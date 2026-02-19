現在の資料を後世へ語り継ぐ　大阪・関西万博関連資料展示の実施について

　大きな盛り上がりを見せた「大阪・関西万博」。当時の熱気などを後世に語り継ぐため、当館にて大阪・関西万博に向けたJR西日本グループの取り組み等をご紹介します。


（１）大阪・関西万博関連資料展示

【展示開始】３月23日(月)～ 　※印は２月下旬～
【展示概要】





（２）イベント開催記念セレモニー


【開 催 日】３月23日(月)


【開催時刻】11：00　※所要時間約30分


【開催場所】本館1F　鉄道のあゆみ


【出 席 者】河野 真弓氏(チョークアートアーティスト)


瀧野 由美子氏(JR西日本グループ大阪・関西万博感謝広告　モデル)


松岡 俊宏(京都鉄道博物館長)


大阪・関西万博公式キャラクター　ミャクミャク


カモノハシのイコちゃん


ウメテツ







（３）チョークアートワークショップ

チョークアートアーティスト河野真弓氏を招き、チョークで描く楽しさを味わっていただくワークショップです♪


【開 催 日】３月23日(月)


【開催場所】本館２F　鉄道ジオラマ横通路


【開催時刻】１.13:00　２.13:30　３.14:00　４.14:30　※所要時間30分


【参加対象】どなたでもご参加いただけます


【参加方法】整理券制　各回 先着５名


　　　　　　開催場所で12：30より開催時刻を記載した整理券をお渡しします。


（４）キャラクターグリーティング

【開催日】３月23日（月）


【開催時刻】１.13：00　２.15：00　※各回約10分


【出　　演】大阪・関西万博公式キャラクター　ミャクミャク


　　　　　　カモノハシのイコちゃん


　　　　　　ウメテツ


【開催場所】本館1F　230形蒸気機関車233号機付近


※実施時間等は変更となる場合があります。変更の場合は別途お知らせいたします。



（５）世界のミャクミャク展 in 京都鉄道博物館

　パビリオンスタッフをはじめとした万博関係者が大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」をペイント♪


カラフルなアレンジやユニークな表現を詰め込んだオリジナル作品として展示されます。


【開 催 日】３月19日(木)～31日(火)


【開催場所】本館1F「車両のしくみ/車両工場」エリア



主催　西日本旅客鉄道株式会社


共催　公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
