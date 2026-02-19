オンライン習い事サイト「カフェトーク」、コンペティション形式のミュージカルライブ「SMASH CABARET」の公式スポンサーに決定

株式会社スモールブリッジ

世界92カ国以上の講師と140カ国以上の生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/ ）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区）は、2026年2月16日、コンペティション形式のミュージカルライブ「SMASH CABARET（https://smashcabaret.com/）」の公式スポンサーになりましたことをお知らせいたします。

■スポンサー就任の背景



「SMASH CABARET」は、ミュージカル・パフォーマーが実力を競い合い、観客と共に熱狂を作るコンペティション形式のミュージカルライブショーです。



動画審査を勝ち抜いた出演者8名がステージでパフォーマンス行い毎月優勝者が決まるほか、年間の優勝者が集う「SMASH CABARET グランプリ」も開催されています。

一方、カフェトークは「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、語学のみならず音楽や演劇、セルフケアなど多種多様なマンツーマンレッスンを提供してきました。特にこれまでも、音楽レッスンについては力を入れているカテゴリであり、オンラインで学んだ力をはっきするリアルの場へのご協力として、国際声楽コンクール東京（https://ivctokyo.com/ivc/）やプリマヴェーラ声楽コンコルソ（https://ivctokyo.com/ccp/）、セシリア国際音楽コンクール（https://www.cecilia-imc.com/）にも長年協賛してきました。

表現者が世界中の舞台やオーディションに挑戦する際、語学力や国際的なコミュニケーション能力は不可欠なスキルとなります。本提携を通じて、「SMASH CABARET」に集う情熱的なパフォーマーの皆様のスキルアップと、その先のグローバルな活躍を全力でバックアップするため、学ぶ場と学びを発揮する場をシームレスに繋げるような連携ができればと考えております。

■「SMASH CABARET」について

（公式サイト：https://smashcabaret.com/） 「実力があるパフォーマーが輝ける場所を作る」ことを目的に開催されているミュージカル・バトル。観客の投票によって優勝者が決まるエキサイティングな形式が特徴で、日本のミュージカルシーンに新たな風を吹き込んでいます。

■「カフェトーク（Cafetalk）」について

Zoom、Google Meetや自社通話アプリ「Lattep」を利用して、世界中の講師からマンツーマンで学べるオンラインプラットフォーム。語学、音楽、アート、ビジネス、ヨガなど、さまざまなカテゴリがあり、24時間いつでも、自宅にいながら「生きた学び」を体験できるサービスです。

カフェトーク代表橋爪小太郎からのコメント

「この度、カフェトークはSMASH CABARETのスポンサーとして、表現者の皆様の挑戦をサポートさせていただくことになりました。

パフォーマーが自分たちの手でチャンスを掴み取り、互いに高め合う姿勢は、カフェトークが大切にしている『自ら学び、世界のスパイスで人生を豊かにする』というプラットフォームの考えにも近いものを感じました。

挑戦を止めないパフォーマーの皆様が、舞台の上でさらに自由に、さらに力強く輝けるよう、カフェトークは『学び』の側面から全力でバックアップしてまいります。

日本唯一の、他に類を見ないコンペティションライブとして、これからもSMASH CABARETがエンターテイメント業界を盛り上げていかれることを心より応援しております！」

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

info@cafetalk.com