につなげることで企業価値を上げる仕組みを確立。
■社名：Aigue株式会社（エグ株式会社）
■創業：2021年9月6日
■代表者：代表取締役 田口利奈
■事業内容：
・女性活躍推進事業
ー女性リーダー・管理職育成プログラム「SHEVolution」の開発・運営
ー上場企業のESGを評価する「ESG WOMEN’s AWARD」の立ち上げ・運営
・ブランドマーケティング事業
ーコーポレートブランディング
■本社所在地：東京都港区虎ノ門１丁目１７－１虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
■URL：https://aigueinc.com/
※開催内容は、事前の告知なく変更される場合がございます。
※お申し込み人数が多い場合、抽選とさせていただく場合がございます。
※申し込み後の参加者都合によるキャンセルはお受けできません。
※発熱や体調不良の場合は参加をお控えください。感染症対策として、マスク着用をお願いする場合があります。
※会場内での勧誘行為、政治活動、または公序良俗に反する行為は禁止します。
※お支払いはPeatixでの事前決済のみとなります。当日会場での現金支払いは受け付けておりません。領収書はPeatixを通じて発行されます。
※イベントに関するご質問は、事前に運営事務局までお問い合わせフォームからご連絡ください。
当日のお問い合わせは対応できない場合があります。