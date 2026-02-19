現在の資料を後世へ語り継ぐ　大阪・関西万博関連資料展示の実施について

西日本旅客鉄道株式会社

大きな盛り上がりを見せた「大阪・関西万博」。当時の熱気などを後世に語り継ぐため、当館にて大阪・関西万博に向けたJR西日本グループの取り組み等をご紹介します。

（１）大阪・関西万博関連資料展示

【展示開始】３月23日(月)～ ※印は２月下旬～

【展示概要】

▲JR西日本グループ 大阪・関西万博での取組み（イメージ） ▲チョークアート（イメージ）

※画像はイメージであり、変更になる場合があります。

（２）イベント開催記念セレモニー

【開 催 日】３月23日(月)

【開催時刻】11：00 ※所要時間約30分

【開催場所】本館1F 鉄道のあゆみ

【出 席 者】河野 真弓氏(チョークアートアーティスト)

瀧野 由美子氏(JR西日本グループ大阪・関西万博感謝広告 モデル)

松岡 俊宏(京都鉄道博物館長)

大阪・関西万博公式キャラクター ミャクミャク

カモノハシのイコちゃん

ウメテツ

（３）チョークアートワークショップ

チョークアートアーティスト河野真弓氏を招き、チョークで描く楽しさを味わっていただくワークショップです♪

【開 催 日】３月23日(月)

【開催場所】本館２F 鉄道ジオラマ横通路

【開催時刻】１.13:00 ２.13:30 ３.14:00 ４.14:30 ※所要時間30分

【参加対象】どなたでもご参加いただけます

【参加方法】整理券制 各回 先着５名

開催場所で12：30より開催時刻を記載した整理券をお渡しします。

（４）キャラクターグリーティング

【開催日】３月23日（月）

【開催時刻】１.13：00 ２.15：00 ※各回約10分

【出 演】大阪・関西万博公式キャラクター ミャクミャク

カモノハシのイコちゃん

ウメテツ

【開催場所】本館1F 230形蒸気機関車233号機付近

※実施時間等は変更となる場合があります。変更の場合は別途お知らせいたします。

（５）世界のミャクミャク展 in 京都鉄道博物館

パビリオンスタッフをはじめとした万博関係者が大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」をペイント♪

カラフルなアレンジやユニークな表現を詰め込んだオリジナル作品として展示されます。

【開 催 日】３月19日(木)～31日(火)

【開催場所】本館1F「車両のしくみ/車両工場」エリア

▲世界のミャクミャク展（イメージ） ※画像はイメージであり、変更になる場合があります。

主催 西日本旅客鉄道株式会社

共催 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

(C)Expo 2025